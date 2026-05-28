Новый подход к жилью: типовые дома для маломобильных граждан

Депутат Госдумы Александр Аксёненко предложил запустить в России федеральный пилотный проект по возведению типовых индивидуальных домов, адаптированных для инвалидов и маломобильных категорий граждан. Парламентарий направил официальное обращение министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину, обосновав необходимость изменения текущих подходов к обеспечению таких людей жильём.

Фото: Wikimedia Commons by https://pxhere.com/es/photo/732815, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ инвалидная коляска

Инициатива ориентирована на инвалидов I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, а также участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения при выполнении боевых задач. Аксёненко пояснил Om1 Новосибирск, что предоставление стандартных квартир зачастую не решает проблем доступности: узкие дверные проемы, отсутствие пандусов и неудобная планировка требуют серьезных переделок, которые не всегда осуществимы технически или финансово. Схожие вопросы контроля за собственностью и состоянием объектов нередко встают перед владельцами земельных наделов, когда требуется их целевое использование.

"Особое значение данный вопрос имеет для участников специальной военной операции, получивших ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении воинского долга", — говорится в письме депутата Аксёненко. По замыслу автора проекта, строительство домов должно изначально вестись с расчетом на создание безбарьерной среды: от беспрепятственного входа до размещения технических средств реабилитации внутри помещений.

"Строительство домов с уже заложенными параметрами доступности гораздо эффективнее, чем попытки адаптировать неприспособленные квартиры вторичного рынка под нужды людей с ограниченными возможностями", — отметил в беседе с Pravda.Ru урбанист Илья Варламов.

Для минимизации рисков при частном строительстве депутат предлагает внедрить механизм эскроу-счетов, который уже применяется в рамках законодательства о договорах подряда. Такая мера призвана защитить граждан от недобросовестных застройщиков и упорядочить расходование средств в социальных программах. Ожидается, что реализация идеи поможет не только повысить уровень комфорта для маломобильных граждан, но и выработать четкие государственные стандарты доступности индивидуальных жилых строений.

