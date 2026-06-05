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Формулы больше не будут серыми: ИИ превратит школьную химию в настоящий блокбастер

Общество

Химия в школе перестает быть набором серых формул на полях тетради. СИБУР и издательство "Просвещение" на полях ПМЭФ подписали соглашение о запуске первого в России видеокурса с применением искусственного интеллекта. Проект призван вытащить учебный процесс из мела и тряпок, предложив ученикам визуализацию процессов, которые раньше можно было только воображать.

Ряд медицинских пробирок
Фото: https://pixabay.com by bdyczewski is licensed under Free
Ряд медицинских пробирок

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Забываем про плоские картинки. ИИ отрисует молекулярные связи так, будто вы смотрите блокбастер. Ученики увидят, как атомы цепляются друг за друга, формируя материалы, из которых сделан ваш смартфон или кроссовки. Это не просто мультики, а точная научная модель, упакованная в динамичный видеоформат. Пока одни обсуждают новые правила работы алгоритмов в смартфонах, другие используют эти алгоритмы, чтобы разобрать мир на атомы.

"Главная проблема школьной химии — высокий порог абстракции. Если ребенок не видит реакцию в объеме, он ее зазубривает, а не понимает. Визуализация уровня "внутри пробирки" снимает этот барьер", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Проект объединяет экспертизу гиганта нефтехимии и методическую базу старейшего издательства страны. Задача амбициозная: показать связь между школьной скамьей и реальным заводом. Это критически важно в условиях, когда система приема в университеты требует от абитуриентов все более осознанного выбора специализации.

Зачем химия гуманитариям и технарям

Курс не заточен исключительно под будущих Менделеевых. Авторы уверяют: понимание того, как создаются современные полимеры или как работает экологическая очистка, необходимо каждому. Это базовый софт-скилл для выживания в технологичном мире. 

"Интерактив в химии — это не просто развлечение. Это способ предотвратить бытовую безграмотность, когда люди смешивают несовместимые чистящие средства или нарушают технику безопасности на ровном месте", — отметила в беседе с Pravda. Ru учитель химии Ефимова Марина.

Технологии визуализации позволяют заглянуть в реактор, не надевая химзащиту. Школьники увидят путь от газовой фракции до прочного пластика. Это дает наглядное представление о производстве, а не просто сухие знания о валентности.

Параметр Традиционный подход ИИ-видеокурс
Наглядность Статичные схемы в учебнике 3D-рендеринг молекул в движении
Связь с реальностью Абстрактные задачи Демонстрация реальных промышленных циклов
Вовлеченность Чтение параграфа Иммерсивный видеоконтент

Кстати, подобные образовательные скачки часто совпадают с важными датами. Например, открытие Плутона или запуск новых заводов всегда требовали кадров с новым типом мышления. Сейчас этот тип мышления формируется через цифру. Даже если связь в мегаполисе временно пропадет, знания, полученные через такие уроки, останутся в голове.

Ответы на популярные вопросы о цифровом обучении

Заменит ли видеокурс обычного учителя?

Нет. Это дополнительный инструмент, который берет на себя самую сложную часть — визуализацию микромира, освобождая время учителя для обсуждения смыслов.

Нужно ли специальное оборудование для просмотра?

Нет, курс адаптирован для стандартных школьных компьютеров и планшетов, что делает его доступным для любой точки страны.

Будут ли задания в видеокурсе?

Да, программа включает проверочные блоки, чтобы соотнести увиденное на экране с теоретической базой учебника.

Поможет ли этот курс подготовиться к ЕГЭ?

Безусловно. Глубокое понимание структуры вещества и логики реакций — фундамент для решения задач высокого уровня сложности.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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