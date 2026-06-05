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Жесткие санкции дали сбой: США вернули России доступ к закрытому ранее каналу импорта

Общество

"Почта России" восстановила канал доставки посылок из США. Экономическая блокада не выдержала давления рыночной целесообразности. Операторы двух стран пересмотрели регламенты и вернули почтовый импорт в рабочий режим. Системный сбой, длившийся с 2022 года, устранен.

посылка в самолете
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
посылка в самолете

Логистика в обход барьеров

Прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном пока нет. Доставка идет через транзитные узлы в третьих странах. Первая партия посылок уже пересекла границу и прошла таможеню.

"Возобновление импорта — это не жест доброй воли, а признание США невозможности полной изоляции российского рынка. Вашингтон вынужден возвращаться к базовому социальному сотрудничеству даже в условиях санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

"Почта России" использует китайские и ближневосточные транспортные коридоры. Это позволяет сохранить прозрачность цепочек поставок. Регулятор подчеркивает: все процессы автоматизированы, что исключает хаос при обработке возросшего объема корреспонденции.

Экономика транзитных маршрутов

Транзит через нейтральные страны усложняет доставку, но стабилизирует рынок труда в логистическом секторе. Ценообразование теперь зависит от тарифов посредников. Оператор вынужден балансировать между рентабельностью и доступностью услуги для населения. Государство мониторит ситуацию, предотвращая спекулятивный рост цен на услуги связи.

Параметр системы Текущее состояние
Маршрутизация Транзит через третьи страны
Статус канала Прием посылок возобновлен полностью
Метод оплаты Стандартные российские платежные системы

"Каждое отправление теперь проходит через двойной фильтр, чтобы исключить обман в декларациях и нарушение валютного контроля", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Цифровой контроль и риски

Восстановление обмена данными с американской стороной требует усиления кибербезопасности. Смартфон пользователя становится точкой доступа к трекингу, что повышает требования к защите персональных данных.

"Любое расширение цифрового взаимодействия с недружественными юрисдикциями повышает риск целевых атак на базы данных. Нужно понимать, что за удобством доставки стоит сложный цифровой периметр", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Клиентам придется адаптироваться к новым правилам игры. Сроки доставки больше зависят и от геополитической ситуации. Однако сам факт разблокировки почтового канала свидетельствует о том, что связи невозможно разорвать окончательно.

Ответы на популярные вопросы о почтовом сообщении

Как теперь доставляются посылки из США?

Доставка осуществляется транзитными рейсами через нейтральные страны-хабы. Прямых рейсов между РФ и США на данный момент нет.

Изменились ли сроки доставки?

Да, из-за усложнения логистической цепочки и необходимости перегрузки в третьих странах сроки могут быть увеличены по сравнению с докризисным периодом.

Можно ли оплачивать услуги российскими картами?

При отправке из России через отделения "Почты России" или онлайн-сервисы оператора оплата принимается в штатном режиме российскими картами.

Есть ли ограничения по наполнению посылок?

Действуют как российские таможенные правила, так и экспортные ограничения США. Запрещены к пересылке товары двойного назначения и электроника определенных категорий.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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