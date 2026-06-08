В Госдуме раскритиковали идею отцовского капитала: что не так с предложением Общественной палаты

Введение отдельного отцовского капитала является маловероятным сценарием в ближайшей перспективе из-за отсутствия глубокой аналитической базы под подобными инициативами, рассказала Светлана Бессараб, депутат Государственной Думы и член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. В беседе с Pravda.Ru парламентарий отметила, что текущие ресурсы логичнее направить на расширение действующих мер поддержки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Отец с ребёнком на прогулке

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что учреждение выплат для отцов в размере 2 миллионов рублей могло бы стать мощным финансовым рычагом. По его словам, такая поддержка многодетных семей позволила бы стимулировать жилищное строительство в стране.

Бессараб скептически оценила инициативу о разделении мер поддержки по гендерному признаку. По ее словам, название сертификата обусловлено физиологической ролью женщины в продолжении рода, тогда как большинство направлений использования средств носят общесемейный характер, включая улучшение жилищных условий и образование детей. В системе госуслуг уже действуют механизмы, когда отец в декрете берет на себя заботу о младенце, однако базовая финансовая помощь остается привязанной к матери.

"Я думаю, что сейчас всерьез об этом никто не говорит. Предложения Общественной палаты порой напоминают выводы британских ученых — под ними очень мало анализа. Мы понимаем, почему семейный капитал называют материнским: именно мать вынашивает и рожает ребенка", — пояснила она.

Депутат обратила внимание, что основные траты по сертификатам приходятся на приобретение и возведение жилья. Для улучшения демографии государству следует пересмотреть лимиты выплат. Сегодня индексация маткапитала позволяет частично закрывать потребности родителей, но федеральная программа ограничена вторым ребенком.

По мнению парламентария, развитие системы должно идти по пути продления выплат на каждого последующего младенца в семье. Сейчас такая практика реализуется лишь в точечном формате на уровне субъектов. В южных регионах страны уже активно развиваются региональные законы, расширяющие льготы. В частности, с текущего года в Краснодарском крае средства выделяются на третьего и всех последующих детей.

"Семейный капитал нужно продлевать не только на второго ребенка, но и на всех последующих. Сегодня ситуация странная: мы с одной стороны боремся за демографию, а с другой — материнский капитал заканчивается на втором ребенке. На мой взгляд, нужно развивать не отцовский капитал, а материнский — на всех без исключения детей, рожденных в семье. Имущество семьи должно прибавляться: чем больше детей, тем больше сертификатов", — подчеркнула Бессараб.

Она также напомнила о возможности направления средств на долгосрочные пенсионные накопления матери. При этом эксперты указывают, что система требует упрощения многих процедур. В частности, обсуждается упрощенный порядок получения вычетов при покупке недвижимости, что избавило бы семьи от лишней бюрократии.

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