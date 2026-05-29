Выпускной-2026 без блесток и принцесс: какие наряды теперь считают стильными

Выпускные вечера 2026 года пройдут под знаком сдержанной элегантности и персонального подхода, вытесняя избыточный декор осознанным стилем.

Фото: commons.wikimedia.org by Администрация мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Московский выпускной

Эксперт по моде Анна Скороходова в разговоре с NewsInfo подчеркнула, что современные выпускники отказываются от театральных нарядов и тяжелого грима в пользу комфортных вещей, которые останутся актуальными и после торжества.

По данным ритейлеров, минимальный бюджет на женский образ в торговых сетях стартует от полутора тысяч рублей, а мужской комплект обойдется примерно в три тысячи.

Для девушек основными направлениями стали скульптурный минимализм и летящие силуэты с открытыми плечами. В тренде остаются благородные ткани — сатин, натуральный шелк и органза, а также сочетание корсетов в стиле рококо с широкими брюками-палаццо.

Согласно информации, которую приводит NewsInfo со ссылкой на Скорохову, важно выбирать лаконичные оттенки: молочный, белый или графитовый, избегая кричащих цветов и лишних разрезов.

Мужская мода также движется к упрощению: приталенные строгие пиджаки уступают место свободным силуэтам из шерсти, льна и хлопка. Эксперты отмечают рост популярности элементов уличного стиля, когда классический костюм дополняется качественными кроссовками.

Такой подход позволяет не только выглядеть современно, но и значительно сэкономить, учитывая, что общая стоимость выпускного в последнее время заметно выросла.

"Главная ошибка — искать наряд по узким запросам вроде "платье на выпускной", так как маркетплейсы часто завышают цены на товары с праздничными тегами. Намного разумнее собрать базу, которую можно адаптировать под разные случаи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Чтобы не переплатить, специалисты рекомендуют выбирать базовое черное платье и дополнять его яркой обувью или аксессуарами. Также стоит помнить о юридических нюансах праздника: выбирая подарок учителю, важно уложиться в установленные законом лимиты, чтобы не создать проблем руководству школы.

Для тех, кто боится ошибиться с выбором, эксперты подготовили список маркеров безвкусицы, которые могут испортить финальные фотографии.

Ответы на популярные вопросы о выпуском стиле-2026

Какой стиль платья самый модный в 2026 году?

В лидерах — скульптурный минимализм со струящимися тканями, открытой линией плеч и элементами корсетной эстетики рококо.

Как сэкономить на покупке праздничного образа?

Стилисты советуют избегать поиска по ключевым словам "выпускной" или "вечерний" и делать ставку на базовые вещи, дополненные аксессуарами.

Какие ткани лучше выбирать для мужского костюма?

Предпочтение стоит отдавать натуральным фактурам: льну, хлопку или тонкой шерсти в расслабленном крое.

Актуальны ли пышные платья "принцессы"?

Тренд на осознанность вытесняет избыточный объем; сейчас ценятся вещи, которые можно носить в повседневной жизни после мероприятия.

