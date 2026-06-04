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Бюджетных мест почти не осталось: новый законопроект определил, кто заплатит за учебу меньше

Общество

Депутаты фракции КПРФ предложили законодательно закрепить систему обязательных скидок при оплате обучения в вузах для ряда категорий студентов. По словам парламентария Владимира Исакова, бюджетных мест становится меньше, тогда как стоимость коммерческого образования стремительно растет, опережая доходы многих семей.

Химия коллоидных веществ
Фото: commons.wikimedia.org by Dyakovanatasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Химия коллоидных веществ

Согласно данным Минобрнауки, за прошлый год цены на обучение в российских университетах увеличились в среднем на 12%, что делает качественное образование недоступным для талантливых, но материально обеспеченных абитуриентов.

Законопроект предусматривает дисконт в размере 30% для студентов, оставшихся без попечения родителей, а также для инвалидов I и II групп и детей-инвалидов.

Медалисты и обладатели знака ГТО могут рассчитывать на снижение оплаты на 20%, а поступающие с высокими результатами ЕГЭ — на скидку от 30% до 50%. Как cообщает Газета.Ru, подобные меры призваны не только помочь молодежи, но и обеспечить экономику страны квалифицированными специалистами, которые сегодня не могут позволить себе обучение.

Реализация социальной поддержки студентов

Вузы обяжут применять данные льготы и открыто информировать студентов о доступных преференциях. Авторы инициативы подчеркивают, что расширение доступа к вузам поможет восстановить социальную справедливость и поддержать семьи, которые сталкиваются с финансовыми трудностями. Подобные инициативы в сфере образования нередко требуют комплексного подхода, включая оценки за поведение или иные методы адаптации школьников к системе высшей школы.

"Социальная поддержка студентов — важный шаг для государства, однако механизмы реализации подобных льгот нуждаются в детальной проработке, чтобы избежать нагрузки на финансовую устойчивость самих вузов", - отметил в беседе с Pravda.Ru независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Ответы на популярные вопросы о скидках в вузах

Кто сможет получить скидку в 30%?

Льготу такого размера планируют предоставить детям-сиротам, а также инвалидам I и II групп и детям-инвалидам.

Нужно ли сдавать дополнительные экзамены для льготы?

Нет, скидки завязаны на результаты ЕГЭ и социальный статус, дополнительные вступительные испытания для получения льготы не требуются.

Будут ли вузы обязаны информировать о скидках?

Да, согласно инициативе, учебные заведения будут обязаны публиковать информацию о возможности получения таких льгот.

Покроет ли эта скидка весь срок обучения?

Законопроект предполагает систему скидок для граждан РФ, прошедших вступительные испытания, условия дальнейшего сохранения льгот будут уточняться профильными ведомствами.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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