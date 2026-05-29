Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихая роскошь по-русски: как деревня без дорог стала жемчужиной мирового туризма
Молодые россияне меняют комфорт на монастырскую тишину: причина оказалась глубже моды
Застыла на 128 дней: вся правда о стоянии Зои, которая напугала весь СССР
Хрупкий фундамент обменников: резкое укрепление валюты в РФ обернулось тревожным сигналом
Припудрить и сбрызнуть лаком: безумные трюки с ресницами, которые реально работают
Колбаса на завтрак может ударить по здоровью: этот пункт на этикетке выдаст опасный продукт
Тренажерные залы больше не нужны: одиночный снаряд запускает мощный рост мышц
Хозяин тайги в панике: почему даже огромный медведь боится обычной домашней кошки
В Россию из Европы проникли слизни-каннибалы: чего ожидать дачникам от леопардовых моллюсков

Первый трудовой договор подростка: как обычная летняя работа превращается в пенсионный капитал

Общество

Официальное трудоустройство позволяет подростку не только заработать на личные нужды, но и обеспечить ранний старт страхового стажа, рассказал замдекана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. В интервью Pravda.Ru эксперт разъяснил правовые нюансы летней занятости несовершеннолетних и перечислил наиболее подходящие отрасли для первого карьерного опыта.

подросток за компьютером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подросток за компьютером

Специалист подчеркнул, что использование термина "подработка" в отношении школьников некорректно — с точки зрения закона это полноценная работа. Совместительство, которое является основной формой подработки для взрослых, запрещено для лиц моложе 18 лет.

Официальный формат отношений важен для формирования будущего пенсионного капитала, поскольку с первого рабочего дня у подростка появляется трудовая книжка и начинают копиться страховые баллы. При этом эксперты часто указывают на типичные ошибки в оформлении трудовых отношений, которые могут негативно сказаться на накоплениях в будущем.

"Главное не то, что подросток в 14 лет сможет заработать на карманные расходы или купить себе телефон и планшет, а то, что у него начнутся официальные трудовые отношения, появится трудовая книжка и начнет формироваться страховой стаж. В будущем он скажет спасибо своим родителям и школе, которые подтолкнули его к этому важному шагу", — отметил Панкратов.

Для поиска вакансий подросткам рекомендуется обращаться в государственные центры занятости. Это гарантирует соблюдение трудового законодательства и дает право на дополнительные выплаты от государства. Специалист напомнил, что для 14-летних сотрудников действуют жесткие ограничения: рабочий день не может превышать четырех часов, а рабочая неделя — 24 часов. Современные школьники часто стремятся к ранней независимости, нередко предпочитая освоение практических навыков классическому высшему образованию.

Согласно постановлению правительства, для несовершеннолетних полностью исключены ночные смены, работа в игорном бизнесе, ресторанах и сферах, связанных с оборотом алкоголя. Для заключения договора подростку потребуется согласие родителя, медицинская справка специальной формы и документ из школы, если работа совмещается с учебой. Сейчас эксперты предлагают законодательно упростить допуск детей к труду, чтобы облегчить процесс интеграции в профессиональную среду.

По статистике центров занятости, самыми доступными направлениями для школьников остаются озеленение территорий и пешая доставка корреспонденции. Уход за клумбами или покраска площадок позволяют работать рядом с домом, а курьерские задачи дают возможность лучше узнать город. Стоит учитывать, что эксперты в сфере найма предупреждают: чрезмерная фиксация на позициях курьера может замедлить профессиональное развитие, если вовремя не сменить вектор деятельности.

"Лучшего работодателя в этой сфере, чем Почта России, я не знаю. Ребенка могут устроить почтальоном второго разряда — разносчиком телеграмм. Если же ему не хочется ходить по улицам, можно работать в офисе: раскладывать корреспонденцию на должности помощника оператора связи. Это абсолютно белая зарплата и сложившийся коллектив, который выполняет важную воспитательную функцию", — пояснил Панкратов.

Самостоятельный поиск работы в юном возрасте становится первым шагом в профессиональном самоопределении. Чтобы минимизировать риски, во многих регионах внедряются современные программы профориентации, помогающие соотнести интересы ребенка с реальными требованиями рынка.

Читайте также

Экспертная проверка: Юрист по трудовому праву Максим Ковалев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Последние материалы
Колбаса на завтрак может ударить по здоровью: этот пункт на этикетке выдаст опасный продукт
Семьям погибших бойцов могут отказать в выплатах, но Верховный суд поставил жёсткую точку
Тренажерные залы больше не нужны: одиночный снаряд запускает мощный рост мышц
Хозяин тайги в панике: почему даже огромный медведь боится обычной домашней кошки
В Россию из Европы проникли слизни-каннибалы: чего ожидать дачникам от леопардовых моллюсков
Зумеры массово меняют соцсети на кельи: вся правда о новом увлечении молодёжи
Макароны по ГОСТу: как не нарваться на подделку
Первый трудовой договор подростка: как обычная летняя работа превращается в пенсионный капитал
Обычный кофе стал роскошью: год в элитном полку заставил Глеба Калюжного пересмотреть ценности
Из одной бочки? Разбираемся, стоит ли лить 92-й вместо 95-го, чтобы сэкономить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.