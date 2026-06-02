Конец эпохи безнаказанности в школах: педагогам выдали инструмент жесткой зачистки кабинетов

Общество

Российские школы переходят на протоколы жесткого администрирования. Минпросвещения утвердило новые правила игры: теперь систематический срыв уроков обернется для ученика депортацией в коридор под конвоем завуча. Педагоги получили инструмент прямой санкции, который дополнят цифровым клеймом — оценкой за поведение, влияющей на общую капитализацию школьного аттестата.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Учитель с букетом

Алгоритм исключения: как работает механизм удаления

Новый приказ ведомства детально прописывает технический регламент выдворения нарушителя. Учитель больше не обязан вступать в бесконечные дискуссии.

Если стандартные замечания не синхронизируют поведение ребенка с требованиями устава, педагог вызывает "группу поддержки" в лице представителя администрации. Удаление с урока становится административным актом: завуч забирает ученика, проводит сессию профилактики и только после этого возвращает его в класс.

"Внедрение жестких регламентов дисциплины — это вынужденная мера защиты образовательного процесса от управленческого хаоса. Без четкой вертикали власти в классе любые методики бесполезны", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Такая мера купирует кризис образования, вызванный юридической беззащитностью учителей. Теперь ответственность за порядок распределяется между педагогом и штатным управленцем, что должно снизить уровень эмоционального выгорания в школьных коллективах. Обычная практика, когда один хулиган блокирует передачу знаний тридцати сверстникам, уходит в прошлое.

Поведенческий аудит: за что снизят баллы

Дисциплинарные проступки теперь конвертируются в конкретные цифровые показатели. В школах внедряют систему оценки поведения, где критериями выступают не только соблюдение тишины, но и социальное взаимодействие, личностные компетенции и включенность в учебный цикл.

Это напоминает скоринг, где каждый инцидент снижает "кредитный рейтинг" ученика. Пока система работает в тестовом режиме в 89 организациях, но уже в сентябре география эксперимента расширится.

"Региональным бюджетам требуется прозрачная система оценки не только знаний, но и социализации. Школа должна выпускать адаптированных граждан, а не просто носителей информации", — объяснил Pravda.Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Важно, что система не является слепым алгоритмом. Для учеников первых классов сделано исключение — их адаптационный период не должен сопровождаться карательными оценками.

Аналогичный гибкий подход предусмотрен для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Их психофизические параметры станут фильтром при выставлении итоговых отметок за поведение. Остальным же придется следить за манерами, чтобы не обесценить свои баллы за ЕГЭ, которые власти Подмосковья, например, уже конвертируют в реальные выплаты.

Параметр контроля Механизм реализации
Удаление с урока Только через администрацию школы
Оценка за поведение Влияет на личное дело и аттестат
Профилактика Беседа со специалистом вне класса

Процесс цифровизации и усиления контроля вызывает разные реакции. Пока одни видят в этом спасение, другие указывают на риск превращения школы в режимный объект.

Подростки уже пытаются провести красную линию для технологий, опасаясь тотального надзора. Однако Минпросвещения уверенно гнет свою линию: порядок в классе — базовое условие обучения.

"Любые нововведения в школьный устав должны сопровождаться разъяснениями для родителей. Административные споры неизбежны, если правила не будут прозрачными для всех сторон", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о дисциплине

Может ли учитель выгнать ребенка "в никуда"?

Нет. Приказ исключает нахождение ученика без присмотра. Передача нарушителя сотруднику администрации обязательна.

Будут ли оценки за поведение влиять на поступление в вуз?

На данный момент это внутренний инструмент мониторинга, однако в будущем рейтинг может учитываться как индивидуальное достижение.

Что делать, если удаление было несправедливым?

Родители имеют право оспорить решение администрации, опираясь на закон и юридические нормы, регулирующие отношения в школе.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
