Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создатель Герба России ушёл из жизни: прощание с Владимиром Никоновым прошло в Пантеоне защитников Отечества
Семейная жизнь превратилась в доходный актив: регионы начали массово премировать за супружеский стаж
Пенсии погибшим бойцам: Башкирия прорвала фронт бюрократии
Сон с партнером может вредить здоровью: все начинается с незаметных микропробуждений
Технологический скачок на российских вокзалах: миллионы людей лишатся старых забот при поездках
Отговорка "я так вижу" больше не спасает: Ян Цапник жёстко прошёлся по новому "Гамлету"
Тишина в доме наступила внезапно: Ирина Дубцова выставила за дверь своего избранника
Мир застыл на краю пропасти: фатальные ошибки элит привели к необратимому надлому глобального баланса
Сотня дронов над Белоруссией: почему Минск отвечает ледяным молчанием вместо ударов

Искусственный интеллект добрался до вузов: дипломные работы могут исчезнуть навсегда

Общество

Замена дипломных работ устными экзаменами лишит систему образования возможности оценивать квалификацию выпускников, уверена профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. В беседе с Pravda.Ru эксперт назвала идею такого реформирования бесперспективной.

Студенты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Студенты

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил исчезновение классических дипломных работ. Глава ведомства предположил, что из-за массового внедрения искусственного интеллекта вузам придется перейти к формату устного экзамена, чтобы исключить риск генерации текстов нейросетями.

Абанкина подчеркнула, что экзамены предназначены для проверки знаний по конкретным дисциплинам, в то время как выпускная работа фиксирует готовность человека к решению практических и исследовательских задач. По ее словам, формат итоговой аттестации и так достаточно широк: студенты могут защищать стартапы, бизнес-проекты или представлять статьи в научных журналах.

"Я считаю, что отказ от дипломных работ — абсолютно бесперспективная идея. Экзамены не заменят самостоятельную квалификационную работу, которая выполняется как исследование или решение реальных практических задач. В гуманитарной сфере это могут быть проекты, стартапы или статьи в научных журналах, которые студенты должны защищать", — отметила она.

Специалист напомнила, что процедура защиты уже предполагает устную форму общения с комиссией, наличие отзывов рецензентов и научных руководителей. Подобная многоступенчатость позволяет отсеивать слабые работы. На фоне этих изменений профильные ведомства активно обсуждают госрегулирование ИИ в различных сферах общественной жизни.

"Экзамены не могут заменить защиту квалификационной работы. Они проверяют освоенность учебных дисциплин, но не оценивают способность человека решать конкретные задачи и получать результаты. Защита дипломов проходит в устной форме: собирается комиссия, проводятся предзащиты, пишутся отзывы научного руководителя и рецензентов", — пояснила Абанкина. 

Внедрение цифровых помощников в учебный процесс уже стало реальностью. С одной стороны, учебные заведения фиксируют использование нейросетей при подготовке заданий, с другой — экспертные комиссии работают над формированием этических норм использования технологий. Современная модель высшего образования должна адаптироваться к прогрессу, не теряя качества проверки самостоятельности студентов. 

"Искусственный интеллект будут использовать и преподаватели, и студенты, хотя с этим связаны определенные сложности. Сейчас работают экспертные комиссии, которые вырабатывают этические нормы применения ИИ, чтобы можно было подтвердить самостоятельность выполненной работы и ее соответствие квалификационным требованиям. Заменить это экзаменами, тем более устными, невозможно", — сказала эксперт.

Стоит отметить, что российская высшая школа сейчас проходит через период трансформации. В частности, в учебных заведениях внедряется новая система обучения, призванная сбалансировать академические знания и требования современного рынка.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Мир. Новости мира
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Тишина в доме наступила внезапно: Ирина Дубцова выставила за дверь своего избранника
Мир застыл на краю пропасти: фатальные ошибки элит привели к необратимому надлому глобального баланса
Искусственный интеллект добрался до вузов: дипломные работы могут исчезнуть навсегда
Ягодицы обретут дерзкую форму: переход на эти поверхности вынуждает мышцы гореть изнутри
Съедает четверть своего веса за день: какой морской левиафан живет на бешеных оборотах
Сотня дронов над Белоруссией: почему Минск отвечает ледяным молчанием вместо ударов
Прощай, привычная Турция: россияне массово ринулись осваивать новые и неожиданные горизонты
Громкие прогнозы не подтвердились: судьба бакалавриата в вузах России окончательно прояснилась
Яркий декор оказался токсичным: на популярных маршрутах Карелии высадили ядовитые кусты
Яблоки и гречка не спасут: нутрициологи объяснили, как на самом деле поднять упавший ферритин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.