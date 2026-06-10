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Дорожная инспекция напомнила: скутер - это транспорт, а не игрушка

Общество

С каждым днем все больше улицы заполняются скутерами и мопедами. Многие владельцы такой техники заблуждаются, приравнивая её к велосипедам, и игнорируют требования закона. Подобная беспечность чревата внушительными денежными взысканиями и повышает риск возникновения опасных ситуаций на проезжей части.

скутер
Фото: Freepik by drobotdean is licensed under Рublic domain
скутер

Депутат Госдумы и вице-президент Российской автомобильной федерации Антон Немкин напомнил, что управление мопедом или скутером с объёмом двигателя до 50 кубических сантиметров, а также электромотором мощностью от 0,25 до 4 кВт требует наличия водительских прав с открытой категорией М.

Получить такое удостоверение можно с 16 лет. Нарушителей ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей за отсутствие прав, а за езду без мотошлема придется заплатить 1500 рублей.

Как отмечает в своем материале Общественная служба новостей, водитель мопеда обязан двигаться по краю проезжей части или специальной велосипедной полосе, строго соблюдая установленные правила. По словам Немкина, многие подростки и взрослые, садясь за руль, не осознают, что управляют полноценным транспортным средством, за действия которого с них спросят по всей строгости закона. Нередко халатность при обращении с техникой приводит к трагическим инцидентам.

"Родителям стоит понимать, что покупка скутера — это не просто развлечение, а ответственность за жизнь ребенка. Часто подростки попадают в неприятности именно из-за того, что не прошли нормальное обучение и не знают основ поведения в транспортном потоке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Дмитрий Иванов.

Регистрация, техосмотр и полис ОСАГО становятся обязательными только для владельцев мощной техники: с двигателем объемом более 50 "кубов", скоростью выше 50 км/ч или электромотором мощностью более 4 кВт. Однако даже при отсутствии строгих требований к регистрации, каждый водитель несет ответственность за свою экипировку и корректное поведение на дороге. Статистика подтверждает, что большинство аварий с мототехникой случаются из-за превышения скорости, нехватки опыта и пренебрежения средствами защиты.

Ответы на популярные вопросы о скутерах и мопедах

Нужны ли права для управления скутером с двигателем 49 куб. см?

Да, для управления мопедом мощностью от 0,25 до 4 кВт или бензиновым двигателем до 50 куб. см необходимо иметь водительское удостоверение с открытой категорией М или любой другой открытой категорией.

С какого возраста разрешено управлять скутером?

Закон позволяет получить право на управление мопедами и скутерами категории М по достижении 16 лет.

Что будет, если ездить на скутере без шлема?

Отсутствие защитного мотошлема является нарушением ПДД. За данный проступок предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

Требуется ли регистрация мопеда в ГИБДД?

Если объем двигателя не превышает 50 куб. см, а мощность электромотора не выше 4 кВт, регистрация в надзорных органах и оформление ОСАГО не требуются.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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