Начальственные кресла внезапно обесценились: работодатели сами превратили повышение в наказание

Вопрос о нежелании зумеров занимать руководящие должности в большей степени является следствием объективной оценки рисков, а не отсутствием амбиций. Психолог и карьерный консультант Анна Мухина в беседе с Pravda.Ru пояснила, что современный рынок труда диктует новые правила, где высокая позиция сопряжена с избыточной ответственностью при не всегда соразмерной оплате.

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Ранее сообщалось о странном для работодателей тренде: якобы лишь 6% молодых сотрудников выражают готовность стать начальниками. Эксперты обсуждают, почему старая модель карьерного роста больше не вдохновляет молодежь.

Мухина подчеркивает, что здравый смысл побуждает молодых специалистов искать баланс между профессиональной реализацией и личной жизнью. Она отмечает, что нагрузка на управленческих постах часто становится неоправданной.

"Чем выше должность, тем больше уровень стресса, выше нагрузка и продолжительность рабочего дня, который зачастую становится ненормированным. Однако если человек действительно ценит жизнь во всех ее проявлениях и находит время для личных интересов, хобби, удовольствий и отдыха, у него не возникает стремления жертвовать всем этим ради продвижения по карьерной лестнице. Карьера не становится для него единственной целью", — отметила Мухина.

Ситуация на рынке труда осложняется кризисными явлениями. Специалисты часто сталкиваются с сокращениями и невозможностью найти подходящую позицию, что подтверждает сложный процесс поиска вакансий для квалифицированных кадров. Экономические показатели вынуждают компании сокращать штаты, избавляясь от тех, кто не приносит немедленной прибыли. Эксперт также предостерегает от попыток искусственного стимулирования "начальственных амбиций". Грамотный подход к менеджменту состоит в ином.

"Нормальная организация заинтересована не в том, чтобы сотрудник стремился стать начальником, а в том, чтобы он достигал экспертного уровня на своей позиции. Составление карьерного плана и развитие персонала — это признак высокого уровня управления. Однако российский бизнес, включая даже крупные организации, на этом экономит", — пояснила Мухина.

В условиях турбулентности бизнеса массовые увольнения менеджеров становятся привычной практикой. При этом первыми под сокращение обычно попадают сотрудники службы персонала, маркетинга и рекламы, так как их рассматривают как отягощающий бюджет балласт. Компании же, заботящиеся о качестве коллектива, знают, что именно удерживает ценных работников в штате без лишней бюрократии. Самим же соискателям важно вовремя распознать токсичную компанию до подписания трудового договора.

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