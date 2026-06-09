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Новая инициатива: детские площадки получат тревожные кнопки

Общество » Отдых

Депутат Госдумы Борис Чернышов требует оснастить игровые площадки кнопками вызова службы 112. Инициатива подразумевает автоматическую трансляцию координат в экстренный центр при активации сигнала. Парламентарий утверждает, что подобная мера ускорит реагирование на травмы и конфликты в жилой зоне.

Качели
Фото: https://unsplash.com by Alejandro Alas is licensed under Free
Качели

Призраки "Безопасного двора"

Чернышов пытается реанимировать идею двухлетней давности. Программа "Безопасный двор" изначально включала установку камер видеонаблюдения и системы прямой связи с 112. По словам автора предложения, профильные ведомства ранее одобряли поэтапное внедрение таких систем в парках и жилых секторах.

"Техническое состояние оборудования — главный риск. Мы часто видим системы, которые номинально существуют, но фактически не работают из-за отсутствия обслуживания или вандализма. Кнопка не должна стать бесполезным металлическим мусором", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Дистанция до помощи

Аргументы депутата опираются на необходимость сокращения времени прибытия экстренных бригад. Дворовая территория часто становится местом инцидентов, где физическое присутствие свидетелей не гарантирует быструю связь с медиками или полицией. Депутат рассчитывает на интеграцию кнопок в действующую городскую инфраструктуру безопасности.

Характеристика Текущий статус
Инфраструктура связи Смартфоны, вызов через 112
Контроль территорий Ограниченное видеонаблюдение

"Дети попадают в критические ситуации мгновенно. Важна не только кнопка, но и обучение оказанию доврачебной помощи. Если свидетель ждет диспетчера, он должен знать, что делать до приезда бригады", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности площадок

Заменит ли кнопка телефонный звонок?

Нет, это дублирующий канал связи. В условиях дезориентации или паники кнопка упрощает передачу данных о местоположении.

Кого подключат к системе?

Предполагается прямое соединение с диспетчерами службы 112, аналогичное существующим терминалам в местах массового скопления людей.

Кто оплатит обслуживание?

Вопрос финансирования пока не определен. Предложение носит рамочный характер и требует оценки бюджета.

Есть ли аналоги в других странах?

Инфраструктура экстренной связи в городских парках распространена в ряде стран, но эффективность системы зависит от качества реагирования операторов.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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