Российские семьи сталкиваются с резким дефицитом ресурсов при необходимости ухода за престарелыми родственниками. Согласно исследованию АО "ИнтерПенсионер", содержание одного пожилого родителя обходится семье в сумму от 20 до 50 тысяч рублей ежемесячно. География диктует свои условия: если в сельских территориях расходы ограничиваются 20-25 тысячами, то московский бюджет "заботы" стартует от 45 тысяч и легко переваливает за 55 тысяч рублей.
Как сообщает Газета.Ru, основным драйвером инфляции внутри семьи становятся медикаменты. На их закупку уходит до 40% выделенного лимита. Платная медицина забирает еще около 20%. Администрирование процесса ухода в подавляющем большинстве случаев (62%) ложится на плечи одного ребенка. Коллективная ответственность родственников — скорее исключение, она встречается лишь в 28% кейсов. В условиях, когда разводы с детьми и деление обязанностей становятся юридическим квестом, нагрузка на одного человека выглядит критической.
"Система социального обеспечения пока не может полностью нивелировать эти риски, поэтому семьи вынуждены заниматься самострахованием за счет текущего потребления", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Экономика ухода провоцирует вымывание квалифицированных кадров с рынка труда. Почти 40% ухаживающих перешли на неполный график, а 14% полностью демонтировали свою карьеру. Чаще всего под удар попадают женщины в возрасте 40-50 лет. Их прямые финансовые потери достигают 75 тысяч рублей в месяц. Это не просто личный выбор, а вынужденная мера в условиях отсутствия доступной инфраструктуры попечительства. Если зумеры ставят работе рамки ради личного комфорта, то старшее поколение делает это ради выживания близких.
|Статья расходов/потерь
|Сумма в месяц (руб.)
|Прямые затраты на уход
|20 000 — 50 000
|Потеря дохода из-за увольнения
|до 75 000
|Общий ущерб бюджету семьи
|35 000 — 120 000
Нехватка ликвидности заставляет каждую пятую семью обращаться к заемным средствам. Средний чек долга "на лекарства" варьируется от 50 до 150 тысяч рублей. Это создает долговую спираль: 43% ухаживающих экономят на собственном лечении, провоцируя будущие расходы на восстановление уже своего здоровья. В такой ситуации даже мелкие бытовые проблемы могут стать триггером для штрафов — будь то мойка машины на даче или попытка сэкономить на мелочах в ритейле.
"Когда 19% семей закрывают базовые потребности в медикаментах через кредиты, мы видим перекос в администрировании социальных рисков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Дмитрий Перов из школы "Цифровой попечитель" подчеркивает, что финансовое давление в 50 тысяч рублей на одного человека ведет к психологическому выгоранию. Люди жертвуют пенсией и стабильностью. Эта нагрузка требует пересмотра подходов к поддержке попечителей на государственном уровне.
"Мы фиксируем рост долговой нагрузки именно в сегменте социально значимых трат, что в долгосрочной перспективе снижает инвестиционный потенциал домохозяйств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
В Москве средний бюджет составляет 45-55 тысяч рублей, в сельских районах — 20-25 тысяч в месяц.
До 40% бюджета уходит на медикаменты, еще 20% поглощает оплата услуг врачей и обследований.
37% переходят на неполный день, а 14% увольняются, теряя до 75 тысяч рублей дохода ежемесячно.
Да, 19% опрошенных семей имеют долги от 50 до 150 тысяч рублей, взятые на нужды пожилых родителей.
Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.