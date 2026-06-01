Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскошь перестала быть приоритетом: россияне массово переключаются на бюджетный металл и слитки
Капкан для женской фигуры: этот популярный фасон летней юбки визуально всех полнит
Миллионы машин превратились в памятники: куда исчезают активно эксплуатируемые автомобили
Дума встряхнула кормушку: как легализация красивых номеров изменит правила игры
Секрет вечного конвейера: особая тактика посева обеспечила дачников урожаем до октября
Море и коты: как прожить сезон на греческом острове, не заплатив ни евро
Богатый урожай без перекопки: 5 главных приемов природного садоводства
Паспорт больше не нужен для полета: пассажирам между двумя столицами открыли особый путь
Летний детский отдых: депутаты готовят налоговые льготы

Черный ящик алгоритма: почему люди боятся ИИ в найме

Общество

Цифровизация рынка труда натолкнулась на жесткое сопротивление соискателей. Алгоритмический подбор персонала, ставший стандартом для крупных корпораций, вызывает отторжение у большинства граждан. Использование нейросетей для фильтрации резюме воспринимается не как инструмент эффективности, а как барьер, лишающий процесс найма человечности и прозрачности.

Прямой разговор
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Прямой разговор

Общественный протест против алгоритмов

Согласно данным исследования SuperJob, 57% россиян выступают против автоматического скрининга анкет. Люди не доверяют машинам решение о своем будущем. Перегрев рынка технологий привел к тому, что каждый второй опрошенный требует законодательного запрета на использование ИИ при подборе кадров. Это четкий сигнал регулятору: обществу необходимы правила игры, защищающие от цифровой дискриминации.

"Автоматизация процесса найма часто превращает живого кандидата в набор тегов. Это бред. Так сделки по найму не закрываются, если мы говорим о позициях выше линейного персонала", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Опасения граждан обоснованы. Если верхняя планка зарплаты открывается не каждому, то при участии ИИ кандидат может даже не узнать о причинах отказа. Черный ящик алгоритма создает инфополе неуверенности. Соискатели боятся, что робот не оценит их мягкие навыки или уникальный опыт, сосредоточившись на формальных признаках.

Гендерный разлом в восприятии технологий

Мужчины настроены радикальнее. Среди них 65% категорически против нейросетей в кадровых службах. Женщины проявляют гибкость: отрицательно высказались 50%, при этом почти треть предпочла занять нейтральную позицию. Поддержка технократического подхода минимальна во всех группах. Лишь 6–9% респондентов видят в автоматизации благо. При этом россияне ждут от повышения на работе реальных стимулов, а не машинного анализа их продуктивности.

Отношение к ИИ-рекрутингу Процент опрошенных
Отрицательно (общий итог) 57%
За законодательный запрет 50%
Мужчины против ИИ 65%
Женщины против ИИ 50%

"На рынке труда наблюдается структурный дефицит доверия к платформенным решениям. Люди хотят гарантий, что их право на труд не будет ограничено кодом, в котором заложена системная ошибка", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Администрирование подобных процессов требует высочайшего уровня защиты данных. Каждое резюме — это массив чувствительной информации. Пока мессенджеры попадают под контроль, кадровые сервисы остаются зоной риска. Безопасность обработки данных становится ключевой ставкой в борьбе за лояльность кандидатов. Регулятору придется решать, как сбалансировать право бизнеса на автоматизацию и право человека на справедливое рассмотрение кандидатуры.

"Законодательный запрет — это горькое лекарство. Но без прозрачных протоколов работы ИИ мы получим вал исков о дискриминации при приеме на работу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ритм развития технологий обгоняет нормотворчество. Сегодня алгоритм — это слепой инструмент. Завтра он может стать основой для санации кадрового резерва целых отраслей. Важно предотвратить перегрев в этой сфере, пока недовольство не переросло в системный кризис доверия к институту найма.

Ответы на popularные вопросы об использовании ИИ

Законен ли отказ в работе, вынесенный нейросетью?

В текущем поле РФ решение должен принимать человек. ИИ может лишь ранжировать анкеты. Полная автоматизация отказа без участия HR-менеджера юридически уязвима.

Почему мужчины чаще выступают против ИИ?

Статистика показывает более консервативный подход к защите трудовых прав. Мужчины чаще видят в алгоритме угрозу прямой конкуренции за рабочее место.

Чем опасен скрининг резюме через нейросеть?

Главный риск — алгоритмическая предвзятость. Если база данных для обучения была некорректной, робот начнет отсеивать кандидатов по случайным или спорным критериям.

Какие плюсы видят те, кто поддерживает ИИ?

Сторонники цифровизации отмечают скорость обработки данных и отсутствие «человеческого фактора» — личных симпатий или настроения рекрутера.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Максим Ковалёв, экономист Ирина Костина, юрист Роман Лаврентьев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Технологии
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Последние материалы
Капкан для женской фигуры: этот популярный фасон летней юбки визуально всех полнит
Миллионы машин превратились в памятники: куда исчезают активно эксплуатируемые автомобили
Дума встряхнула кормушку: как легализация красивых номеров изменит правила игры
Секрет вечного конвейера: особая тактика посева обеспечила дачников урожаем до октября
Море и коты: как прожить сезон на греческом острове, не заплатив ни евро
Богатый урожай без перекопки: 5 главных приемов природного садоводства
Паспорт больше не нужен для полета: пассажирам между двумя столицами открыли особый путь
Черный ящик алгоритма: почему люди боятся ИИ в найме
Летний детский отдых: депутаты готовят налоговые льготы
Ритуал красоты: как "разбудить" глаза, когда совсем не осталось сил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.