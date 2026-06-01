Роскошь перестала быть приоритетом: россияне массово переключаются на бюджетный металл и слитки

Российский рынок роскоши вошел в фазу охлаждения. Спрос на ювелирные изделия в первом квартале текущего года сократился на 5-10% в годовом выражении. Потребители пересматривают структуру расходов, исключая из нее товары не первой необходимости. Отрасль сталкивается с системным замедлением: если в 2024 году динамика продаж достигала 25,6%, то по итогам 2025 года рост составил лишь 7,3%. Ювелирный ритейл ищет способы адаптации через бюджетный ассортимент и инвестиционные инструменты.

Логика регулятора и динамика перегрева

Рынок реагирует на жесткую денежно-кредитную политику. Высокая ключевая ставка делает сберегательную модель поведения более рациональной, чем импульсивные покупки бриллиантов. Экономика избавляется от избыточного потребительского давления. Компании вынуждены менять тактику, чтобы сохранить семейный бюджет клиента в зоне доступа.

"Снижение спроса — это естественная реакция на рост стоимости жизни. Люди начинают считать деньги, и цифровизация аналитики позволяет компаниям видеть этот тренд в реальном времени. Впереди период жесткой конкуренции за кошелек", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Продавцы фиксируют отток покупателей из среднего ценового сегмента. На фоне сокращения доходов масс-маркет переориентируется на серебро. Это позволяет удерживать трафик в салонах. Одновременно ЖКХ и другие обязательные платежи дисциплинируют граждан, заставляя отказываться от излишеств ради финансовой устойчивости.

Серебро и слитки: новые векторы продаж

Бизнес внедряет антикризисные решения. Вместо дорогих золотых гарнитуров на полках появляется инвестиционное золото. Продажа слитков становится способом привлечь капитал тех, кто хочет сохранить средства. Это прозрачный механизм, где налоги и администрирование сделок становятся понятнее благодаря государственным платформам.

Показатель Значение за отчетный период Темп роста в 2024 году 25,6% Темп роста в 2025 году 7,3% Падение продаж (Q1 2026) 5-10%

Многие бренды уходят на маркетплейсы, чтобы снизить издержки на аренду. Электронная торговля обеспечивает прозрачность чека и упрощает контроль со стороны ФНС. Для государства это означает обеление сектора, для покупателя — возможность сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение без лишних наценок.

"Мы видим, как происходит оптимизация инфраструктуры продаж. Те, кто не сможет подстроиться под новую реальность низкого спроса, будут вынуждены уйти с рынка", — отметил в беседе с Pravda. Ru бухгалтер Наталья Громова.

Ответы на популярные вопросы о рынке украшений

Почему падают продажи ювелирных изделий?

Основная причина — рост цен на сырье и снижение покупательной способности. Граждане предпочитают тратить деньги на детей и насущные нужды, а не на предметы роскоши.

Станет ли ювелирное золото дешевле?

Предпосылок для снижения цен нет. Колебания курса и международная конъюнктура на рынке металлов поддерживают высокую стоимость готовых изделий.

Выгодно ли вкладываться в слитки через ювелирные сети?

Это инструмент долгосрочного сохранения капитала. Важно проверять сертификацию и наличие лицензий у продавца в рамках бухгалтерского учета сделки.

Как маркетплейсы влияют на качество изделий?

Онлайн-площадки вводят обязательный запуск систем мониторинга, что снижает риск контрафакта, но повышает требования к логистике.

