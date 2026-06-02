Школьные каникулы хотят сделать полезнее: лагеря труда и отдыха могут стать новой нормой

Возрождение трудовых лагерей для подростков должно опираться на советский опыт объединения общественно полезной деятельности с полноценным досугом, а не превращаться в эксплуатацию несовершеннолетних. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил Сергей Комков, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования и пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России".

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила организовать трудовую занятость школьников в период летних каникул. Инициатива вызвала дискуссию о форматах вовлечения детей в трудовой процесс, что также затрагивает вопросы обеспечения официальной занятости несовершеннолетних.

По словам Комкова, саму терминологию необходимо тщательно пересмотреть. Словосочетание "трудовой лагерь" несет негативный оттенок, вызывая ассоциации с принуждением, поэтому правильнее говорить о лагерях труда и отдыха.

"Нужно немного изменить формулировку: называть это не трудовыми лагерями, потому что это вызывает ассоциации с тюремной терминологией, а лагерями труда и отдыха. Такие лагеря существовали в советское время: дети там отдыхали, для них был организован досуг и творческая деятельность, и при этом они занимались общественно полезным трудом. Я сам в детстве выезжал в такие лагеря и позже, уже взрослым, организовывал их", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что суть концепции заключается в балансе. В советское время подростки с охотой участвовали в полевых или иных работах, но такой труд был лишь частью дня. Организация детского отдыха в современном правовом поле требует внимания к качеству инфраструктуры.

Комков добавил, что важно избегать принудительного характера занятий и обеспечивать качественное наставничество. Подобные подходы сейчас активно обсуждаются в контексте модернизации системы профессиональной подготовки для будущих кадров.

"Ребята с большим удовольствием участвовали в сельскохозяйственных работах: собирали помидоры и овощи, работая по три-четыре часа в день. После этого проводились спортивные мероприятия, досуг, организовывались интересные поездки по реке. Если организовывать такие лагеря, это будет действительно полезно, увлекательно и поможет приобщить детей к труду. А если в этих лагерях будут работать опытные наставники, которые обучат трудовым навыкам, это станет огромным плюсом", — пояснил профессор.

Эксперт предостерег от формального подхода, когда подростков используют как дешевую рабочую силу без должной воспитательной работы. Подобное отношение к молодежи, по мнению Комкова, способно сформировать у школьников устойчивое отторжение к самой идее трудовой деятельности. В вопросах вовлечения детей сегодня крайне важно отслеживать правовые аспекты участия в труде, а также тщательно проверять организации, чтобы отдых оставался безопасным для ребенка.

