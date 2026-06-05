Ужасающее дно Амстердама: массовое избавление от улик поставило город в тупик

Амстердамские каналы превратились в кладбище двухколесного транспорта. Ежегодно муниципальные службы извлекают со дна около 15 тысяч велосипедов. Это не экологическая акция, а производственная необходимость. Металлолом блокирует судоходство, намертво блокируя гребные винты прогулочных лодок и барж.

Фото: unsplash.com by simon follin is licensed under Free to use under the Unsplash License Велопарковка

Логика водного демпинга: почему велосипеды тонут

Причины массового сброса техники в воду прагматичны и лишены сантиментов. В городе зашкаливает уровень краж. Воры вскрывают дешевые замки за секунды. Если перепродать трофей не удается или нужно быстро замести следы, сосед готов помочь избавиться от улики, просто столкнув велосипед в ближайший канал. Вода скрывает преступление надежнее любого склада.

Вторая группа поставщиков мусора — нетрезвые туристы и хулиганы. Для них уничтожение чужого имущества — форма досуга. Сброс велосипеда в воду воспринимается как забаву.

Статистика и последствия для навигации

Экономика очистки каналов ложится бременем на бюджет. Если не поднимать мусор на поверхность, глубина водных артерий критически сократится. Это риск для коммерческого транспорта и туристической отрасли. Ситуация напоминает засоренный смартфон, который тормозит из-за скрытых процессов: внешне канал чист, но под водой скрыта гора мусора, мешающая движению.

Показатель Значение за год Количество извлеченных рам ~ 15 000 единиц Основная причина сброса Кражи и вандализм Угроза судоходству Поломка гребных винтов

Масштабы проблемы вынуждают власти содержать специальный флот "рыбаков" за велосипедами. Это гигантские баржи с мощными манипуляторами. Механизм выуживает велосипеды, превращая их в спрессованный металлолом. Тем временем в других сферах, например, когда США вернули России доступ к логистике, вопросы перемещения грузов решаются через хабы, а не через дно рек.

"Загрязнение каналов металлом — это не только вопрос навигации, но и серьезный экологический ущерб, который требует значительных бюджетных расходов", — объяснил Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Власти пытаются бороться с причинами, а не последствиями, внедряя цифровую маркировку рам. Однако пока скорость утилизации велосипедов в воду превышает возможности регулятора по их учету. Это напоминает пенсионные накопления: если ими долго не управлять и не контролировать процесс, актив превращается в балласт, который трудно достать со дна.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в каналах

Кто оплачивает работу барж-очистителей?

Работы финансируются из городского бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, что вызывает недовольство местных жителей.

Куда девают выловленные велосипеды?

Почти 100% извлеченных объектов непригодны для восстановления. Их отправляют на переработку как вторичное сырье.

Правда ли, что это делают только туристы?

Нет, значительная часть сброшенной техники — результат деятельности местных воров, избавляющихся от вещественных доказательств.

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