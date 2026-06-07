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Один звонок от коллектора — и вы узнаете, что на ваше имя уже оформлен чужой кредит

Общество

Чужой кредит на вашем имени — это сюжет, который начинается с пропущенного звонка от коллектора, а заканчивается многолетними тяжбами в судах. Пока одни россияне планируют крупные покупки, другие обнаруживают руины вместо своего кредитного рейтинга из-за слитых в сеть паспортных данных. В зоне риска находится каждый, кто хоть раз загружал скан документа в сомнительные сервисы или оставлял его в залог.

паспорт РФ
Фото: https://www.mos.ru/news/item/163660073/ by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
паспорт РФ

Цифровой след: как мошенники крадут вашу финансовую репутацию

Механика обмана отточена: злоумышленникам достаточно связки ФИО и серии паспорта, чтобы оформить быстрый заем. Цифровая грамотность становится единственным щитом в мире, где передача документов даже знакомым людям несет риск.

Данные утекают через фишинговые сайты или в результате взлома баз данных коммерческих компаний. Часто жертвы сами отдают ключи от кошелька, переходя по ссылкам в письмах, имитирующих системные уведомления госорганов.

"Лишний кредит в истории — это не просто долг, это черная метка для банков. Без оперативной очистки досье получить ипотеку под нормальный процент станет невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Первый шаг к безопасности — регулярный аудит. Закон позволяет дважды в год бесплатно запрашивать отчеты из Бюро кредитных историй (БКИ). Процесс начинается на портале "Госуслуги", где формируется список организаций, хранящих данные конкретного человека.

После получения перечня необходимо зайти на сайты соответствующих бюро и выгрузить полные отчеты, включая информацию обо всех закрытых и активных обязательствах.

План эвакуации: что делать, когда заем обнаружен

Если в списке появился незнакомый МФО или банк, действовать нужно мгновенно. Первым делом — официальное обращение в организацию, выдавшую средства.

Следует затребовать копии договора и реквизиты счета, на который ушли деньги. Новые нормы и правила позволяют оспаривать такие сделки, но доказательная база ложится на плечи пострадавшего.

Инстанция Задача
Банк / МФО Проведение внутреннего расследования, блокировка счета.
Полиция Возбуждение дела о мошенничестве, фиксация факта кражи данных.
БКИ Корректировка кредитного рейтинга после аннулирования договора.

При подаче заявления в полицию критически важно приложить детализацию звонков и СМС за период оформления займа. Это докажет, что подтверждающие коды не приходили на номер владельца паспорта.

Не лишним будет указать факты взлома гаджетов или подозрительной активности в почтовых сервисах. Пока идет следствие, банк обязан прекратить агрессивное взыскание.

"Мошенники часто используют поддельные сайты, маскирующиеся под официальные ведомства. Человек вводит данные, думая, что ставит подпись под петицией, а на деле подписывает кредитный договор", — объяснила Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Бронированная защита: самозапрет на займы

С марта 2025 года вступает в силу механизм тотального самозапрета на дистанционное кредитование. Это радикальный способ полностью деактивировать возможность оформления кредитов через онлайн-сервисы.

Услуга активируется в несколько кликов в разделе "Кредитная история" на портале госуслуг. Снять запрет можно в любой момент, но изменения вступят в силу лишь через сутки, что дает время на раздумья при импульсивных покупках.

В условиях, когда правила получения документов и работы госслужб постоянно ужесточаются, личная осторожность остается главным козырем. Нельзя отправлять фото паспорта в мессенджерах, если нет уверенности в безопасности канала.

Даже если пересылка необходима — удаляйте сообщение сразу после получения адресатом. В случае потери документа заявление в полицию нужно подавать в тот же день, чтобы обнулить юридическую значимость паспорта для последующих махинаций.

"Региональным властям важно понимать, что незащищенность граждан перед киберпреступниками ведет к росту социальной напряженности и закредитованности населения", — отметил политолог Владимир Орлов в интервью Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о кредитах

Сколько раз можно бесплатно проверить кредитную историю?

Закон гарантирует две бесплатные проверки в год в каждом бюро, где хранятся ваши данные. Платные запросы доступны без ограничений по количеству.

Могут ли оформить кредит, если у мошенников есть только ксерокопия паспорта?

В недобросовестных МФО — да. Для дистанционных займов часто достаточно скана и номера телефона. Именно поэтому важно контролировать историю через "Госуслуги".

Нужно ли платить долг, если доказано мошенничество?

Нет. После завершения разбирательства и признания договора недействительным банк обязан аннулировать задолженность и направить корректировки в БКИ.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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