В Госдуме оценили идею автоматического перевода пенсионных накоплений россиян в сбережения

Перевод пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений может стать способом повышения эффективности управления средствами, считает депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Pravda.Ru парламентарий пояснила, что многие россияне до сих пор не распорядились своими активами, из-за чего те остаются фактически замороженными.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Пенсия

Ранее сообщалось, что власти обсуждают законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан, проигнорировавших выбор способа инвестирования после 2002 года, в программу долгосрочных сбережений. Подобный подход затрагивает численность получателей выплат, охватывая миллионы людей. Для граждан важно понимать риски и выгоды, так как формирование пенсионного капитала требует внимательного отношения к документам и выбору стратегии.

По словам Бессараб, около 2,7 трлн рублей находятся сегодня под управлением ВЭБ.РФ, однако владельцы этих средств зачастую не проявляют активности, что ограничивает возможности использования активов. В текущей системе граждане лишены возможности изъять накопления или использовать их, пока не примут решение об их судьбе.

"Сегодня порядка 2,7 трлн рублей пенсионных накоплений находятся в подвешенном состоянии. Управляющая компания ВЭБ.РФ инвестирует эти средства, но сами люди, так называемые "молчуны", не распоряжаются ими. Они либо не знают о своих накоплениях, либо забыли, либо просто не доходят руки. Забрать эти деньги — ни единовременно, ни в виде срочной выплаты — невозможно, пока владелец сам не распорядится ими. Для таких "молчунов" логичным шагом было бы перевести эти накопления в добровольные сбережения", — отметила она.

Депутат подчеркнула, что механизм обеспечения сохранности средств остается прежним: все долгосрочные сбережения защищены системой страхования вкладов на сумму до 2,8 млн рублей. Это гарантирует возврат средств большинству россиян, даже при переводе активов в негосударственные фонды.

Подобные финансовые инструменты дополняют общую структуру социальной поддержки. При этом гражданам рекомендуется самостоятельно следить за состоянием своих счетов, так как автоматическая система начислений покрывает не все сценарии. Эксперты также советуют учитывать, что реальная стоимость денег со временем может меняться под влиянием инфляционных процессов.

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