Черный ящик алгоритма: почему люди боятся ИИ в найме

Цифровизация рынка труда натолкнулась на жесткое сопротивление соискателей. Алгоритмический подбор персонала, ставший стандартом для крупных корпораций, вызывает отторжение у большинства граждан. Использование нейросетей для фильтрации резюме воспринимается не как инструмент эффективности, а как барьер, лишающий процесс найма человечности и прозрачности.
Согласно данным исследования SuperJob, 57% россиян выступают против автоматического скрининга анкет. Люди не доверяют машинам решение о своем будущем. Перегрев рынка технологий привел к тому, что каждый второй опрошенный требует законодательного запрета на использование ИИ при подборе кадров. Это четкий сигнал регулятору: обществу необходимы правила игры, защищающие от цифровой дискриминации.
"Автоматизация процесса найма часто превращает живого кандидата в набор тегов. Это бред. Так сделки по найму не закрываются, если мы говорим о позициях выше линейного персонала", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Опасения граждан обоснованы. Если верхняя планка зарплаты открывается не каждому, то при участии ИИ кандидат может даже не узнать о причинах отказа. Черный ящик алгоритма создает инфополе неуверенности. Соискатели боятся, что робот не оценит их мягкие навыки или уникальный опыт, сосредоточившись на формальных признаках.
Мужчины настроены радикальнее. Среди них 65% категорически против нейросетей в кадровых службах. Женщины проявляют гибкость: отрицательно высказались 50%, при этом почти треть предпочла занять нейтральную позицию. Поддержка технократического подхода минимальна во всех группах. Лишь 6–9% респондентов видят в автоматизации благо. При этом россияне ждут от повышения на работе реальных стимулов, а не машинного анализа их продуктивности.
|Отношение к ИИ-рекрутингу
|Процент опрошенных
|Отрицательно (общий итог)
|57%
|За законодательный запрет
|50%
|Мужчины против ИИ
|65%
|Женщины против ИИ
|50%
"На рынке труда наблюдается структурный дефицит доверия к платформенным решениям. Люди хотят гарантий, что их право на труд не будет ограничено кодом, в котором заложена системная ошибка", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Администрирование подобных процессов требует высочайшего уровня защиты данных. Каждое резюме — это массив чувствительной информации. Пока мессенджеры попадают под контроль, кадровые сервисы остаются зоной риска. Безопасность обработки данных становится ключевой ставкой в борьбе за лояльность кандидатов. Регулятору придется решать, как сбалансировать право бизнеса на автоматизацию и право человека на справедливое рассмотрение кандидатуры.
"Законодательный запрет — это горькое лекарство. Но без прозрачных протоколов работы ИИ мы получим вал исков о дискриминации при приеме на работу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
Ритм развития технологий обгоняет нормотворчество. Сегодня алгоритм — это слепой инструмент. Завтра он может стать основой для санации кадрового резерва целых отраслей. Важно предотвратить перегрев в этой сфере, пока недовольство не переросло в системный кризис доверия к институту найма.
В текущем поле РФ решение должен принимать человек. ИИ может лишь ранжировать анкеты. Полная автоматизация отказа без участия HR-менеджера юридически уязвима.
Статистика показывает более консервативный подход к защите трудовых прав. Мужчины чаще видят в алгоритме угрозу прямой конкуренции за рабочее место.
Главный риск — алгоритмическая предвзятость. Если база данных для обучения была некорректной, робот начнет отсеивать кандидатов по случайным или спорным критериям.
Сторонники цифровизации отмечают скорость обработки данных и отсутствие «человеческого фактора» — личных симпатий или настроения рекрутера.
