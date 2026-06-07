Финансовая казнь по телефону: россиян лишают всех накоплений из-за одного короткого кода

Телефонный звонок с обещанием прибавки к пенсии превращается в финансовую казнь: мошенники выжигают счета россиян, используя психологическое давление и системные бреши. За 2026 год кривая таких преступлений взлетела на 32%, превращая каждое устройство в потенциальный детонатор для семейного бюджета. Аферисты не изобретают велосипед — они мастерски эксплуатируют человеческую доверчивость и страх, превращая накопления в легкую добычу для киберпреступников.

Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License Пожилой человек с телефоном

Анатомия обмана: как работает капкан

Социальная инженерия — это не магия, а точный расчет. Злоумышленник бьет по болевым точкам: авторитет, страх потери и жажда справедливости. Схема разворачивается как многоходовая партия. Сначала жертве скармливают легенду о перерасчете выплат.

Это классический метод манипуляции, где звонящий представляется сотрудником отдела кадров или экс-работодателем. Единственное условие для успеха — продиктовать короткий код из уведомления. В этот момент замок банковского приложения ломается.

"Это стандартный скрипт. Код из СМС — это не формальность, а цифровой ключ от вашей квартиры, где лежат деньги. Вводя его, вы сами впускаете грабителя в систему", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Вторым актом выступает "тяжелая артиллерия". На сцене появляются подставные следователи ФСБ и клерки Банка России. Они создают искусственную панику: якобы деньги находятся под угрозой, их нужно срочно эвакуировать на "безопасный счет".

В такой стрессовой мясорубке критическое мышление отключается. Жертва превращается в марионетку, которая послушно переводит миллионы на кошельки дропперов, как это произошло в деле, где Лариса Долина потеряла гигантскую сумму.

Группы риска: кто под прицелом

Мошенники — отличные профилировщики. Они редко атакуют наугад, предпочитая тех, кто вырос в эпоху бумажных документов и безусловного доверия к "человеку в форме".

Под ударом оказываются пенсионеры, чья цифровая грамотность не успевает за наглостью хакеров. Но не стоит обольщаться: молодые люди, привыкшие к цифровой романтике и быстрым покупкам, попадаются на крючок не реже.

Тип жертвы Метод атаки Пенсионеры Легенда о перерасчете пенсии, звонок из "службы безопасности" Активные пользователи сети Взлом Apple ID, фишинг под видом бронирования туров

"Мошенники бьют по дефициту внимания. Они создают цейтнот. Если вас заставляют принять решение за 30 секунд — это всегда грабеж", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Цена доверчивости: реальные потери

География преступлений охватывает всю страну. В Курганской области пожилой мужчина лишился 360 тысяч рублей. В Красноярском крае семейный тандем пенсионерки и внука отдал аферистам 5,6 миллиона. Злоумышленники не гнушаются ничем: они используют фейковые путевки, обещают гражданство ЕС или пугают проверками земельных участков.

Особо циничные схемы связаны с блокировкой гаджетов. Мошенники предлагают "улучшить" мессенджеры, после чего iPhone превращается в кирпич. Для разблокировки требуют выкуп. Это чистый шантаж, основанный на страхе потерять личные данные и доступ к банковским сервисам.

Броня для кошелька: правила выживания

Единственный способ не стать статистикой — жесткая гигиена общения. Силовые ведомства и банки никогда не используют мессенджеры для оперативной связи.

Если голос в трубке требует коды, пароли или переводы — это враг. Нужно мгновенно обрывать соединение. Проверка легенды занимает минуту: достаточно самому перезвонить по официальному номеру ведомства.

"Каждый звонок о "спасении денег" - это имитация. Настоящие спецслужбы не просят граждан участвовать в "секретных операциях" по переводу наличности", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве

Может ли банк звонить и спрашивать код из СМС?

Нет. Это категория строго конфиденциальной информации. Если сотрудник просит код — перед вами преступник. Банку этот код не нужен для идентификации клиента.

Что делать, если я уже назвал данные карты?

Мгновенно блокируйте карту через мобильное приложение или горячую линию банка. Каждая секунда промедления увеличивает риск обнуления счета.

Как защитить пожилых родственников?

Установите фильтры на спам-звонки и договоритесь о правиле "первого звонка": любая информация от "госорганов" должна сначала проверяться вами.

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