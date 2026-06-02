Платить за отопление только по счетчику не получится так просто: жильцов ждет спорный подвох

Оплата тепла исключительно по показаниям квартирных счетчиков может привести к некорректному распределению затрат внутри дома, заявила сопредседатель некоммерческого партнерства "Управдом", эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова. В комментарии для Pravda.Ru специалист пояснила, что физические особенности теплообмена в многоквартирных зданиях не позволяют полностью изолировать потребление одной квартиры от других.

Фото: pixabay.com by delo is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Счётчик воды

Ранее сообщалось, что в Государственную думу планируют внести поправки в Жилищный кодекс, закрепляющие право граждан платить за отопление только на основании данных индивидуальных приборов учета. В настоящее время во многих регионах формула расчета сложнее и включает в себя общедомовые нужды.

Проблема стопроцентного перехода на личные счетчики заключается в том, что тепловая энергия распределяется по зданию неравномерно. Даже если собственник полностью перекрывает батареи в своей квартире в зимний период, температура в помещениях остается значительно выше уличной. Это происходит из-за прогрева межквартирных стен, пола и потолка за счет соседних жилых комнат и подъездов.

В Москве, например, плата за обогрев мест общего пользования зачастую уже интегрирована в квитанции за жилую площадь, так как отдельный норматив на общедомовое имущество не утвержден. Поэтому переход на чистые показания счетчика может оставить неоплаченной ту часть энергии, которая фактически поступила в квартиру через стены. Подобные сложности возникают и в других сегментах отрасли, когда специалисты обсуждают платежки за содержание дома и необходимость введения единых тарифов.

"Плата за отопление квартиры включает в себя также потребление тепловой энергии в местах общего пользования. В Москве эти расходы уже заложены в общий тариф на отопление квартиры. Если в квартире установлен индивидуальный прибор учета, то теплопотребление на общедомовые нужды прибавляется к показаниям этого счетчика", — отметила Юнисова.

В регионах, где нормативы на общедомовые нужды (ОДН) зафиксированы официально, начисления производятся двумя строками: по показаниям прибора внутри квартиры и доля за места общего пользования. Инициатива депутатов пока вызывает вопросы у экспертного сообщества, так как основная масса жилого фонда в России технически не оснащена индивидуальными счетчиками. Ими оборудованы либо новостройки, либо квартиры, где владельцы установили приборы по своей инициативе.

"Пока неизвестно, с каким именно предложением выступили депутаты: предлагают ли они оплачивать только внутриквартирное потребление по приборам учета — при том, что далеко не все дома оснащены индивидуальными счетчиками. Остается только гадать: хотят ли они оснастить все квартиры приборами учета или перестать начислять плату за общедомовое потребление, оставив только оплату по индивидуальным показаниям", — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что детальное обсуждение нововведений возможно только после публикации текста законопроекта и его анонса в первом чтении. Помимо системы учета ресурсов, законодатели регулярно пересматривают и другие нормы: так, недавно стало известно, как отпуск может сэкономить деньги на ЖКУ при своевременном обращении за перерасчетом. Вместе с тем, состояние самих зданий вызывает опасения, и власти рассматривают новые правила оплаты экспертизы ветшающих домов. Любые изменения в тарификации происходят на фоне общей экономической ситуации, при которой перенос индексации тарифов может привести к резкому росту сумм в квитанциях в будущем.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по ЖКХ и тарифам Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех