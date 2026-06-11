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Костыли для памяти: как россияне справляются с забывчивостью

Общество

Российские пользователи грезят о "внешней памяти". 82% респондентов хотят обладать органайзером, который разгрузит мозг. О проблемах с памятью заявили 94% опрошенных специалистами OMI и "Яндекса". Забывчивость — не просто досадный сбой, а вполне реальный источник хронического стресса для каждого четвертого гражданина.

память
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
память

Эпидемия забывчивости: масштаб бедствия

Данные показывают: 84% россиян признают, что рассеянность вредит качеству жизни. Люди теряют ключи, забывают списки покупок, упускают из виду важные даты и рабочие поручения.

Треть опрошенных жалуется на невозможность вспомнить собственные идеи или мысли, что свидетельствует об информационной перегрузке. Как отмечает история любого прогресса, человек всегда стремился внешне зафиксировать то, что не удерживает биологический процессор.

"Забывчивость в повседневных делах часто является следствием не патологии, а банальной перегрузки оперативной памяти мозга. Когда человек пытается удержать в голове десятки мелких задач, случается сбой. Оптимальный выход — разгрузка через внешние структуры, будь то списки или цифровые ассистенты", — разъяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Как мы пытаемся "костылить" память

Арсенал борьбы с забывчивостью примитивен. Часть людей делает скриншоты, другие шлют сообщения в мессенджеры самим себе. Бумажные записи остаются в обороте у 23% участников опроса. Основная проблема — отсутствие систематизации. Информация рассеяна по разным ячейкам, превращаясь в "цифровой хлам".

Метод фиксации Доля пользователей
Скриншоты экрана 31%
Напоминания в телефоне 30%
Заметки в приложениях 26%
Бумажные носители 23%
Сообщения самому себе 21%

"Стресс из-за забывчивости приводит к реальным неврологическим симптомам. Хаос в делах — это нагрузка на нервную систему, ведущая к истощению ресурсов. Неудивительно, что люди ищут технологий, исключающих "человеческий фактор" при удержании простых данных", — констатировал невролог Артём Синицын.

Желание внедрить технологию "внешней памяти" подтверждается и форматом взаимодействия. 78% опрошенных предпочитают использовать голосовой ввод. Это снимает барьер написания и ускоряет фиксацию данных. Очевидно, что календарный ритм современной жизни требует автоматизации рутины.

"Часто люди воспринимают рассеянность как сигнал о помощи. Но прежде чем уповать на высокотехнологичную память, стоит нормализовать сон и режим труда. Если мозг постоянно работает как мангал на открытом огне, никакие гаджеты не спасут", — предупредил врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о памяти

Почему мы стали чаще забывать простые вещи?

Основная причина — переизбыток входящей информации и постоянное переключение внимания между задачами.

Помогает ли запись "от руки" лучше запоминать?

Да, моторная память при письме активнее задействует когнитивные процессы, чем механический клик по экрану.

Когда забывчивость становится поводом для визита к врачу?

Если провалы в памяти мешают базовой социализации или бытовой деятельности, нужно исключить неврологические причины.

Что важнее: тренировать память или делегировать её гаджетам?

Разумный баланс: тренировка когнитивных способностей обязательна, а хранение списков дел — удобная оптимизация.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, врач общей практики Елена Морозова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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