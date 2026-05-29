Первый трудовой договор подростка: как обычная летняя работа превращается в пенсионный капитал

Официальное трудоустройство позволяет подростку не только заработать на личные нужды, но и обеспечить ранний старт страхового стажа, рассказал замдекана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. В интервью Pravda.Ru эксперт разъяснил правовые нюансы летней занятости несовершеннолетних и перечислил наиболее подходящие отрасли для первого карьерного опыта.

Специалист подчеркнул, что использование термина "подработка" в отношении школьников некорректно — с точки зрения закона это полноценная работа. Совместительство, которое является основной формой подработки для взрослых, запрещено для лиц моложе 18 лет.

Официальный формат отношений важен для формирования будущего пенсионного капитала, поскольку с первого рабочего дня у подростка появляется трудовая книжка и начинают копиться страховые баллы. При этом эксперты часто указывают на типичные ошибки в оформлении трудовых отношений, которые могут негативно сказаться на накоплениях в будущем.

"Главное не то, что подросток в 14 лет сможет заработать на карманные расходы или купить себе телефон и планшет, а то, что у него начнутся официальные трудовые отношения, появится трудовая книжка и начнет формироваться страховой стаж. В будущем он скажет спасибо своим родителям и школе, которые подтолкнули его к этому важному шагу", — отметил Панкратов.

Для поиска вакансий подросткам рекомендуется обращаться в государственные центры занятости. Это гарантирует соблюдение трудового законодательства и дает право на дополнительные выплаты от государства. Специалист напомнил, что для 14-летних сотрудников действуют жесткие ограничения: рабочий день не может превышать четырех часов, а рабочая неделя — 24 часов. Современные школьники часто стремятся к ранней независимости, нередко предпочитая освоение практических навыков классическому высшему образованию.

Согласно постановлению правительства, для несовершеннолетних полностью исключены ночные смены, работа в игорном бизнесе, ресторанах и сферах, связанных с оборотом алкоголя. Для заключения договора подростку потребуется согласие родителя, медицинская справка специальной формы и документ из школы, если работа совмещается с учебой. Сейчас эксперты предлагают законодательно упростить допуск детей к труду, чтобы облегчить процесс интеграции в профессиональную среду.

По статистике центров занятости, самыми доступными направлениями для школьников остаются озеленение территорий и пешая доставка корреспонденции. Уход за клумбами или покраска площадок позволяют работать рядом с домом, а курьерские задачи дают возможность лучше узнать город. Стоит учитывать, что эксперты в сфере найма предупреждают: чрезмерная фиксация на позициях курьера может замедлить профессиональное развитие, если вовремя не сменить вектор деятельности.

"Лучшего работодателя в этой сфере, чем Почта России, я не знаю. Ребенка могут устроить почтальоном второго разряда — разносчиком телеграмм. Если же ему не хочется ходить по улицам, можно работать в офисе: раскладывать корреспонденцию на должности помощника оператора связи. Это абсолютно белая зарплата и сложившийся коллектив, который выполняет важную воспитательную функцию", — пояснил Панкратов.

Самостоятельный поиск работы в юном возрасте становится первым шагом в профессиональном самоопределении. Чтобы минимизировать риски, во многих регионах внедряются современные программы профориентации, помогающие соотнести интересы ребенка с реальными требованиями рынка.

