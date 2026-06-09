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Коммунальные счета переводят в новый режим: привычная платежка превращается в судебный риск

Общество

Перевод коммунальных квитанций в цифровой вид требует законодательного закрепления правового статуса электронных документов, отметила директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая. О необходимости адаптации правовой базы к современным реалиям эксперт рассказала в комментарии для Pravda.Ru.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Ранее сообщалось, что платежные документы ЖКХ планируют считать доставленными на следующий день после их размещения в личном кабинете на портале Госуслуг. Данная мера является частью масштабной цифровизации документооборота, аналогично тому, как внедряются электронные судебные извещения.

По словам Вепрецкой, на текущий момент формат электронного файла часто не имеет достаточной юридической силы для разрешения конфликтов между поставщиком услуг и потребителем. Это создает правовую неопределенность.

"На данный момент электронный документ не признается юридически значимым документом в полном смысле этого слова. Однако люди его получают, и для обеих сторон — и для того, кто выдает, и для того, кто получает — важно иметь возможность подтвердить факт получения. Это необходимо для доказательства в случае возникновения спорных ситуаций", — отметила она.

Отсутствие законодательных норм затрудняет защиту интересов сторон, особенно когда дело доходит до судебных разбирательств. В условиях, когда квитанции в электронном виде или скачанные документы из личных кабинетов могут не приниматься судами как надлежащее доказательство, встает вопрос об обновлении правовых механизмов. При этом нередко вопросы корректности начислений требуют тщательного анализа, так как иногда вскрываются серьезные переплаты в счетах за коммунальные ресурсы.

"Если человек получает электронный документ по электронной почте или скачивает в личном кабинете, он может оказаться пострадавшей стороной. В суде такие документы могут не принять. Поэтому необходимо законодательно урегулировать оборот электронных платежных документов в нашей стране", — пояснила Вепрецкая.

Эксперт добавила, что переход на электронный формат не означает полный отказ от бумажных носителей. Жители сохранят право выбора способа получения платежек, однако популярность цифровых сервисов растет. Развитие таких систем также влияет на процессы, связанные с тем, как взыскиваются долги по ЖКУ в рамках новой электронной системы.

При этом важно помнить, что любые манипуляции с отчетностью влекут серьезные последствия, так как коммунальная хитрость с показаниями счетчиков грозит крупным штрафом. Также собственникам стоит учитывать, что в случае длительного отсутствия существует возможность сделать перерасчет за коммунальные услуги.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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