Пенсии погибшим бойцам: Башкирия прорвала фронт бюрократии

Общество

Государственное собрание Башкирии внесло в Совет законодателей РФ законопроект, расширяющий перечень получателей пенсии по потере кормильца. Региональные парламентарии предлагают внести корректировки в пункт 1 статьи 24 закона "О статусе военнослужащих", который в текущей редакции охватывает только членов семей погибших кадровых военных и добровольцев. Депутаты настаивают на уравнивании в правах родственников бойцов, выполнявших задачи в составе организаций, содействующих Вооруженным Силам РФ, включая ЧВК "Вагнер".

Кошка с пенсинером

Необходимость изменений стала очевидной после судебной практики в разных регионах. Как стало известно mkset.ru, в Брянской и Ульяновской областях, как и в Липецке, суды начали вставать на сторону семей погибших бойцов, обязывая государственные органы назначать им выплаты. Подобное решение принял и Чернышевский районный суд Забайкалья, который частично удовлетворил иск родителей бойца частной военной компании к Соцфонду. Ведомство ранее отказывало в поддержке, мотивируя это тем, что статус компании не соответствует формальным критериям "добровольческого формирования" в рамках закона "Об обороне".

"Инициатива башкирских депутатов указывает на существование юридического пробела, который заставляет семьи погибших искать справедливости в судах. Расширение круга получателей господдержки — это не только вопрос финансов, но и вопрос равного отношения к людям, исполнявшим воинский долг, независимо от типа организации, с которой у них был контракт", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по правовым вопросам Иван Иванов.

Реализация предложенных поправок повлечет дополнительные расходы из федерального бюджета. Законодатели Курултая учитывают это при работе над планами распределения средств на 2027-2029 годы. Помимо финансовых споров, семьи нередко сталкиваются с бюрократическим равнодушием: в прошлом году в Башкирии даже фиксировались случаи грубого отношения персонала военкоматов к родственникам погибших, что приводило к кадровым перестановкам в ведомствах.

Ответы на популярные вопросы о статусе бойцов ЧВК

Кто сегодня имеет право на пенсию по потере кормильца?

В настоящий момент список ограничен членами семей погибших военнослужащих и официально признанных участников официальных добровольческих формирований.

Зачем нужны изменения в закон "О статусе военнослужащих"?

Поправки призваны устранить правовую неопределенность, из-за которой семьи бойцов негосударственных организаций сталкиваются с отказами в получении социальных выплат от государства.

Как суды решают подобные споры сейчас?

На текущем этапе суды в различных регионах России принимают индивидуальные решения в пользу родственников погибших, опираясь на фактическое участие граждан в боевых задачах.

Каковы финансовые последствия инициативы?

Принятие закона потребует увеличения бюджетного финансирования, которое должно быть заложено в статьи расходов федеральной казны на среднесрочную перспективу до 2029 года.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
