Россия входит в новую семейную реальность: матери все чаще становятся гостями в жизни детей

Смена традиционных ролей в семье, при которой дети остаются жить с отцами, стала результатом масштабной социальной трансформации и пересмотра гендерных установок, заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что современное общество постепенно отказывается от жестких догматов о безусловном материнском долге в пользу личной реализации женщины.

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В России начал набирать популярность тренд "матери выходного дня". При таком сценарии женщины чаще отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами только навещают их. Об этой тенденции ранее сообщил Telegram-канал Baza, подчеркнув, что смена привычной модели опеки становится заметным социальным явлением.

По мнению Хорса, происходящее является логичным следствием уравнивания прав мужчин и женщин. Психолог подчеркивает, что современные медиа активно продвигают идею самоценности женщины, которая не обязана ограничивать свою жизнь исключительно бытом и воспитанием детей. Часто за внешним благополучием и свободой родителей скрываются глубокие проблемы в коммуникации, которые могут отражаться на поведении ребенка в будущем.

Специалист полагает, что для развития ребенка первична не гендерная принадлежность опекуна, а качество заботы и эмоциональная атмосфера в доме. В некоторых случаях сложности в отношениях между взрослыми и вовсе обусловлены биологией, ведь исследователи находят в ДНК специфические механизмы разрушения брака, влияющие на стабильность союза.

"Я не вижу здесь принципиальной разницы. Если отец остается заботливым, любящим и вовлеченным в жизнь ребенка, а также не демонизирует мать в общении с ним, то отношения будут развиваться по тому же сценарию, что и в семьях, где после расставания ребенок остается с матерью. Поэтому говорить о том, что такой вариант воспитания существенно хуже, нельзя", — пояснил Хорс.

Эксперт добавил, что идеальным вариантом остается регулярное участие обоих родителей в жизни ребенка. Особенно это критично в дошкольном возрасте, когда потребность в тактильном и эмоциональном контакте максимальна.

"Хорошо, если мама будет приходить не только по выходным и праздникам, но и находить возможность общаться с ребенком в будние дни. Важно, чтобы она, так же как и отец, полноценно участвовала в жизни ребенка. При этом не стоит впадать в другую крайность — постоянно контролировать ребенка и чрезмерно опекать его. Гораздо важнее, чтобы у него каждый день была возможность пообщаться с родителями, поделиться своими переживаниями и почувствовать поддержку", — сказал психолог.

Хорс добавил, что требования к родителю, обеспечивающему повседневный уход, должны быть одинаковыми вне зависимости от пола. В современной психологии также уделяется большое внимание тому, как эмоциональные бури влияют на климат в семье и способность договариваться. Важно помнить и о физиологическом аспекте жизни родителей: восстановление после родов и поиск гармонии в новом статусе также определяют готовность женщины к полноценному участию в воспитании.

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