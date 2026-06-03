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Забудьте о купании до июля: температурный провал в Москве обернулся печальным исходом

Общество

Московский регион столкнулся с температурной аномалией, которая отодвигает начало массового купального сезона как минимум на середину лета. Несмотря на календарный старт июня, вода в акваториях остается критически холодной, не достигая даже минимальных порогов комфорта. Основным препятствием для прогрева рек стало затяжное похолодание и специфика проточных водоемов, где солнечного тепла хватает лишь на поверхностный слой. Те, кто привык открывать пляжный отдых в начале лета, в этом году будут вынуждены ждать июля, когда гидрологическая ситуация стабилизируется.

дети купаются
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети купаются

Почему Москва-река остается ледяной

На сегодняшний день температура воды в Москве-реке зафиксирована на отметке всего +14 °C. Медленный прогрев объясняется физическими свойствами столичных артерий: река проточная, и постоянное движение водных масс препятствует накоплению тепла. Даже если воздух прогревается до высоких значений, вглубь тепло уходит крайне неохотно.

"При температуре +14 градусов входить в воду опасно даже физически подготовленным людям — это грозит спазмами и переохлаждением. Для полноценного отдыха вода должна прогреться до +20…+22 градусов, что при нынешней динамике метеоусловий возможно лишь во второй летний месяц", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ситуация осложняется тем, что начало июня выдалось аномально холодным. Эксперты отмечают, что текущие показатели больше соответствуют середине мая. "Бодрящая" вода может сохраняться на протяжении всего июня, лишая москвичей привычных летних развлечений.

Прогнозы синоптиков: когда вернется тепло

Надежду на изменение ситуации дает прогноз синоптиков. В ближайшие дни в столице ожидается волна потепления. Однако метеорологи предупреждают: воздух прогреется быстро, но инерция водных объектов не позволит им догнать атмосферные показатели моментально. 

Стоит учитывать, что даже при наступлении жары купание в непроверенных местах остается рискованным занятием. Пока вода не достигла нормативных значений, официальные пляжи могут работать в ограниченном режиме. 

Показатель Текущее состояние / Прогноз
Температура воды сейчас +14 °C (холодная)
Норма для купания от +18 °C до +22 °C
Ожидаемый старт сезона Не раньше июля
Фактор задержки Проточность рек и холодный июнь

Полноценный комфорт возможен только при устойчивом прогреве всей толщи воды. Пока же "верхний слой" — это лишь иллюзия тепла, которая быстро сменяется обжигающим холодом при погружении. 

"Задержка сезона имеет и скрытый плюс — у городских служб появляется больше времени на подготовку береговых зон. Тем не менее, для бизнеса, завязанного на пляжном отдыхе, такой июнь станет серьезным испытанием", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о купальном сезоне

Почему нельзя купаться при +14 градусах?

Такая температура вызывает резкое сужение сосудов и может привести к судорогам или холодовому шоку, что крайне опасно даже для здорового человека.

Когда вода в Москве-реке прогреется до нормы?

Согласно прогнозам Гидрометцентра, комфортные значения (выше +18 градусов) ожидаются не раньше первой декады июля.

Правда ли, что июнь будет полностью холодным?

Синоптики не исключают возвращения теплой погоды в ближайшее время, однако накопленного тепла не хватит для быстрого прогрева глубоких и проточных водоемов.

Где вода прогревается быстрее — в реке или озере?

В непроточных водоемах (озерах, прудах) вода прогревается значительно быстрее, чем в реках, из-за отсутствия постоянного перемешивания холодных масс.

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Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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