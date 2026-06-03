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Трибуны пустуют: щедрость Эр-Рияда предотвратила позор крупнейшего турнира в США

Общество

Саудовская Аравия переходит к агрессивному заполнению стадионов на ЧМ-2026. Футбольная федерация страны запустила кампанию по бесплатному распределению билетов среди своих граждан. Об этом официально уведомило посольство королевства в США.

Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план
Фото: https://unsplash.com by Carlos Felipe Ramírez Mesa is licensed under Free
Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

Страх пустых кресел: почему ФИФА бьет тревогу

По данным The Sun, ФИФА обеспокоена низкими продажами билетов. Саудовская Аравия, выступая как стратегический партнер чемпионата, берет на себя роль демпфера. Бесплатная раздача билетов — это попытка замаскировать отсутствие интереса болельщиков. ФИФА опасается, что картинка с полупустыми трибунами обрушит привлекательность соревнований для спонсоров.

Экономика футбольного демпинга

Болельщикам из Азии и Ближнего Востока сложно планировать поездки в США на фоне ужесточения визовой политики Вашингтона. Саудовская Аравия пытается нивелировать эти барьеры. Расходы на билеты для фанатов — это не благотворительность, а работа с репутационным капиталом королевства. Схожий принцип используют Яндекс Карты, внедряя жесткую систему верификации для защиты статуса бизнеса.

Причина меры Ожидаемый эффект
Требования ФИФА по посещаемости 100% заполняемость трибун
Дороговизна туров в США Снижение финансового порога входа

Такая модель напоминает инвестиции в безопасность перевозок, где корпорации тратят огромные суммы ради стабильности системы. Эр-Рияд не может позволить себе фиаско на мероприятии, которое курирует их ключевой оппонент — США. Политический вес Саудовской Аравии прямо пропорционален ее способности организовывать масштабные процессы без сбоев.

" Саудовская Аравия спасает чемпионат мира, как проект, от обесценивания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Администрирование зрительского потока

Саудиты используют цифровые платформы для верификации получателей. Это не хаотичная раздача кому попало. Подобная жесткость в правилах сейчас наблюдается и в России, когда вводятся новые стандарты идентификации для контроля миграционных потоков. Порядок на трибунах гарантирует отсутствие претензий со стороны принимающей стороны.

"Бесплатный вход — это всегда риск злоупотреблений и перепродаж. Если система не сработает четко, билеты окажутся на черном рынке, а места могут остаться пустыми", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Для футбольного мира это прецедент. Никогда еще спонсор турнира так масштабно не субсидировал посещаемость. Это горькая пилюля для ФИФА, признающей, что футбол в Северной Америке не вызывает того ажиотажа, на который рассчитывали маркетологи.

Ответы на популярные вопросы о ЧМ-2026

Кто может получить бесплатные билеты?

В первую очередь программа рассчитана на граждан Саудовской Аравии, зарегистрированных в базе футбольной федерации королевства.

Почему ФИФА сама не снизит цены?

Международная федерация скована контрактами и бюджетными планами, поэтому прямая субсидия от страны-участницы технически проще.

Связано ли это с политикой США?

Да, негативный фон вокруг американской администрации и сложности в логистике снижают желание туристов посещать матчи в этой стране.

Станет ли это нормой для будущих турниров?

Вероятно, если футбол продолжит терять аудиторию в тех местах, где этот вид спорта искусственно насаждается через огромные бюджеты.

Ситуация с билетами — это маркер глобального кризиса доверия. Если болельщику нужно доплачивать за присутствие, значит, продукт переоценен. Для США этот проект превращается в обузу, которую приходится спасать партнерам из Эр-Рияда.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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