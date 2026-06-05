Жесткие санкции дали сбой: США вернули России доступ к закрытому ранее каналу импорта

"Почта России" восстановила канал доставки посылок из США. Экономическая блокада не выдержала давления рыночной целесообразности. Операторы двух стран пересмотрели регламенты и вернули почтовый импорт в рабочий режим. Системный сбой, длившийся с 2022 года, устранен.
Прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном пока нет. Доставка идет через транзитные узлы в третьих странах. Первая партия посылок уже пересекла границу и прошла таможеню.
"Возобновление импорта — это не жест доброй воли, а признание США невозможности полной изоляции российского рынка. Вашингтон вынужден возвращаться к базовому социальному сотрудничеству даже в условиях санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
"Почта России" использует китайские и ближневосточные транспортные коридоры. Это позволяет сохранить прозрачность цепочек поставок. Регулятор подчеркивает: все процессы автоматизированы, что исключает хаос при обработке возросшего объема корреспонденции.
Транзит через нейтральные страны усложняет доставку, но стабилизирует рынок труда в логистическом секторе. Ценообразование теперь зависит от тарифов посредников. Оператор вынужден балансировать между рентабельностью и доступностью услуги для населения. Государство мониторит ситуацию, предотвращая спекулятивный рост цен на услуги связи.
|Параметр системы
|Текущее состояние
|Маршрутизация
|Транзит через третьи страны
|Статус канала
|Прием посылок возобновлен полностью
|Метод оплаты
|Стандартные российские платежные системы
"Каждое отправление теперь проходит через двойной фильтр, чтобы исключить обман в декларациях и нарушение валютного контроля", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Восстановление обмена данными с американской стороной требует усиления кибербезопасности. Смартфон пользователя становится точкой доступа к трекингу, что повышает требования к защите персональных данных.
"Любое расширение цифрового взаимодействия с недружественными юрисдикциями повышает риск целевых атак на базы данных. Нужно понимать, что за удобством доставки стоит сложный цифровой периметр", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по персональным данным Алексей Кузьмин.
Клиентам придется адаптироваться к новым правилам игры. Сроки доставки больше зависят и от геополитической ситуации. Однако сам факт разблокировки почтового канала свидетельствует о том, что связи невозможно разорвать окончательно.
Доставка осуществляется транзитными рейсами через нейтральные страны-хабы. Прямых рейсов между РФ и США на данный момент нет.
Да, из-за усложнения логистической цепочки и необходимости перегрузки в третьих странах сроки могут быть увеличены по сравнению с докризисным периодом.
При отправке из России через отделения "Почты России" или онлайн-сервисы оператора оплата принимается в штатном режиме российскими картами.
Действуют как российские таможенные правила, так и экспортные ограничения США. Запрещены к пересылке товары двойного назначения и электроника определенных категорий.
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