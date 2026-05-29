Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Янтарный, густой и без капли химии: как за час приготовить настоящий мед из сорняков на всю зиму
Реакция на новые вызовы: сотрудники лагерей отрабатывают сценарии отражения угроз
Бензин только для дисциплинированных: автоматика заблокирует подачу топлива при одном условии
Стена иноагентов и подрезка у Адель: за что Галкин* обвинил Шамана в воровстве
Бросьте клубнику на сковороду: зачем продвинутые хозяйки жарят ягоду ровно 2 минуты
Надоело жить с чужим лицом: кем на самом деле стал Николас Кейдж по документам
Варка не спасет, маринад не поможет: Токсин в кабачках, который не берет даже крутой кипяток
Тело переходит в режим накопления: смена тактики тренировок обманула природные механизмы старения
Воздушная гавань Дубая закрывается в рекордные сроки: тектонический сдвиг лишил туристов комфорта

Выпускной-2026 без блесток и принцесс: какие наряды теперь считают стильными

Общество

Выпускные вечера 2026 года пройдут под знаком сдержанной элегантности и персонального подхода, вытесняя избыточный декор осознанным стилем.

Московский выпускной
Фото: commons.wikimedia.org by Администрация мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Московский выпускной

Эксперт по моде Анна Скороходова в разговоре с NewsInfo подчеркнула, что современные выпускники отказываются от театральных нарядов и тяжелого грима в пользу комфортных вещей, которые останутся актуальными и после торжества.

По данным ритейлеров, минимальный бюджет на женский образ в торговых сетях стартует от полутора тысяч рублей, а мужской комплект обойдется примерно в три тысячи.

Для девушек основными направлениями стали скульптурный минимализм и летящие силуэты с открытыми плечами. В тренде остаются благородные ткани — сатин, натуральный шелк и органза, а также сочетание корсетов в стиле рококо с широкими брюками-палаццо.

Согласно информации, которую приводит NewsInfo со ссылкой на Скорохову, важно выбирать лаконичные оттенки: молочный, белый или графитовый, избегая кричащих цветов и лишних разрезов.

Мужская мода также движется к упрощению: приталенные строгие пиджаки уступают место свободным силуэтам из шерсти, льна и хлопка. Эксперты отмечают рост популярности элементов уличного стиля, когда классический костюм дополняется качественными кроссовками.

Такой подход позволяет не только выглядеть современно, но и значительно сэкономить, учитывая, что общая стоимость выпускного в последнее время заметно выросла.

"Главная ошибка — искать наряд по узким запросам вроде "платье на выпускной", так как маркетплейсы часто завышают цены на товары с праздничными тегами. Намного разумнее собрать базу, которую можно адаптировать под разные случаи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Чтобы не переплатить, специалисты рекомендуют выбирать базовое черное платье и дополнять его яркой обувью или аксессуарами. Также стоит помнить о юридических нюансах праздника: выбирая подарок учителю, важно уложиться в установленные законом лимиты, чтобы не создать проблем руководству школы.

Для тех, кто боится ошибиться с выбором, эксперты подготовили список маркеров безвкусицы, которые могут испортить финальные фотографии.

Ответы на популярные вопросы о выпуском стиле-2026

Какой стиль платья самый модный в 2026 году?

В лидерах — скульптурный минимализм со струящимися тканями, открытой линией плеч и элементами корсетной эстетики рококо.

Как сэкономить на покупке праздничного образа?

Стилисты советуют избегать поиска по ключевым словам "выпускной" или "вечерний" и делать ставку на базовые вещи, дополненные аксессуарами.

Какие ткани лучше выбирать для мужского костюма?

Предпочтение стоит отдавать натуральным фактурам: льну, хлопку или тонкой шерсти в расслабленном крое.

Актуальны ли пышные платья "принцессы"?

Тренд на осознанность вытесняет избыточный объем; сейчас ценятся вещи, которые можно носить в повседневной жизни после мероприятия.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Последние материалы
Варка не спасет, маринад не поможет: Токсин в кабачках, который не берет даже крутой кипяток
Надоело жить с чужим лицом: кем на самом деле стал Николас Кейдж по документам
Тело переходит в режим накопления: смена тактики тренировок обманула природные механизмы старения
Воздушная гавань Дубая закрывается в рекордные сроки: тектонический сдвиг лишил туристов комфорта
Защитили квартиру на свою голову: за какой ракурс камеры в подъезде теперь ведут в суд
Выжжет масло и удвоит счета за свет: роковая ошибка с холодильником, которую совершают 90% хозяев
Сдвиг на 10 миллионов лет: раскрыта пугающая тайна кладбища древнейших существ в канадской глуши
Тишина у границ стала золотой: финские власти решились на беспрецедентный шаг ради туристов
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Часовые марафоны отменяются: учёные доказали силу 4 минут активности в день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.