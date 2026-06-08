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Хватит просто списывать: привычные уроки и домашка — пережиток прошлого

Общество

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал системную перестройку школьного обучения. Причина — стремительная экспансия искусственного интеллекта. Старые форматы домашних заданий теряют смысл. Регулятор настаивает: школа должна уходить от теории к практике, чтобы стимулировать реальную деятельность ученика, а не его навыки копирования.

"И в этой колбе отразится мир"
Фото: commons.wikimedia.org by Прасоленко Ксения, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"И в этой колбе отразится мир"

Нейросети против учебников: вызов принят

Алгоритмы генерации текста сегодня справляются с типовыми упражнениями быстрее отличников. Это делает классическую "домашку" бесполезным занятием. Если школьник понимает, что задачу за него решит бот, мотивация падает до нуля. Рособрнадзор предлагает перекрыть кислород цифровому иждивенчеству через смену акцентов.

Вместо проверки исписанных тетрадей ведомство планирует внедрять проектную среду. Это механизм, где результат нельзя просто скачать, его нужно создать в физическом или цифровом поле через личное участие.

От теории к проектам: как изменятся уроки

"Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить", — заявил господин Музаев. Подход регулятора прост: если действие нельзя автоматизировать, оно имеет ценность.

Старый формат Новый практический подход
Написание реферата по шаблону Защита междисциплинарного проекта
Решение однотипных примеров Лабораторные работы и полевые исследования
Зубрежка дат и определений Аналитика и поиск причинно-следственных связей

В условиях жесткого дефицита на рынке труда государству нужны кадры с развитым функционалом, а не "операторы копипаста". Переход на проектное обучение станет фильтром, отсекающим имитацию деятельности.

"Бизнесу не нужны сотрудники, умеющие гуглить. Нам нужны те, кто понимает структуру затрат и умеет брать на себя ответственность за результат. Это должно синхронизировать образование с реальной экономикой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Цифровизация госуправления уже показала: прозрачность данных убивает коррупцию и лень. Те же принципы Музаев внедряет в школах. Если сегодня дети не научатся работать без подсказки алгоритма, завтра мы столкнемся с деградацией управленческих компетенций.

Ответы на популярные вопросы о школьных переменах

Почему нельзя просто запретить использовать ИИ в школах?

Запреты в цифровой среде неэффективны. Контролировать личные гаджеты детей дома невозможно, поэтому единственный путь — менять саму суть заданий на те, что ИИ выполнить не способен.

Как проектная деятельность повлияет на нагрузку учителей?

На первом этапе нагрузка вырастет из-за необходимости менять методические материалы. В перспективе автоматизация отчетности и использование ИИ для помощи педагогам должны снизить бюрократический пресс.

Не станет ли образование слишком сложным для обычных учеников?

Практика часто усваивается легче, чем абстрактная теория. Задача реформы — сделать учебу живой, а не перегрузить детей. Индивидуальные траектории помогут каждому найти свою нишу.

Кто будет финансировать создание новых лабораторий для практики?

Финансирование идет в рамках нацпроектов. Речь об обновлении материально-технической базы школ и интеграции с профильными предприятиями и вузами.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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