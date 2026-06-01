Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это не магия, а биология: как вернуть старой фиалке цветение с помощью ножа, йода и золы
Оказался рядом с тонущим: когда помощь станет преступлением?
Шаньги с клубникой: пекарь Иван Терентьев раскрыл технологию приготовления уральской выпечки
Купальный сезон под угрозой: безопасных зон на Ставрополье стало вдвое меньше
Важный сюрприз для отпускников: тропическое королевство внедрило жесткий цифровой барьер
Театр на Трубной: душевную историю возвращения любви покажут 8 и 22 июня
Тюменцы против шаров: экологический компромисс спас День защиты детей
Кремниевая долина осталась не у дел: почему гики теперь везут миллионы в Шэньчжэнь
Больше, чем просто скручивания: 3 базовых упражнения для идеального пресса

Цена заботы: сколько стоит содержать пожилого родителя?

Общество

Российские семьи сталкиваются с резким дефицитом ресурсов при необходимости ухода за престарелыми родственниками. Согласно исследованию АО "ИнтерПенсионер", содержание одного пожилого родителя обходится семье в сумму от 20 до 50 тысяч рублей ежемесячно. География диктует свои условия: если в сельских территориях расходы ограничиваются 20-25 тысячами, то московский бюджет "заботы" стартует от 45 тысяч и легко переваливает за 55 тысяч рублей. 

старость женщина
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
старость женщина

Структура расходов и перегрев бюджета

Как сообщает Газета.Ru, основным драйвером инфляции внутри семьи становятся медикаменты. На их закупку уходит до 40% выделенного лимита. Платная медицина забирает еще около 20%. Администрирование процесса ухода в подавляющем большинстве случаев (62%) ложится на плечи одного ребенка. Коллективная ответственность родственников — скорее исключение, она встречается лишь в 28% кейсов. В условиях, когда разводы с детьми и деление обязанностей становятся юридическим квестом, нагрузка на одного человека выглядит критической.

"Система социального обеспечения пока не может полностью нивелировать эти риски, поэтому семьи вынуждены заниматься самострахованием за счет текущего потребления", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рынок труда и скрытые потери

Экономика ухода провоцирует вымывание квалифицированных кадров с рынка труда. Почти 40% ухаживающих перешли на неполный график, а 14% полностью демонтировали свою карьеру. Чаще всего под удар попадают женщины в возрасте 40-50 лет. Их прямые финансовые потери достигают 75 тысяч рублей в месяц. Это не просто личный выбор, а вынужденная мера в условиях отсутствия доступной инфраструктуры попечительства. Если зумеры ставят работе рамки ради личного комфорта, то старшее поколение делает это ради выживания близких.

Статья расходов/потерь Сумма в месяц (руб.)
Прямые затраты на уход 20 000 — 50 000
Потеря дохода из-за увольнения до 75 000
Общий ущерб бюджету семьи 35 000 — 120 000

Кредитная петля и дефицит здоровья

Нехватка ликвидности заставляет каждую пятую семью обращаться к заемным средствам. Средний чек долга "на лекарства" варьируется от 50 до 150 тысяч рублей. Это создает долговую спираль: 43% ухаживающих экономят на собственном лечении, провоцируя будущие расходы на восстановление уже своего здоровья. В такой ситуации даже мелкие бытовые проблемы могут стать триггером для штрафов — будь то мойка машины на даче или попытка сэкономить на мелочах в ритейле.

"Когда 19% семей закрывают базовые потребности в медикаментах через кредиты, мы видим перекос в администрировании социальных рисков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дмитрий Перов из школы "Цифровой попечитель" подчеркивает, что финансовое давление в 50 тысяч рублей на одного человека ведет к психологическому выгоранию. Люди жертвуют пенсией и стабильностью. Эта нагрузка требует пересмотра подходов к поддержке попечителей на государственном уровне.

"Мы фиксируем рост долговой нагрузки именно в сегменте социально значимых трат, что в долгосрочной перспективе снижает инвестиционный потенциал домохозяйств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о стоимости ухода

Сколько стоит уход за пожилым в Москве и регионах?

В Москве средний бюджет составляет 45-55 тысяч рублей, в сельских районах — 20-25 тысяч в месяц.

Какая статья расходов самая затратная?

До 40% бюджета уходит на медикаменты, еще 20% поглощает оплата услуг врачей и обследований.

Как уход за родителями влияет на работу?

37% переходят на неполный день, а 14% увольняются, теряя до 75 тысяч рублей дохода ежемесячно.

Правда ли, что люди берут кредиты на лекарства?

Да, 19% опрошенных семей имеют долги от 50 до 150 тысяч рублей, взятые на нужды пожилых родителей.

Читайте также

 

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Последние материалы
Это не магия, а биология: как вернуть старой фиалке цветение с помощью ножа, йода и золы
Оказался рядом с тонущим: когда помощь станет преступлением?
Шаньги с клубникой: пекарь Иван Терентьев раскрыл технологию приготовления уральской выпечки
Купальный сезон под угрозой: безопасных зон на Ставрополье стало вдвое меньше
Важный сюрприз для отпускников: тропическое королевство внедрило жесткий цифровой барьер
Театр на Трубной: душевную историю возвращения любви покажут 8 и 22 июня
Тюменцы против шаров: экологический компромисс спас День защиты детей
Кремниевая долина осталась не у дел: почему гики теперь везут миллионы в Шэньчжэнь
Больше, чем просто скручивания: 3 базовых упражнения для идеального пресса
Не гадайте по количеству звёзд: как выбрать отель без опоры на бесполезные рейтинги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.