Новые штрафы за западные ID‑технологии: разбираемся кто окажется под ударом

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Общество

Третье чтение законопроекта об изменениях в КоАП породило волну домыслов о штрафах за использование зарубежных почтовых сервисов и идентификаторов вроде Gmail или Apple ID. Регулятор подчеркивает: физические лица не являются субъектами данных взысканий. Ответственность за соблюдение правил авторизации полностью ложится на плечи владельцев интернет-ресурсов.

Электронная почта
Фото: unsplash.com by Sigmund is licensed under Free to use under the Unsplash License
Электронная почта

Администрирование новых правил: кто виноват

Информация о наказании граждан за "неправильную" почту не соответствует действительности. Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский пояснил: "Они предусмотрены только для владельцев сайтов. Нормы закона о штрафах за авторизацию на российских сайтах через иностранные почтовые адреса и сервисы не распространяются на обычных интернет-пользователей". Система фокусируется на контроле за платформами, а не на преследовании частных лиц.

Для бизнеса это означает необходимость оперативной модернизации систем безопасности. Регулятор требует исключить зависимость от западных цифровых технологий в критически важных узлах аутентификации. Если сайт продолжает предлагать вход через Google ID, санкции затронут кошелек компании, а не клиента.

Логика регулятора и защита периметра

Государство продолжает ужесточать требования к прозрачности данных. Использование систем недружественных стран, в первую очередь из США, создает риски несанкционированного доступа к сведениям о россиянах. В условиях геополитического давления такая слежка со стороны западных корпораций недопустима. Органы власти выстраивают защитный контур, где приоритетом является хранение ключей доступа внутри страны.

Субъект Статус ответственности
Обычный пользователь Штрафы не предусмотрены
Владелец сайта (Юрлицо) Административный штраф по КоАП

"Мы видим долгосрочный тренд на цифровой суверенитет. Любая уязвимость в виде иностранного API — это дыра в заборе, которую регулятор требует заколотить", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Государство не ставит целью запретить иностранную почту как таковую для личных переписок. Однако идентификация на отечественных порталах должна проходить через проверенные шлюзы. Это фундаментальное требование к архитектуре электронных документов и сервисов.

Технологический суверенитет как горькое лекарство

Переход на отечественные решения часто воспринимается рынком как болезненная мера. Развитие технологий требует жесткого администрирования. Компании, игнорирующие требования к локализации софта, рискуют столкнуться с финансовым давлением, сопоставимым с штрафами для юрлиц в других сферах надзора.

"Налоговый контроль и IT-регулирование сейчас идут рука об руку. Невыполнение техтребований ведет к прямым убыткам через санкции ФНС и Роскомнадзора", — объяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Внедрение ИИ в госуправлении и создание единых систем безопасности невозможно без чистоты входных данных. Это вопрос не только удобства, но и защиты капитала компаний от внешнего вмешательства.

Ответы на популярные вопросы о штрафах за авторизацию

Оштрафуют ли меня за использование почты Gmail в России?

Нет, личное использование иностранных ящиков законом не ограничивается и штрафами для граждан не облагается.

Смогу ли я зайти на сайт Госуслуг через Google ID?

Согласно новым нормам, российские легальные площадки обязаны убрать такие способы входа, заменив их на отечественные аналоги (например, VK ID или номер телефона).

Коснутся ли штрафы владельцев небольших интернет-магазинов?

Да, ответственность несут все владельцы сайтов, независимо от масштаба бизнеса, если они нарушают правила идентификации пользователей.

Нужно ли мне срочно менять почту во всех личных кабинетах?

Это желательно сделать для собственного удобства, так как администрация сайтов в ближайшее время может технически ограничить доступ через порталы США и Европы.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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