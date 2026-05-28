Амбиции против кошелька: Сибирь столкнулась с неожиданным запросом сотрудников

Треть штатных сотрудников в Сибири ставят во главу угла высокий доход и социальный статус при выборе профессии. Для большинства опрошенных жителей округа понятие "интересная работа" тесно связано с благоприятным климатом в коллективе, понятными задачами и достойным вознаграждением. Более того, 60% специалистов открыты к переобучению в случае, если текущая деятельность перестает приносить удовлетворение.

Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free Встреча сотрудников в офисе

Специалисты распределили приоритеты следующим образом: 28% отдают предпочтение вдохновляющей команде, 27% — возможности постоянно осваивать новые навыки, а 25% — стабильности карьерного пути. Свободу принятия решений как ключевой фактор выделил каждый пятый респондент. Подробные данные исследования об ожиданиях на рынке труда представили gorod55.ru аналитики "Авито Работы".

Большинство жителей региона ищут компромисс между вовлеченностью в процессы и сохранением личного времени. Около 27% участников опроса настаивают на балансе, 22% готовы работать в интересной сфере, если нагрузка не приводит к выгоранию. Те, кто планирует сменить профессию на более увлекательную, но менее доходную, отмечают важность стабильности и перспектив роста, о чем свидетельствуют результаты опроса, на которые ссылается директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

"Смена профессиональной траектории — это всегда осознанный шаг, требующий тщательного анализа не только собственных желаний, но и реальных возможностей экономики. Люди стали чаще задумываться о долгосрочных перспективах, особенно когда государство упрощает доступ на рынок труда для молодых кадров", — отметил в беседе с Pravda. Ru психолог-консультант Елена Воробьёва.

Онлайн-реклама оказывает заметное воздействие на формирование спроса на вакансии: почти каждый второй работник учитывает такие предложения при выборе сферы деятельности. Лидером среди площадок стали сайты с объявлениями, которые используют 50% респондентов.

Ответы на популярные вопросы о смене профессии

Что важнее: доход или интерес к делу?

Для большинства опрошенных уровень заработка остается ключевым фактором, однако 52% респондентов готовы сменить профессию на более интересную, если новая сфера предложит достаточную стабильность.

Готовы ли современные сотрудники к переобучению?

Да, большинство (60%) штатных сотрудников в Сибирском федеральном округе подтвердили готовность пройти дополнительное обучение ради перехода в новую, более привлекательную для них специальность.

Насколько сильно реклама влияет на выбор карьеры?

Около 52% сотрудников признались, что онлайн-реклама влияет на их выбор в той или иной степени, при этом сайты объявлений являются самыми популярными источниками информации о вакансиях.

Каков идеальный баланс по мнению специалистов?

Работники стремятся к совмещению вовлеченности в проекты с качественным отдыхом, избегая переработок и отдавая приоритет комфортному графику в сочетании с предсказуемым доходом.

