ИИ захватил 80% российских школьников: есть простой способ спасти детей от цифровой деградации

Активное внедрение нейросетей в повседневную жизнь детей может привести к деградации мышления и потере мотивации к познанию окружающего мира. О том, какие риски несет повсеместная цифровизация процесса обучения, изданию Pravda.Ru рассказала семейный психолог и сказкотерапевт Наталья Морозова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребенок и искусственный интеллект

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что технологиями искусственного интеллекта на регулярной основе пользуются до 80% школьников в России. Популярность подобных сервисов становится одной из главных тем для дискуссий, отражающих тревоги учеников по поводу границ цифровой трансформации.

По словам Морозовой, ключевая опасность заключается в подмене мыслительного процесса автоматизированным поиском готового ответа. Специалист полагает, что если ИИ используется как вспомогательный инструмент, угрозы нет, но в реальности ситуация выглядит иначе.

"Самое страшное — это когда искусственный интеллект используют вместо собственного мышления. Дети хитрят: скачивают домашние задания из интернета, заставляют алгоритмы делать уроки за них. Быстрый результат снижает критическое мышление, и общая способность мыслить уменьшается. Кроме того, падает мотивация к учебе: зачем что-то учить или считать, если можно просто нажать на кнопку", — пояснила она.

Эксперт подчеркивает, что взрослым необходимо пересмотреть подходы к образованию, чтобы сохранить у детей навыки анализа и творчества. Исследователи отмечают, что проблема выполнения домашних работ с помощью нейросетей требует скорейшей адаптации школьной программы. Вместо стандартных задач, которые легко поддаются генерации, педагогам рекомендуется делать упор на задания, требующие индивидуального творческого подхода.

Кроме когнитивных рисков, эксперт обращает внимание на социальный аспект проблемы. Доступ к современным и продвинутым моделям ИИ часто зависит от материального положения семьи, что лишь усиливает неравенство. Сегодня присутствие алгоритмов ощущается даже на рынке труда, где возможности кандидата напрямую связаны с владением передовыми цифровыми инструментами.

"Если найти золотую середину между использованием искусственного интеллекта и минимизацией его негативных последствий, проблем не будет. Перекос в любую сторону создает трудности. Важно, чтобы мы оставались творческими людьми. Раньше мы думали, что роботы будут работать за нас, а они уже начинают сочинять песни, стихи и даже петь за нас. Поэтому здесь ключевая задача ложится на взрослых: им самим нужно быстрее детей научиться работать с искусственным интеллектом, понимать, в каких случаях и сколько времени разрешать детям доступ к этим технологиям", — добавила Морозова.

Современное общество уже столкнулось с тем, что многие люди сегодня склонны переоценивать вычислительные мощности алгоритмов, забывая о ценности человеческого опыта. Между тем эксперты напоминают, что для безопасности базовые навыки цифровой гигиены необходимо прививать детям с самых ранних лет, чтобы они учились использовать технологии осознанно.

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