Яркий декор оказался токсичным: на популярных маршрутах Карелии высадили ядовитые кусты

В Петрозаводске горожан предупредили о потенциальной опасности, которую представляют декоративные кустарники снежноягодника, высаженные на аллее Энтузиастов. Хотя растение с характерными белыми плодами, сохраняющимися даже зимой, выглядит привлекательно, управляющая компания настаивает на соблюдении осторожности во время прогулок. Плоды, листья и кора кустарника содержат токсичные вещества, способные вызвать отравление, особенно у юных жителей города.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Снежноягодник с ягодами и цветами

Ситуация осложняется тем, что аналогичное озеленение проводилось и в других районах города. В пресс-службе Петросовета сообщали karelinform.ru о высадке около 50 саженцев снежноягодника на аллее Физкультурников в микрорайоне Кукковка. Власти подчеркивают, что жителям следует проявить бдительность и разъяснить детям, что красивые ягоды, ставшие элементом городского ландшафта, категорически запрещено пробовать на вкус.

При любом недомогании, возникшем после контакта с растением, специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться за профессиональной медицинской помощью. Безопасность во время отдыха на свежем воздухе - это ответственность не только муниципальных служб, но и самих взрослых, которые должны следить за поведением детей в парках и скверах.

"Снежноягодник относится к категории растений, которые в ботанике принято считать ядовитыми из-за содержания специфических сапонинов. При попадании в организм они могут привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, рвоте и головокружению, поэтому высадка подобных культур в местах массового отдыха требует особой осмотрительности и, по возможности, установки табличек для предупреждения родителей", - объяснил в беседе с Pravda.Ru агроном Алексей Савельев.

Ответы на популярные вопросы о снежноягоднике

Почему снежноягодник считается ядовитым?

В растении содержатся алкалоиды и сапонины, которые при употреблении внутрь раздражают слизистые оболочки и могут вызвать интоксикацию.

Чем опасен контакт с растением?

Наибольшую опасность представляют плоды, однако листья и кора также обладают раздражающим эффектом при попадании в организм или длительном контакте с незащищенной кожей.

Что делать, если ребенок съел ягоду?

Следует немедленно промыть желудок, принять сорбенты, если есть такая возможность, и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью или вызвать скорую помощь.

Зачем тогда высаживают такие кусты в городах?

Снежноягодник широко используется в ландшафтном дизайне благодаря своей неприхотливости, высокой скорости роста и декоративному виду плодов, которые остаются на ветвях до наступления весны.

