Бюджетных мест почти не осталось: новый законопроект определил, кто заплатит за учебу меньше

Депутаты фракции КПРФ предложили законодательно закрепить систему обязательных скидок при оплате обучения в вузах для ряда категорий студентов. По словам парламентария Владимира Исакова, бюджетных мест становится меньше, тогда как стоимость коммерческого образования стремительно растет, опережая доходы многих семей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dyakovanatasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Химия коллоидных веществ

Согласно данным Минобрнауки, за прошлый год цены на обучение в российских университетах увеличились в среднем на 12%, что делает качественное образование недоступным для талантливых, но материально обеспеченных абитуриентов.

Законопроект предусматривает дисконт в размере 30% для студентов, оставшихся без попечения родителей, а также для инвалидов I и II групп и детей-инвалидов.

Медалисты и обладатели знака ГТО могут рассчитывать на снижение оплаты на 20%, а поступающие с высокими результатами ЕГЭ — на скидку от 30% до 50%. Как cообщает Газета.Ru, подобные меры призваны не только помочь молодежи, но и обеспечить экономику страны квалифицированными специалистами, которые сегодня не могут позволить себе обучение.

Реализация социальной поддержки студентов

Вузы обяжут применять данные льготы и открыто информировать студентов о доступных преференциях. Авторы инициативы подчеркивают, что расширение доступа к вузам поможет восстановить социальную справедливость и поддержать семьи, которые сталкиваются с финансовыми трудностями. Подобные инициативы в сфере образования нередко требуют комплексного подхода, включая оценки за поведение или иные методы адаптации школьников к системе высшей школы.

"Социальная поддержка студентов — важный шаг для государства, однако механизмы реализации подобных льгот нуждаются в детальной проработке, чтобы избежать нагрузки на финансовую устойчивость самих вузов", - отметил в беседе с Pravda.Ru независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Ответы на популярные вопросы о скидках в вузах

Кто сможет получить скидку в 30%?

Льготу такого размера планируют предоставить детям-сиротам, а также инвалидам I и II групп и детям-инвалидам.

Нужно ли сдавать дополнительные экзамены для льготы?

Нет, скидки завязаны на результаты ЕГЭ и социальный статус, дополнительные вступительные испытания для получения льготы не требуются.

Будут ли вузы обязаны информировать о скидках?

Да, согласно инициативе, учебные заведения будут обязаны публиковать информацию о возможности получения таких льгот.

Покроет ли эта скидка весь срок обучения?

Законопроект предполагает систему скидок для граждан РФ, прошедших вступительные испытания, условия дальнейшего сохранения льгот будут уточняться профильными ведомствами.

Читайте также