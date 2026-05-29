Малоподвижный образ жизни довел до тревожной тенденции: в школах готовят жесткие меры

Общество

Введение обязательного экзамена по физкультуре в российских школах может обернуться серьезным стрессом для учеников, если процесс будет запущен без предварительной подготовки. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Aviation Electricians Mate 3rd Class Omari Janhrette, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее представители Общественной палаты выступили с предложением перевести дисциплину из разряда формальных в категорию аттестационных. Авторы инициативы убеждены, что итоговая проверка знаний и физических навыков по физкультуре необходима для повышения значимости предмета. При этом единый учебник физкультуры постепенно внедряется в школы для стандартизации нагрузки, что также влияет на процесс обучения.

Деревягин отметил, что текущий подход к дисциплине зачастую носит сугубо формальный характер. По его мнению, резкое введение экзамена без поэтапного внедрения испытаний станет болезненным для детей.

"По моему мнению, экзамен, который вводят без предварительной подготовки, станет стрессом, так как большинство учеников относятся к физкультуре формально. Если же внедрять эту меру постепенно и проводить независимую аттестацию ежегодно, в том числе в рамках комплекса ГТО, это будет вполне адекватным и нормальным подходом", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что недостаточная двигательная активность молодежи сегодня является серьезной проблемой, которая угрожает не только физическому здоровью, но и когнитивным способностям. Вопрос психологической подготовки к экзаменам остается критическим фактором, влияющим на успеваемость. Подобные инициативы по расширению списка аттестаций специалисты рассматривают через призму последствий введения новых форматов оценки знаний в школьной программе.

"Современная тенденция к малоподвижному образу жизни среди молодежи ведет к ранней деградации, в том числе и интеллектуальной. Поэтому при правильном внедрении такая инициатива была бы полезна. Активный образ жизни нужно прививать, начиная со школы, но внедрять постепенно, а не вводить экзамен с завтрашнего дня — никто его не сдаст, потому что никто к нему не готовился", — добавил Деревягин.

Стоит отметить, что школьники в перспективе могут столкнуться и с иными форматами проверки навыков. В частности, для учащихся планируют внедрить освоение управления дронами, что меняет структуру подготовки в рамках нормативов ГТО. Кроме того, эксперты уже анализируют, как общие изменения образовательных стандартов и сокращение школьной нагрузки могут отразиться на будущем детей в ближайшие годы.

Экспертная проверка: Психолог Надежда Осипова, Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
