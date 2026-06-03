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Руки дрожат и мысли путаются: выпускникам готовят неожиданное спасение от паники на ЕГЭ

Общество

Подготовка к государственным экзаменам требует от выпускников не только глубоких знаний, но и высокой психологической устойчивости. Нередко даже отличная успеваемость не гарантирует успеха, если школьник не справляется с эмоциональным давлением в аудитории.

экзамен
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
экзамен

Опыт показывает, что скрытые угрозы результатам итоговой аттестации часто кроются именно в области психосоматики и панических атак. Поэтому поиск эффективных методов самопомощи становится одной из приоритетных задач для педагогов и родителей.

Символическая защита: как работают антистресс-наборы

Для снижения уровня тревожности выпускникам могут официально разрешить использование специальных антистресс-комплектов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, предложив расширить перечень допустимых на экзамене предметов.

По мнению системного семейного психолога Татьяны Потемкиной, наличие при себе знакового сувенира или талисмана помогает ребенку вернуть ощущение реальности и контроля.

Важна не практическая ценность вещи, а те тактильные ощущения и ассоциации с безопасностью, которые она вызывает в момент пиковой нагрузки.

"Все, что захочется, надо положить в набор. Будет ли это антистрессовая игрушка, сувенир, какой-то личный оберег, как считает сам ученик, все равно. Эти вещи имеют символическую функцию, если они связаны с успокоением", — отметила Татьяна Потемкина.

Специалист NewsInfo также добавила, что медикаментозные средства в подобных наборах будут лишними, так как ситуативное напряжение лучше снимать через органы чувств. Помочь могут обычная вода или салфетки с мягким ароматом, в то время как лекарства требуют контроля врача.

Пока одни обсуждают методы релаксации, другие регионы выбирают финансовую мотивацию, внедряя денежные выплаты за высокие баллы для талантливых подростков и их учителей.

Мнение эксперта о психологической гигиене на экзаменах

Психологическая готовность подразумевает умение быстро переключать внимание с тревожных мыслей на решение текущих задач. При этом важно соблюдать баланс между использованием вспомогательных средств и соблюдением жестких регламентов Рособрнадзора.

Даже минимальное нарушение правил, например, случайно забытый гаджет, может обнулить все старания. Чтобы минимизировать риски, школам иногда приходится менять график и завершать учебный год раньше ради полноценной технической подготовки пунктов проведения аттестации.

"Символический предмет в руках подростка работает как "якорь" спокойствия, позволяя мозгу переключиться из режима паники в рабочий ритм. Однако важно, чтобы этот предмет не отвлекал от самого процесса тестирования, а лишь служил отправной точкой для восстановления дыхания и концентрации", — пояснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Эксперт подчеркнула, что родителям тоже требуется поддержка в этот период, ведь их волнение передается детям. Эту проблему стремятся решить на законодательном уровне, обсуждая возможность предоставления краткосрочного отпуска для родителей на время проведения ЕГЭ.

Комплексный подход, включающий как законодательные меры, так и личные психологические техники, способен существенно повысить шансы на успешное прохождение испытаний.

Ответы на популярные вопросы об антистресс-наборах

Что именно можно включить в антистресс-набор?

В такой комплект могут входить тактильные игрушки, небольшие личные сувениры, салфетки с успокаивающими ароматами или другие предметы, которые ученик ассоциирует со спокойствием и уверенностью.

Зачем нужны антистрессовые предметы на экзамене?

Они выполняют символическую функцию и задействуют тактильные каналы восприятия, что помогает выпускнику быстрее справиться с паникой и вернуть чувство контроля над ситуацией.

Можно ли добавлять в набор успокоительные таблетки?

Психологи не рекомендуют включать медикаменты в антистрессовые наборы, так как ситуативное напряжение лучше снимать простыми сенсорными методами без химического вмешательства.

Поможет ли талисман, если ученик плохо подготовился?

Вспомогательные средства эффективны только при условии реальных знаний; они помогают реализовать накопленный потенциал, нейтрализуя блокирующее действие стресса.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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