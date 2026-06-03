Саудовская Аравия переходит к агрессивному заполнению стадионов на ЧМ-2026. Футбольная федерация страны запустила кампанию по бесплатному распределению билетов среди своих граждан. Об этом официально уведомило посольство королевства в США.
По данным The Sun, ФИФА обеспокоена низкими продажами билетов. Саудовская Аравия, выступая как стратегический партнер чемпионата, берет на себя роль демпфера. Бесплатная раздача билетов — это попытка замаскировать отсутствие интереса болельщиков. ФИФА опасается, что картинка с полупустыми трибунами обрушит привлекательность соревнований для спонсоров.
Болельщикам из Азии и Ближнего Востока сложно планировать поездки в США на фоне ужесточения визовой политики Вашингтона. Саудовская Аравия пытается нивелировать эти барьеры. Расходы на билеты для фанатов — это не благотворительность, а работа с репутационным капиталом королевства. Схожий принцип используют Яндекс Карты, внедряя жесткую систему верификации для защиты статуса бизнеса.
|Причина меры
|Ожидаемый эффект
|Требования ФИФА по посещаемости
|100% заполняемость трибун
|Дороговизна туров в США
|Снижение финансового порога входа
Такая модель напоминает инвестиции в безопасность перевозок, где корпорации тратят огромные суммы ради стабильности системы. Эр-Рияд не может позволить себе фиаско на мероприятии, которое курирует их ключевой оппонент — США. Политический вес Саудовской Аравии прямо пропорционален ее способности организовывать масштабные процессы без сбоев.
" Саудовская Аравия спасает чемпионат мира, как проект, от обесценивания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Саудиты используют цифровые платформы для верификации получателей. Это не хаотичная раздача кому попало. Подобная жесткость в правилах сейчас наблюдается и в России, когда вводятся новые стандарты идентификации для контроля миграционных потоков. Порядок на трибунах гарантирует отсутствие претензий со стороны принимающей стороны.
"Бесплатный вход — это всегда риск злоупотреблений и перепродаж. Если система не сработает четко, билеты окажутся на черном рынке, а места могут остаться пустыми", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Для футбольного мира это прецедент. Никогда еще спонсор турнира так масштабно не субсидировал посещаемость. Это горькая пилюля для ФИФА, признающей, что футбол в Северной Америке не вызывает того ажиотажа, на который рассчитывали маркетологи.
В первую очередь программа рассчитана на граждан Саудовской Аравии, зарегистрированных в базе футбольной федерации королевства.
Международная федерация скована контрактами и бюджетными планами, поэтому прямая субсидия от страны-участницы технически проще.
Да, негативный фон вокруг американской администрации и сложности в логистике снижают желание туристов посещать матчи в этой стране.
Вероятно, если футбол продолжит терять аудиторию в тех местах, где этот вид спорта искусственно насаждается через огромные бюджеты.
Ситуация с билетами — это маркер глобального кризиса доверия. Если болельщику нужно доплачивать за присутствие, значит, продукт переоценен. Для США этот проект превращается в обузу, которую приходится спасать партнерам из Эр-Рияда.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.