Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, суверенитет: Польша добровольно лишила себя права на самостоятельные решения
Химия против жизни: привычная забота о грядках обернулась внезапным отключением иммунитета растений
Кухня как с обложки журнала без ремонта: 5 быстрых приемов, которые вдохнут в неё жизнь
Безопасность кроссоверов оказалась мифом: в каких ситуациях седан спасет жизнь
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Тело мечты без спортзала: 6 упражнений, которые изменят вас за месяц
Нас кормили из космоса: мощный гравитационный насос буквально зашвырнул жизнь на Землю
Китайские ревизоры: проверка границ закончилась неожиданным признанием
Старые договоренности треснули по швам: Белый дом решился на создание ядерного плацдарма в ЕС

Слишком красивая зарплата в объявлении: новый закон заставит компании платить за ложь

Общество » Практика » Как отстоять права

Работодатели систематически вводят соискателей в заблуждение, искусственно завышая размеры выплат в описаниях вакансий. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил внедрить систему штрафов за подобные манипуляции. Цель инициативы — принудить компании к раскрытию прозрачной структуры доходов.

Рукопожатие после собеседования
Фото: www.pexels.com by Sora Shimazaki is licensed under Бесплатное использование
Рукопожатие после собеседования

Масштабы искажения вакансий

Статистика указывает, что более 60 процентов кандидатов сталкиваются с несоответствием предложений на этапе интервью тем цифрам, что были размещены в объявлении. Соискатели теряют личное время, оформляют отгулы, но обнаруживают реальные условия труда ниже ожидаемых. Особенно уязвимы социально незащищенные группы — пенсионеры, молодежь, многодетные родители.

"Манипуляция цифрами при найме — это не рыночный инструмент, а прямое введение в заблуждение. Работодатели, паразитирующие на ожиданиях людей, должны попадать в публичные реестры, аналогичные черным спискам, отслеживающим социальные перекосы в бюджетах домохозяйств", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Штрафная шкала и санкции

Законопроект предполагает привязку меры наказания к глубине разрыва между обещанной суммой и фактическим предложением. Прозрачность начислений — окладов, премий и надбавок — должна стать обязательным требованием. Администрирование жалоб планируется возложить на трудовые инспекции с возможностью подачи заявлений через цифровой портал.

Отклонение от заявленного дохода Размер денежного взыскания
До 20% 50 000 — 100 000 рублей
20-50% 100 000 — 200 000 рублей
Более 50% 200 000 — 500 000 рублей (или приостановка деятельности)

Корпоративные отношения в современных реалиях часто строятся на шатком фундаменте договоренностей, где дружба с начальством не гарантирует карьерного взлета, а обман в вакансиях лишь усиливает общее недоверие. Законодатели стремятся перевести эту сферу в поле строгого правового регулирования.

"Наказание рублем необходимо, чтобы прекратить практику вербовки через фейковые оферы. Если юрлицо систематически занижает базу для расчета выплат, это должно автоматически активировать проверки первичной документации", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Как доказать факт обмана в вакансии?

Стоит делать скриншоты объявлений до момента их снятия. На собеседовании рекомендуется фиксировать озвученные условия письменно или через уточняющую переписку.

Кто вправе следить за исполнением этих правил?

Функции надзора ложатся на государственные трудовые инспекции, которые будут проверять жалобы, направленные через Госуслуги.

Поможет ли реестр недобросовестных компаний?

Публичность отпугивает соискателей, лишая компанию квалифицированных кадров, что создает рыночный стимул для честного диалога.

Будут ли учитывать премии при оценке нарушения?

Да, работодатель будет обязан раскрывать полную структуру дохода, разделяя фиксированную часть и переменные бонусы.

"Обман на входе в компанию — это маркер корпоративной культуры. Если бизнес строит найм на лжи, он будет лгать и в выполнении обязательств по выплатам в дальнейшем", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по рынку труда Ирина Костина, юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель
Сейчас читают
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Мир. Новости мира
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Популярное
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями

На крупном международном форуме в России озвучены сенсационные итоги проверки биографии супруги французского лидера, указывающие на возможную фальсификацию данных.

Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ресурс, которому завидуют новые автомобили: эти моторы ездят десятилетиями без капремонта
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Последние материалы
Тело мечты без спортзала: 6 упражнений, которые изменят вас за месяц
Нас кормили из космоса: мощный гравитационный насос буквально зашвырнул жизнь на Землю
Китайские ревизоры: проверка границ закончилась неожиданным признанием
Старые договоренности треснули по швам: Белый дом решился на создание ядерного плацдарма в ЕС
Смертельная ловушка за порогом квартиры: как защитить питомца, не лишая его свежего воздуха
Казан не нужен, когда есть этот секрет: плов на сковороде получается рассыпчатым и сочным
Астероиды лишились статуса скал: ученые обнаружили внутри объектов пугающую пустоту
Больше пользы, меньше воспалений: как тип тренировки влияет на восстановление организма
Мы — единственные в своем роде: почему эволюция лишила нас способности прятать взгляд
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.