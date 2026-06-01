Цена заботы: сколько стоит содержать пожилого родителя?

Российские семьи сталкиваются с резким дефицитом ресурсов при необходимости ухода за престарелыми родственниками. Согласно исследованию АО "ИнтерПенсионер", содержание одного пожилого родителя обходится семье в сумму от 20 до 50 тысяч рублей ежемесячно. География диктует свои условия: если в сельских территориях расходы ограничиваются 20-25 тысячами, то московский бюджет "заботы" стартует от 45 тысяч и легко переваливает за 55 тысяч рублей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info старость женщина

Структура расходов и перегрев бюджета

Как сообщает Газета.Ru, основным драйвером инфляции внутри семьи становятся медикаменты. На их закупку уходит до 40% выделенного лимита. Платная медицина забирает еще около 20%. Администрирование процесса ухода в подавляющем большинстве случаев (62%) ложится на плечи одного ребенка. Коллективная ответственность родственников — скорее исключение, она встречается лишь в 28% кейсов. В условиях, когда разводы с детьми и деление обязанностей становятся юридическим квестом, нагрузка на одного человека выглядит критической.

"Система социального обеспечения пока не может полностью нивелировать эти риски, поэтому семьи вынуждены заниматься самострахованием за счет текущего потребления", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рынок труда и скрытые потери

Экономика ухода провоцирует вымывание квалифицированных кадров с рынка труда. Почти 40% ухаживающих перешли на неполный график, а 14% полностью демонтировали свою карьеру. Чаще всего под удар попадают женщины в возрасте 40-50 лет. Их прямые финансовые потери достигают 75 тысяч рублей в месяц. Это не просто личный выбор, а вынужденная мера в условиях отсутствия доступной инфраструктуры попечительства. Если зумеры ставят работе рамки ради личного комфорта, то старшее поколение делает это ради выживания близких.

Статья расходов/потерь Сумма в месяц (руб.) Прямые затраты на уход 20 000 — 50 000 Потеря дохода из-за увольнения до 75 000 Общий ущерб бюджету семьи 35 000 — 120 000

Кредитная петля и дефицит здоровья

Нехватка ликвидности заставляет каждую пятую семью обращаться к заемным средствам. Средний чек долга "на лекарства" варьируется от 50 до 150 тысяч рублей. Это создает долговую спираль: 43% ухаживающих экономят на собственном лечении, провоцируя будущие расходы на восстановление уже своего здоровья. В такой ситуации даже мелкие бытовые проблемы могут стать триггером для штрафов — будь то мойка машины на даче или попытка сэкономить на мелочах в ритейле.

"Когда 19% семей закрывают базовые потребности в медикаментах через кредиты, мы видим перекос в администрировании социальных рисков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дмитрий Перов из школы "Цифровой попечитель" подчеркивает, что финансовое давление в 50 тысяч рублей на одного человека ведет к психологическому выгоранию. Люди жертвуют пенсией и стабильностью. Эта нагрузка требует пересмотра подходов к поддержке попечителей на государственном уровне.

"Мы фиксируем рост долговой нагрузки именно в сегменте социально значимых трат, что в долгосрочной перспективе снижает инвестиционный потенциал домохозяйств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о стоимости ухода

Сколько стоит уход за пожилым в Москве и регионах?

В Москве средний бюджет составляет 45-55 тысяч рублей, в сельских районах — 20-25 тысяч в месяц.

Какая статья расходов самая затратная?

До 40% бюджета уходит на медикаменты, еще 20% поглощает оплата услуг врачей и обследований.

Как уход за родителями влияет на работу?

37% переходят на неполный день, а 14% увольняются, теряя до 75 тысяч рублей дохода ежемесячно.

Правда ли, что люди берут кредиты на лекарства?

Да, 19% опрошенных семей имеют долги от 50 до 150 тысяч рублей, взятые на нужды пожилых родителей.

Читайте также