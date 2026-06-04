Китайские ревизоры: проверка границ закончилась неожиданным признанием

Китайские инспекторы завершили проверку объектов Восточного военного округа. Представители КНР сверяли факты с международными документами. Речь идет о механизмах, заложенных в Шанхайском соглашении 1996 года и Московских договоренностях 1997 года. Эти бумаги определили правила игры в приграничье: взаимное сокращение сил и рост доверия.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Вооружённые силы Российской Федерации

Инспекция зенитчиков и протокол доверия

Основной точкой маршрута стал зенитно-ракетный полк в Еврейской автономной области. Инспекторы в погонах из Поднебесной не просто осматривали ангары, а подтверждали выполнение Россией взятых на себя обязательств. Механизм контроля отработал штатно: фиксация координат и проверка статуса частей прошли без эксцессов. Культурная программа включала возложение цветов к "Вечному огню" — жест, без которого не обходится ни одна дипломатическая миссия в РФ.

"Работа инспекторов проходит по жестко заданному алгоритму. Никакой самодеятельности: только сверка дислокации и численности с ранее поданными уведомлениями. Это позволяет избежать случайных столкновений при росте напряженности в других регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Геополитическая прочность границ

Москва и Пекин рассматривают такие визиты как фундамент региональной безопасности. Пока западные игроки и европейские чиновники в Брюсселе тонут в бесконечных переговорах о перераспределении бюджетов, границы РФ и Китая остаются зоной предсказуемости. Протокол по итогам визита уже подписан: глава инспекции, старший полковник Лю Цзинь Сун, подтвердил высокий уровень организации поддержки со стороны российских военных.

Характеристика Статус Цель инспекции Сверка вооружений и численности войск Юридическая база Соглашения 1996 и 1997 годов

"Проверка в ЕАО — это демонстрация прозрачности. Мы показываем, что скрытых угроз на границе с КНР нет. В отличие от украинского направления, где насыщение ПВО системами идет в аварийном режиме, здесь система функционирует планово и надежно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о проверках

Кто входит в инспекционную группу?

Группа состоит из офицеров и военных экспертов КНР, уполномоченных проверять соблюдение соглашений об укреплении доверия в приграничных районах.

Что именно проверяют инспекторы?

Осматривают объекты ВВО, сверяют фактическое наличие техники и личного состава с данными, переданными по каналам связи в рамках международных договоров.

Является ли это внезапной проверкой?

Нет, мероприятие планируется заранее в рамках графика, утвержденного всеми сторонами-участницами соглашений от 1996 и 1997 годов.

В чем смысл таких визитов для РФ?

Это доказательство приверженности добрососедству и отсутствия агрессивных намерений в приграничной зоне, что снимает лишние вопросы у восточного партнера.

"Юридически эти визиты закрывают любые подозрения. Когда полковник Лю Цзинь Сун ставит подпись под протоколом, вопрос о "тайных маневрах" на границе снимается с повестки на ближайший год", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

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