Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Низкокалорийный хит летнего сезона: как приготовить домашнее мороженое без сливок и сахара
Математика не сходится: почему Сидни Суини обвинили во лжи после прогулки по Таймс-сквер
Зелень исчезла под ярким покрывалом: однолетник, который превратит ваш сад в цветущую сказку
Никаких тигров и шампанского: почему Эдгард Запашный отказался от пышного юбилея
Следы на маршруте выдают хищника: как понять, что в лесу вы не одни и успеть спастись
Древние инстинкты дикой природы: что предопределило странную реакцию птиц на женщин
Платить за отопление только по счетчику не получится так просто: жильцов ждет спорный подвох
Освоение Луны: ученые назвали главные препятствия для космического туризма
Ледяной приём на Met Gala: почему Николь Кидман отвернулась от Хью Джекмана после его развода

Ранний труд школьников назвали опасной подменой: ребенок может потерять больше, чем заработать

Общество

Полноценная трудовая деятельность в 12 лет недопустима, так как в этом возрасте основной задачей ребенка остается получение образования. Об этом заявила психолог и карьерный консультант Анна Мухина. В беседе с Pravda.Ru эксперт прокомментировала запрос общества на раннюю трудовую адаптацию школьников и обозначила риски такого подхода для развития личности.

подросток работает доставщиком
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подросток работает доставщиком

Ранее сообщалось, что более половины жителей России одобряют идею разрешить подросткам работать с 12 лет. Согласно результатам опроса, проведенного порталом kp.ru, 61% респондентов считает ранний труд полезным фактором, способствующим формированию ответственности и обучению финансовой грамотности. 

Мухина подчеркнула, что между приучением к труду и систематическим заработком существует принципиальная разница. По ее словам, стремление отправить детей на работу часто продиктовано не педагогическими соображениями, а сложной экономической ситуацией в семьях, особенно в сельской местности, где требуются дополнительные рабочие руки. Однако такая практика ставит под удар будущее подрастающего поколения.

"Если ребенок занят полноценной трудовой деятельностью, то возникает закономерный вопрос: когда он будет учиться? Неужели обществу больше не нужны образованные специалисты? Пусть получит начальное образование — три класса, научится читать и писать, и достаточно. А письменные навыки ему вообще не пригодятся: достаточно будет поставить крестик", — отметила она.

Специалист уверена, что в 12 лет "работой" ребенка должна быть учеба, а родители обязаны обеспечить условия для этого процесса. Перекладывание на подростка ответственности за материальное благополучие семьи является вредным. При этом важно не впадать в другую крайность, когда ребенок полностью освобожден от любых обязанностей. Чрезмерная опека может спровоцировать проблемы в коммуникации и поведенческие нарушения.

По словам психолога, оптимальный возраст для первого профессионального опыта — 14 лет, когда у подростка уже есть паспорт. В это время полезны летние стажировки на вспомогательных должностях. Это помогает понять, что деньги являются результатом приложенных усилий. Вместе с тем избыточная нагрузка на психику может быть опасна, так как число психических расстройств среди молодежи в последние десятилетия демонстрирует рост.

"Если речь идет о том, чтобы через работу познакомить подростка с окружающим миром, помочь ему понять, к чему у него есть способности, и осознать, что деньги зарабатываются трудом, то в возрасте около четырнадцати лет и старше такой опыт действительно имеет смысл", — пояснила специалист.

Мухина добавила, что вместо принудительного заработка родителям стоит сосредоточиться на расширении кругозора детей. Хорошим решением станут профессиональные экскурсии на производства или знакомство с рабочим местом отца или матери.

При этом важно следить за общим состоянием здоровья школьника. Например, бесконтрольное использование цифровых устройств для связи по рабочим вопросам может привести к тому, что ребенок потеряет зрение из-за чрезмерных нагрузок. Также необходимо учитывать индивидуальные особенности развития: в некоторых случаях ошибка в воспитании ребенка с дефицитом внимания может серьезно осложнить его дальнейшую самореализацию. В период интенсивного обучения родителям следует применять стратегии защиты нервной системы от перегрузок, чтобы избежать раннего выгорания.

Читайте также

Экспертная проверка: Психолог Надежда Осипова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Садоводство, цветоводство
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Последние материалы
Платить за отопление только по счетчику не получится так просто: жильцов ждет спорный подвох
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья
Освоение Луны: ученые назвали главные препятствия для космического туризма
Ледяной приём на Met Gala: почему Николь Кидман отвернулась от Хью Джекмана после его развода
Качество, проверенное временем: платформа внедрила новую систему оценки сервиса
Белый хлеб превратится в золотое лакомство: гренки, от которых невозможно оторваться
Ранний труд школьников назвали опасной подменой: ребенок может потерять больше, чем заработать
Секрет характера россиян: какую тайну из СССР якобы раскрыла сбежавшая из РФ Лазарева*
Луковая грядка превращается в клумбу? Игнорирование стрелок поставит жирный крест на урожае
Кошка кусает после нежности? Только этот способ поможет избежать кровавых рук
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.