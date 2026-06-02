Россия перекрывает лазейки: новые правила получения гражданства

Россия ужесточает входной фильтр для претендентов на паспорт. Владимир Путин подписал указ, который перекраивает правила легализации иностранных граждан. Клюцевое нововведение — обязательная справка об отсутствии судимости. Теперь "чистое" прошлое придется доказывать документально, запрашивая выписки из органов страны гражданства или постоянного проживания.

Российский паспорт
Фото: commons.wikimedia.org by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Российский паспорт

Без криминального шлейфа: новые требования

Государство повышает стандарты администрирования миграционных потоков. Правовой статус гражданина РФ — это привилегия, требующая безупречного бэкграунда. Согласно указу, если у заявителя была судимость, справка обязана раскрыть конкретные статьи и составы преступлений. Срок годности документа жестко ограничен — бумагу нужно получить не ранее чем за три месяца до визита в МВД. Это исключает возможность скрыть свежие конфликты с законом.

"Мы видим запрос на цифровую прозрачность и безопасность. Проверка на криминальное прошлое — это базовый элемент комплаенса, который минимизирует риски для общества. Трехмесячный лаг справки не дает возможности легализоваться тем, кто находится в розыске или под следствием в своей стране", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Решение направлено на качественный отбор новых граждан. В условиях перегрева рынка труда и социальной нагрузки государству важно понимать, кто именно интегрируется в правовое поле. Подобная мера улучшает социальный статус будущих соотечественников и снижает нагрузку на правоохранительную систему.

Спецусловия для Украины: временный мораторий

Для граждан Украины сделано исключение, продиктованное политической реальностью. До 1 января 2028 года они освобождаются от обязанности предоставлять справки о судимости. Логика очевидна: взаимодействие с государственными органами в Киеве сегодня невозможно, а получение достоверных данных оттуда — заблокировано. Это горькое, но рациональное решение, позволяющее избежать бюрократического тупика для лояльных к России людей.

Параметр контроля Новые правила
Срок действия справки Не более 3 месяцев на дату подачи заявления
Детализация судимости Полная расшифровка статей и наказаний
Учтенные юрисдикции Страна гражданства и страны проживания

"Для украинцев мораторий до 2028 года — это признание факта разрушения институтов на той стороне. Россия берет на себя ответственность за интеграцию этих людей без оглядки на неработающие зарубежные реестры. Это шаг навстречу соотечественникам в сложный период", — констатировала юрист по трудовому праву Наталья Круглова.

Логика регулятора: прозрачность и безопасность

Ужесточение правил игры — это часть глобального тренда на цифровую прозрачность. Государство внедряет ИИ в управление миграцией, и база данных о судимостях станет важной частью этого фильтра. Если раньше некоторые вопросы могли решаться "на глазок", то теперь алгоритм просто не пропустит заявку без верифицированного документа. Это защищает инвестиционный климат и внутреннюю стабильность.

Особое внимание уделяется тем, кто пытается скрыть долги или криминальные хвосты через смену юрисдикции. Для таких лиц российская гавань закрывается. 

"Институциональная стабильность невозможна без жесткого контроля входных данных. Справка о судимости — это не просто бумажка, а залог того, что новые граждане будут созидать, а не увеличивать статистику преступности или долговой нагрузки", — подчеркнула юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах гражданства

Где именно нужно получать справку?

В компетентных органах страны вашего гражданства или в стране, где вы официально проживали до приезда в Россию. Обычно это МВД или аналогичные структуры.

Что делать, если судимость давно погашена?

Справку все равно нужно предоставить. В ней будет указано, по какой статье вы были осуждены и когда судимость была снята или погашена.

Для граждан Украины точно не нужно это делать?

Да, согласно указу президента, до конца 2027 года это требование к ним не применяется. Логика в невозможности безопасного обмена данными.

Проверяет ли Россия подлинность этих справок?

Безусловно. Используются каналы межведомственного взаимодействия и консульские проверки. Попытка предоставить подделку навсегда закроет путь к гражданству.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
