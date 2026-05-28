Искусственный интеллект добрался до вузов: дипломные работы могут исчезнуть навсегда

Замена дипломных работ устными экзаменами лишит систему образования возможности оценивать квалификацию выпускников, уверена профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. В беседе с Pravda.Ru эксперт назвала идею такого реформирования бесперспективной.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил исчезновение классических дипломных работ. Глава ведомства предположил, что из-за массового внедрения искусственного интеллекта вузам придется перейти к формату устного экзамена, чтобы исключить риск генерации текстов нейросетями.

Абанкина подчеркнула, что экзамены предназначены для проверки знаний по конкретным дисциплинам, в то время как выпускная работа фиксирует готовность человека к решению практических и исследовательских задач. По ее словам, формат итоговой аттестации и так достаточно широк: студенты могут защищать стартапы, бизнес-проекты или представлять статьи в научных журналах.

"Я считаю, что отказ от дипломных работ — абсолютно бесперспективная идея. Экзамены не заменят самостоятельную квалификационную работу, которая выполняется как исследование или решение реальных практических задач. В гуманитарной сфере это могут быть проекты, стартапы или статьи в научных журналах, которые студенты должны защищать", — отметила она.

Специалист напомнила, что процедура защиты уже предполагает устную форму общения с комиссией, наличие отзывов рецензентов и научных руководителей. Подобная многоступенчатость позволяет отсеивать слабые работы. На фоне этих изменений профильные ведомства активно обсуждают госрегулирование ИИ в различных сферах общественной жизни.

"Экзамены не могут заменить защиту квалификационной работы. Они проверяют освоенность учебных дисциплин, но не оценивают способность человека решать конкретные задачи и получать результаты. Защита дипломов проходит в устной форме: собирается комиссия, проводятся предзащиты, пишутся отзывы научного руководителя и рецензентов", — пояснила Абанкина.

Внедрение цифровых помощников в учебный процесс уже стало реальностью. С одной стороны, учебные заведения фиксируют использование нейросетей при подготовке заданий, с другой — экспертные комиссии работают над формированием этических норм использования технологий. Современная модель высшего образования должна адаптироваться к прогрессу, не теряя качества проверки самостоятельности студентов.

"Искусственный интеллект будут использовать и преподаватели, и студенты, хотя с этим связаны определенные сложности. Сейчас работают экспертные комиссии, которые вырабатывают этические нормы применения ИИ, чтобы можно было подтвердить самостоятельность выполненной работы и ее соответствие квалификационным требованиям. Заменить это экзаменами, тем более устными, невозможно", — сказала эксперт.

Стоит отметить, что российская высшая школа сейчас проходит через период трансформации. В частности, в учебных заведениях внедряется новая система обучения, призванная сбалансировать академические знания и требования современного рынка.

Елена Романова