Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце превращает салон авто в испытание на прочность: какие вещи летом могут вспыхнуть первыми
Проще не бывает: как превратить пучки зелени в шедевр, который удивит всю семью
Жара меняет растения: сбор трав на Ставрополье стал опасен
Долой больничный интерьер: как впустить в дом тепло, не тратясь на масштабный ремонт
Ягоды по цене ниже рынка: Волгоградцы нашли способ обойти дорогие магазины
Теневой бизнес больше не спрячется: жесткие проверки в Пермском крае обернулись уголовными делами
Фитнес-заговор: как получить идеальную фигуру и не оставить ни копейки в модных клубах
Документы дома, а штраф в кармане: Госдума против устаревших правил
Зеленая комната под открытым небом: 5 лиан, которые превратят вашу беседку в райский уголок

Дешевые батарейки: смертельная ловушка в вашем доме

Общество » Полезные советы

Дешевые или некачественные батарейки представляют скрытую угрозу для безопасности дома. Неисправный элемент питания может протечь, что нередко приводит к короткому замыканию, задымлению и даже возгоранию. Ситуация становится критической, когда техника с такими батарейками перегревается или находится рядом с источниками тепла. Избежать подобных рисков поможет внимательное отношение к маркировке и своевременная замена источников энергии на более надежные варианты.

Батарейка
Фото: pixabay.com by Gadini is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Батарейка

Рециклинг батареек: от удобрений до ювелирных изделий

Внутреннее устройство батарейки скрывает ценные ресурсы, которые после переработки приносят пользу в самых разных сферах. Содержащиеся внутри марганец, цинк, железо и графит очищаются и возвращаются в промышленный оборот. Например, марганец незаменим в сталелитейном производстве, а цинк становится основой для антикоррозийных составов. Как сообщает издание Газета. Ru со ссылкой на технического эксперта Сергея Меркулова, даже никель из старых батареек находит применение в изготовлении сплавов для ювелирных украшений.

Грамотная утилизация позволяет превращать опасные отходы в сырье для сельского хозяйства — частицы отработанных элементов становятся азотными удобрениями. Также материалы используются при создании технических смесей и даже обычных цветных карандашей.

Использование вторичных металлов обходится индустрии значительно дешевле, чем их добыча из рудников, так как процесс рециклинга требует меньше энергии. Это напрямую влияет на себестоимость новых товаров, делая их более доступными для покупателей, которым не приходится переплачивать за сложную добычу ископаемых.

"Многие пренебрегают правилами хранения и просто выбрасывают батарейки в общий мусор, не задумываясь, что это не только вредит экологии, но и лишает промышленность дешевых ресурсов. Сдача элементов питания в специализированные пункты приема гарантирует их безопасный распад и переработку, что в долгосрочной перспективе помогает удерживать баланс цен на бытовую технику", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Защитные технологии и правила безопасности

Если батарейка попадает в мусоропровод вместе с обычными бытовыми отходами, возможность восстановить ценные материалы полностью исчезает. В результате потребители фактически теряют деньги, инвестированные в покупку даже самого качественного электролита.

Протекший элемент — это потенциальный очаг пожара, поэтому хранить их в ящиках стола "на всякий случай" опасно. Профессионалы советуют использовать только специальные контейнеры для сбора, где риск случайного замыкания или протечки при утилизации сведен к минимуму.

Для минимизации бытовых рисков Меркулов рекомендовал выбирать продукцию с технологией Power Ring ("Энергосберегающее кольцо"). Специальное уплотнение защищает корпус от разгерметизации, предотвращая порчу дорогих электронных устройств агрессивными химикатами изнутри. Наличие такой защиты обычно указывается на лицевой стороне упаковки. Также эксперты советуют не дожидаться сильного вздутия корпуса, а заменять элементы питания при первых признаках падения напряжения, чтобы не спровоцировать повреждение контактов.

Ответы на популярные вопросы о хранении батареек

Почему нельзя выбрасывать батарейки вместе с пищевым мусором?

При попадании на полигоны корпус батарейки неизбежно разрушается, токсичные металлы проникают в почву и воду, а ценное сырье безвозвратно теряется для производственного цикла.

Где найти информацию о защите от протечек?

Производители качественных элементов питания наносят специальные логотипы, такие как Power Ring, или описание технологии защиты непосредственно на блистерную упаковку изделия.

Чем опасна старая батарейка, лежащая в пульте управления?

Со временем электролит может разъесть корпус и вытечь на контакты устройства, что вызовет химическое повреждение платы или короткое замыкание при попытке использования.

Становятся ли товары дешевле благодаря переработке?

Да, извлечение марганца и цинка из вторсырья менее энергозатратно, чем их добыча, что позволяет компаниям снижать расходы на закупку комплектующих и финальную цену товаров.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Мир. Новости мира
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Ранний взрыв в Балашихе: события в микрорайоне Авиаторов повторили страшный сценарий
Новости Москвы сегодня
Ранний взрыв в Балашихе: события в микрорайоне Авиаторов повторили страшный сценарий
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Дальний Восток
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Последние материалы
Жара меняет растения: сбор трав на Ставрополье стал опасен
Долой больничный интерьер: как впустить в дом тепло, не тратясь на масштабный ремонт
Ягоды по цене ниже рынка: Волгоградцы нашли способ обойти дорогие магазины
Теневой бизнес больше не спрячется: жесткие проверки в Пермском крае обернулись уголовными делами
Фитнес-заговор: как получить идеальную фигуру и не оставить ни копейки в модных клубах
Документы дома, а штраф в кармане: Госдума против устаревших правил
Зеленая комната под открытым небом: 5 лиан, которые превратят вашу беседку в райский уголок
От пляжа до городских улиц: как носить плетеную панаму, чтобы выглядеть на миллион
Давление ниже плинтуса: три простых манёвра, которые спасут сосуды в зной без кофе
Сладкий провал: Почему ягоды в Подмосковье стоят как крыло самолета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.