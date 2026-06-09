Новая инициатива: детские площадки получат тревожные кнопки

Депутат Госдумы Борис Чернышов требует оснастить игровые площадки кнопками вызова службы 112. Инициатива подразумевает автоматическую трансляцию координат в экстренный центр при активации сигнала. Парламентарий утверждает, что подобная мера ускорит реагирование на травмы и конфликты в жилой зоне.
Чернышов пытается реанимировать идею двухлетней давности. Программа "Безопасный двор" изначально включала установку камер видеонаблюдения и системы прямой связи с 112. По словам автора предложения, профильные ведомства ранее одобряли поэтапное внедрение таких систем в парках и жилых секторах.
"Техническое состояние оборудования — главный риск. Мы часто видим системы, которые номинально существуют, но фактически не работают из-за отсутствия обслуживания или вандализма. Кнопка не должна стать бесполезным металлическим мусором", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Аргументы депутата опираются на необходимость сокращения времени прибытия экстренных бригад. Дворовая территория часто становится местом инцидентов, где физическое присутствие свидетелей не гарантирует быструю связь с медиками или полицией. Депутат рассчитывает на интеграцию кнопок в действующую городскую инфраструктуру безопасности.
|Характеристика
|Текущий статус
|Инфраструктура связи
|Смартфоны, вызов через 112
|Контроль территорий
|Ограниченное видеонаблюдение
"Дети попадают в критические ситуации мгновенно. Важна не только кнопка, но и обучение оказанию доврачебной помощи. Если свидетель ждет диспетчера, он должен знать, что делать до приезда бригады", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.
Нет, это дублирующий канал связи. В условиях дезориентации или паники кнопка упрощает передачу данных о местоположении.
Предполагается прямое соединение с диспетчерами службы 112, аналогичное существующим терминалам в местах массового скопления людей.
Вопрос финансирования пока не определен. Предложение носит рамочный характер и требует оценки бюджета.
Инфраструктура экстренной связи в городских парках распространена в ряде стран, но эффективность системы зависит от качества реагирования операторов.
Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.
На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.