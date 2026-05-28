Громкие прогнозы не подтвердились: судьба бакалавриата в вузах России окончательно прояснилась

Российские вузы не планируют тотальный переход на новую модель высшего образования с 1 сентября.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Студенческая весна в кампусе

Как заявила член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко, слухи о резкой смене формата обучения не имеют под собой правовых оснований. Для внедрения подобных изменений требуется утверждение соответствующего закона, который до сих пор не поступил на рассмотрение парламентариям.

Осенью в стране стартует лишь расширенный этап пилотного проекта, в котором задействованы 17 образовательных организаций. Эти учреждения продолжат тестировать учебные программы, ориентированные на подготовку специалистов с базовым высшим образованием вместо привычного бакалавриата.

По словам Пилипенко, разработка курсов специализированного высшего образования, заменяющего магистратуру, также ведется точечно, и MoneyTimes.Ru подтверждает, что об одномоментной трансформации всей системы речи не идет.

Ключевой задачей реформы Пилипенко назвала адаптацию учебных планов под запросы работодателей. Несмотря на стремление компаний получать кадры с готовыми навыками, депутат признала, что без реальной практики и погружения в производственные задачи на месте достичь этого невозможно.

Новая эра образования подразумевает выстраивание тесных связей между студентами и рынком труда еще на этапе обучения.

"Поэтапный подход оправдан, так как законодательная база и методические рекомендации должны пройти проверку в регионах перед внедрением на федеральном уровне", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Успех эксперимента будет оцениваться по результатам, которые должны быть прозрачны для родителей и абитуриентов. Депутат добавила, что действующая система сохраняется для большинства вузов, пока участники "пилота" выверяют новые стандарты.

В условиях кадрового дефицита государство также внедряет проект "Профессионалитет", который меняет подходы к подготовке специалистов в колледжах.

Ответы на популярные вопросы о реформе высшего образования

Отменят ли бакалавриат во всех вузах с осени?

Нет, с 1 сентября 2024 года глобального отказа от бакалавриата не произойдет. Изменения коснутся только вузов, участвующих в пилотном эксперименте.

Что такое специализированное высшее образование?

Это уровень подготовки, который в новой системе заменит привычную магистратуру и позволит углубить знания по выбранному профессиональному профилю.

Станут ли старые дипломы недействительными?

Все дипломы бакалавров и магистров, полученные ранее или в период реформы, останутся легитимными и будут признаваться работодателями наравне с новыми документами.

Зачем внедрять новую модель?

Цель изменений заключается в усилении практической подготовки студентов и сокращении разрыва между академическими знаниями и реальными требованиями компаний.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
