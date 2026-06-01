Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капкан для женской фигуры: этот популярный фасон летней юбки визуально всех полнит
Миллионы машин превратились в памятники: куда исчезают активно эксплуатируемые автомобили
Дума встряхнула кормушку: как легализация красивых номеров изменит правила игры
Секрет вечного конвейера: особая тактика посева обеспечила дачников урожаем до октября
Море и коты: как прожить сезон на греческом острове, не заплатив ни евро
Богатый урожай без перекопки: 5 главных приемов природного садоводства
Паспорт больше не нужен для полета: пассажирам между двумя столицами открыли особый путь
Черный ящик алгоритма: почему люди боятся ИИ в найме
Летний детский отдых: депутаты готовят налоговые льготы

Роскошь перестала быть приоритетом: россияне массово переключаются на бюджетный металл и слитки

Общество

Российский рынок роскоши вошел в фазу охлаждения. Спрос на ювелирные изделия в первом квартале текущего года сократился на 5-10% в годовом выражении. Потребители пересматривают структуру расходов, исключая из нее товары не первой необходимости. Отрасль сталкивается с системным замедлением: если в 2024 году динамика продаж достигала 25,6%, то по итогам 2025 года рост составил лишь 7,3%. Ювелирный ритейл ищет способы адаптации через бюджетный ассортимент и инвестиционные инструменты.

Украшения
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Украшения

Логика регулятора и динамика перегрева

Рынок реагирует на жесткую денежно-кредитную политику. Высокая ключевая ставка делает сберегательную модель поведения более рациональной, чем импульсивные покупки бриллиантов. Экономика избавляется от избыточного потребительского давления. Компании вынуждены менять тактику, чтобы сохранить семейный бюджет клиента в зоне доступа.

"Снижение спроса — это естественная реакция на рост стоимости жизни. Люди начинают считать деньги, и цифровизация аналитики позволяет компаниям видеть этот тренд в реальном времени. Впереди период жесткой конкуренции за кошелек", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Продавцы фиксируют отток покупателей из среднего ценового сегмента. На фоне сокращения доходов масс-маркет переориентируется на серебро. Это позволяет удерживать трафик в салонах. Одновременно ЖКХ и другие обязательные платежи дисциплинируют граждан, заставляя отказываться от излишеств ради финансовой устойчивости.

Серебро и слитки: новые векторы продаж

Бизнес внедряет антикризисные решения. Вместо дорогих золотых гарнитуров на полках появляется инвестиционное золото. Продажа слитков становится способом привлечь капитал тех, кто хочет сохранить средства. Это прозрачный механизм, где налоги и администрирование сделок становятся понятнее благодаря государственным платформам.

Показатель Значение за отчетный период
Темп роста в 2024 году 25,6%
Темп роста в 2025 году 7,3%
Падение продаж (Q1 2026) 5-10%

Многие бренды уходят на маркетплейсы, чтобы снизить издержки на аренду. Электронная торговля обеспечивает прозрачность чека и упрощает контроль со стороны ФНС. Для государства это означает обеление сектора, для покупателя — возможность сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение без лишних наценок.

"Мы видим, как происходит оптимизация инфраструктуры продаж. Те, кто не сможет подстроиться под новую реальность низкого спроса, будут вынуждены уйти с рынка", — отметил в беседе с Pravda. Ru бухгалтер Наталья Громова.

Ответы на популярные вопросы о рынке украшений

Почему падают продажи ювелирных изделий?

Основная причина — рост цен на сырье и снижение покупательной способности. Граждане предпочитают тратить деньги на детей и насущные нужды, а не на предметы роскоши.

Станет ли ювелирное золото дешевле?

Предпосылок для снижения цен нет. Колебания курса и международная конъюнктура на рынке металлов поддерживают высокую стоимость готовых изделий.

Выгодно ли вкладываться в слитки через ювелирные сети?

Это инструмент долгосрочного сохранения капитала. Важно проверять сертификацию и наличие лицензий у продавца в рамках бухгалтерского учета сделки.

Как маркетплейсы влияют на качество изделий?

Онлайн-площадки вводят обязательный запуск систем мониторинга, что снижает риск контрафакта, но повышает требования к логистике.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Татьяна Федорова, бухгалтер Наталья Громова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Домашние животные
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Последние материалы
Капкан для женской фигуры: этот популярный фасон летней юбки визуально всех полнит
Миллионы машин превратились в памятники: куда исчезают активно эксплуатируемые автомобили
Дума встряхнула кормушку: как легализация красивых номеров изменит правила игры
Секрет вечного конвейера: особая тактика посева обеспечила дачников урожаем до октября
Море и коты: как прожить сезон на греческом острове, не заплатив ни евро
Богатый урожай без перекопки: 5 главных приемов природного садоводства
Паспорт больше не нужен для полета: пассажирам между двумя столицами открыли особый путь
Черный ящик алгоритма: почему люди боятся ИИ в найме
Летний детский отдых: депутаты готовят налоговые льготы
Ритуал красоты: как "разбудить" глаза, когда совсем не осталось сил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.