Клиент больше не бесправен: предопределило финал бесконечных переписок с чат-ботами сервисов

Общество

Роспотребнадзор совместно с Минцифры выстраивают новую вертикаль контроля над маркетплейсами. На портале "Госуслуги" запускают электронную книгу жалоб. Это ответ на участившиеся случаи нарушения прав потребителей. Теперь государственные платформы обеспечат прозрачность споров и заставят агрегаторы соблюдать правила игры в цифровом поле.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ПВЗ Ozon и Wildberries

Цифровой арбитраж: как это работает

Регулятор вводит систему прямого взаимодействия. Гражданин подает претензию через личный кабинет, а владелец маркетплейса обязан предоставить ответ в обозначенные сроки. Это исключает классическую бюрократическую переписку и делает выбор нарядов на торговых площадках более безопасным с точки зрения защиты прав. Государство выступает здесь не просто наблюдателем, а архитектором среды, где технологии ИИ и верифицированные аккаунты минимизируют риски мошенничества.

"Интеграция жалоб в Госуслуги — это логичный этап цифровизации контроля. Агрегаторы часто злоупотребляют своим положением, создавая барьеры для возврата легального товара. Электронная фиксация претензии лишает их возможности игнорировать закон", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Сроки и обязательства сторон

На рассмотрение обращения ведомство отводит до семи календарных дней. Строгие рамки дисциплинируют бизнес.

Параметр Условие системы
Срок ответа на жалобу 7 календарных дней
Период возврата качественного товара 7 дней с момента получения
Способ коммуникации Личный кабинет Госуслуг

Масштабирование таких платформ расширяется. Мы видим аналогичные процессы и в других сферах: например, когда цифровизация ЖКХ позволяет отслеживать коммунальные работы в реальном времени. Прозрачность становится базовым стандартом госуправления.

"Теперь любая задержка с выплатой за отмененный заказ будет видна регулятору мгновенно. Это горькое лекарство для маркетплейсов, но оно необходимо для оздоровления экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Три сценария для подачи жалобы

Государство четко очертило периметр ответственности. Жаловаться можно в трех случаях. Первый — отказ в возврате товара надлежащего качества в течение недели (при сохранении товарного вида). Второй — нежелание продавца возвращать деньги за принятый назад товар. Третий — затягивание сроков перечисления средств за аннулированный заказ. Важно понимать: официальная работа системы требует корректных данных от пользователя.

Любые попытки маркетплейсов уклониться от обязательств теперь будут фиксироваться. Это касается как сегмента электроники, так и специализированных товаров, например, оборудования для маломобильных граждан. Стандарты базового образования потребителей в юридической сфере должны расти вместе с доступностью госсервисов.

Ответы на популярные вопросы о возврате товаров

Можно ли вернуть товар, если он просто не понравился?

Да, при дистанционной торговле на маркетплейсе у вас есть 7 дней на возврат товара без объяснения причин, если сохранены его вид и упаковка.

Что делать, если маркетплейс молчит дольше 7 дней?

В этом случае система на Госуслугах автоматически маркирует претензию как просроченную, что дает Роспотребнадзору основание для инициирования проверки.

Нужно ли платить за подачу жалобы через Госуслуги?

Нет, это бесплатный государственный сервис, направленный на защиту прав потребителей и улучшение администрирования рынка.

Распространяется ли это на бракованный товар?

Механизм ориентирован на товары надлежащего качества, которые не подошли, но при выявлении брака действуют стандартные нормы закона, также подлежащие обжалованию через портал.

Экспертная проверка: юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, макроэкономист Артём Логинов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
