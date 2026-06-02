Белые грибы уже в лесах Подмосковья: биологи раскрыли главную причину необычно раннего урожая

Общество

Появление первых грибов в лесах Московской области в июне полностью соответствует природным циклам.

Грибник с корзиной грибов
Фото: Pravda.Ru by Андрей Ворошилов is licensed under Free for commercial use
Грибник с корзиной грибов

Биологи подчеркивают, что начало грибного сезона в этот период нельзя считать климатической аномалией. Массовому выходу плодовых тел способствовала нестабильная погода: чередование ливней и резких температурных перепадов стало катализатором для роста грибницы.

Правила сбора и безопасности в лесу

Сотрудник факультета биологии МГУ Максим Дьяков подтвердил, что июньский урожай по своим свойствам и безопасности идентичен осеннему. Ранние маслята и белые грибы не представляют угрозы, если соблюдать базовые меры предосторожности.

Эксперт призывает игнорировать старые, увядшие или поврежденные насекомыми экземпляры, так как процессы распада в них начинаются очень быстро. Кроме того, важно учитывать состояние почвы в месте сбора.

"Собирать в экологически благонадежном месте, потому что грибы аккумулируют в себе различные нехорошие соединения, тяжелые металлы, остатки радионуклидов, остатки пестицидов и так далее", — объяснил Максим Дьяков.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, для заготовок впрок на зиму июнь подходит меньше, чем конец лета, однако собранный урожай можно успешно мариновать.

Перед выходом в чащу важно подготовить экипировку, включая средства для ориентирования и подходящую обувь. Биологи напоминают, что грибы впитывают токсины из окружающей среды, поэтому участки вдоль крупных трасс и промышленных объектов следует исключить из маршрута.

Рекомендации экспертов по тихой охоте

Особое внимание стоит уделить видовому разнообразию и юридическим аспектам. Специалисты предупреждают, что перед походом в лес полезно изучить список охраняемых растений, чтобы избежать случайного нарушения закона.

Если внешний вид гриба вызывает малейшие сомнения или он выглядит "подозрительно", лучше оставить его на месте — это главное правило профилактики серьезных отравлений.

"В начале лета часто встречаются грибы-двойники, поэтому идентификация каждого экземпляра должна быть стопроцентной, а при первых признаках недомогания после еды необходимо немедленно обращаться к врачу", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

По словам Ворошилова, погодная стимуляция в этом году создает отличные условия для тех, кто предпочитает активный отдых на природе. Тем не менее, туристам не стоит забывать о клещах и других насекомых, пик активности которых совпадает с выходом первых подосиновиков и подберезовиков. Грамотная подготовка и знание местности сделают сбор безопасным и продуктивным.

Ответы на популярные вопросы о грибном сезоне

Безопасны ли грибы, выросшие в июне?

Да, июньские грибы полностью съедобны и не отличаются по качеству от тех, что растут в августе или сентябре, если они собраны в экологически чистых районах.

Почему в этом году грибы пошли так рано?

Основной причиной стала переменчивая погода: обильные дожди в сочетании с температурными скачками создали идеальный микроклимат для развития грибницы.

Какие грибы нельзя брать в лесу?

Следует отказываться от сбора старых, дряблых, перезревших грибов, а также тех, в съедобности которых вы не уверены на 100%. Также запрещено собирать виды, занесенные в Красную книгу.

Где лучше всего собирать грибы в Подмосковье?

Ищите места вдали от автомагистралей, заводов и мусорных полигонов. Грибы работают как губка, впитывая тяжелые металлы из почвы и воздуха.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
