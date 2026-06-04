Слишком красивая зарплата в объявлении: новый закон заставит компании платить за ложь

Работодатели систематически вводят соискателей в заблуждение, искусственно завышая размеры выплат в описаниях вакансий. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил внедрить систему штрафов за подобные манипуляции. Цель инициативы — принудить компании к раскрытию прозрачной структуры доходов.

Фото: www.pexels.com by Sora Shimazaki is licensed under Бесплатное использование Рукопожатие после собеседования

Масштабы искажения вакансий

Статистика указывает, что более 60 процентов кандидатов сталкиваются с несоответствием предложений на этапе интервью тем цифрам, что были размещены в объявлении. Соискатели теряют личное время, оформляют отгулы, но обнаруживают реальные условия труда ниже ожидаемых. Особенно уязвимы социально незащищенные группы — пенсионеры, молодежь, многодетные родители.

"Манипуляция цифрами при найме — это не рыночный инструмент, а прямое введение в заблуждение. Работодатели, паразитирующие на ожиданиях людей, должны попадать в публичные реестры, аналогичные черным спискам, отслеживающим социальные перекосы в бюджетах домохозяйств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Штрафная шкала и санкции

Законопроект предполагает привязку меры наказания к глубине разрыва между обещанной суммой и фактическим предложением. Прозрачность начислений — окладов, премий и надбавок — должна стать обязательным требованием. Администрирование жалоб планируется возложить на трудовые инспекции с возможностью подачи заявлений через цифровой портал.

Отклонение от заявленного дохода Размер денежного взыскания До 20% 50 000 — 100 000 рублей 20-50% 100 000 — 200 000 рублей Более 50% 200 000 — 500 000 рублей (или приостановка деятельности)

Корпоративные отношения в современных реалиях часто строятся на шатком фундаменте договоренностей, где дружба с начальством не гарантирует карьерного взлета, а обман в вакансиях лишь усиливает общее недоверие. Законодатели стремятся перевести эту сферу в поле строгого правового регулирования.

"Наказание рублем необходимо, чтобы прекратить практику вербовки через фейковые оферы. Если юрлицо систематически занижает базу для расчета выплат, это должно автоматически активировать проверки первичной документации", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Как доказать факт обмана в вакансии?

Стоит делать скриншоты объявлений до момента их снятия. На собеседовании рекомендуется фиксировать озвученные условия письменно или через уточняющую переписку.

Кто вправе следить за исполнением этих правил?

Функции надзора ложатся на государственные трудовые инспекции, которые будут проверять жалобы, направленные через Госуслуги.

Поможет ли реестр недобросовестных компаний?

Публичность отпугивает соискателей, лишая компанию квалифицированных кадров, что создает рыночный стимул для честного диалога.

Будут ли учитывать премии при оценке нарушения?

Да, работодатель будет обязан раскрывать полную структуру дохода, разделяя фиксированную часть и переменные бонусы.

"Обман на входе в компанию — это маркер корпоративной культуры. Если бизнес строит найм на лжи, он будет лгать и в выполнении обязательств по выплатам в дальнейшем", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

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