Ранний труд школьников назвали опасной подменой: ребенок может потерять больше, чем заработать

Полноценная трудовая деятельность в 12 лет недопустима, так как в этом возрасте основной задачей ребенка остается получение образования. Об этом заявила психолог и карьерный консультант Анна Мухина. В беседе с Pravda.Ru эксперт прокомментировала запрос общества на раннюю трудовую адаптацию школьников и обозначила риски такого подхода для развития личности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ подросток работает доставщиком

Ранее сообщалось, что более половины жителей России одобряют идею разрешить подросткам работать с 12 лет. Согласно результатам опроса, проведенного порталом kp.ru, 61% респондентов считает ранний труд полезным фактором, способствующим формированию ответственности и обучению финансовой грамотности.

Мухина подчеркнула, что между приучением к труду и систематическим заработком существует принципиальная разница. По ее словам, стремление отправить детей на работу часто продиктовано не педагогическими соображениями, а сложной экономической ситуацией в семьях, особенно в сельской местности, где требуются дополнительные рабочие руки. Однако такая практика ставит под удар будущее подрастающего поколения.

"Если ребенок занят полноценной трудовой деятельностью, то возникает закономерный вопрос: когда он будет учиться? Неужели обществу больше не нужны образованные специалисты? Пусть получит начальное образование — три класса, научится читать и писать, и достаточно. А письменные навыки ему вообще не пригодятся: достаточно будет поставить крестик", — отметила она.

Специалист уверена, что в 12 лет "работой" ребенка должна быть учеба, а родители обязаны обеспечить условия для этого процесса. Перекладывание на подростка ответственности за материальное благополучие семьи является вредным. При этом важно не впадать в другую крайность, когда ребенок полностью освобожден от любых обязанностей. Чрезмерная опека может спровоцировать проблемы в коммуникации и поведенческие нарушения.

По словам психолога, оптимальный возраст для первого профессионального опыта — 14 лет, когда у подростка уже есть паспорт. В это время полезны летние стажировки на вспомогательных должностях. Это помогает понять, что деньги являются результатом приложенных усилий. Вместе с тем избыточная нагрузка на психику может быть опасна, так как число психических расстройств среди молодежи в последние десятилетия демонстрирует рост.

"Если речь идет о том, чтобы через работу познакомить подростка с окружающим миром, помочь ему понять, к чему у него есть способности, и осознать, что деньги зарабатываются трудом, то в возрасте около четырнадцати лет и старше такой опыт действительно имеет смысл", — пояснила специалист.

Мухина добавила, что вместо принудительного заработка родителям стоит сосредоточиться на расширении кругозора детей. Хорошим решением станут профессиональные экскурсии на производства или знакомство с рабочим местом отца или матери.

При этом важно следить за общим состоянием здоровья школьника. Например, бесконтрольное использование цифровых устройств для связи по рабочим вопросам может привести к тому, что ребенок потеряет зрение из-за чрезмерных нагрузок. Также необходимо учитывать индивидуальные особенности развития: в некоторых случаях ошибка в воспитании ребенка с дефицитом внимания может серьезно осложнить его дальнейшую самореализацию. В период интенсивного обучения родителям следует применять стратегии защиты нервной системы от перегрузок, чтобы избежать раннего выгорания.

