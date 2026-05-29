На торжественном приёме в честь Дня Африки высоко оценили африканские проекты Центра народной дипломатии

На днях в Москве, в торжественной и одновременно дружеской обстановке, прошёл приём, посвящённый празднованию Дня Африки.

Организатором мероприятия выступил член Комитета Госдумы по международным делам, генеральный директор Центра народной дипломатии Дмитрий Савельев, а почётными гостями стали представители посольств 22 африканских стран, включая 18 глав дипломатических миссий.

Приветствуя собравшихся в Ритце, Дмитрий Савельев выразил уверенность в том, что российско-африканское сотрудничество сегодня переживает этап качественного подъема, ведь страны объединяет желание построить более справедливый многополярный миропорядок, уважение к суверенитету других государств, непринятие проявлений неоколониализма и убеждённость в том, что международные отношения должны основываться на равноправии и взаимной выгоде, учитывать интересы всех наций.

К настоящему времени представительства Центра народной дипломатии активно работают уже более, чем в 10 странах Африки, укрепляя российско-африканские гуманитарные связи с помощью множества образовательных и культурных проектов.

Первый партнёрский Русский дом ЦНД появился ещё в 2024 году в Буркина-Фасо. Посол республики, Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, на праздничном приёме подчеркнул, что в стране очень довольны результатами совместной работы с Центром за прошедшие годы. Дипломат отдельно отметил исключительную эффективность программ Центра народной дипломатии, его неизменную готовность поддержать партнёрские инициативы, открытость к участию в совместных проектах.