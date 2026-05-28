Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красивый ремонт оборачивается шумом и трещинами: одна деталь спасает полы от разрушения
Инженеры NASA превзошли пределы возможного: разработка лишила текущие космические программы будущего
Создатель Герба России ушёл из жизни: прощание с Владимиром Никоновым прошло в Пантеоне защитников Отечества
Семейная жизнь превратилась в доходный актив: регионы начали массово премировать за супружеский стаж
Пенсии погибшим бойцам: Башкирия прорвала фронт бюрократии
Сон с партнером может вредить здоровью: все начинается с незаметных микропробуждений
Технологический скачок на российских вокзалах: миллионы людей лишатся старых забот при поездках
Отговорка "я так вижу" больше не спасает: Ян Цапник жёстко прошёлся по новому "Гамлету"
Тишина в доме наступила внезапно: Ирина Дубцова выставила за дверь своего избранника

Новый подход к жилью: типовые дома для маломобильных граждан

Общество

Депутат Госдумы Александр Аксёненко предложил запустить в России федеральный пилотный проект по возведению типовых индивидуальных домов, адаптированных для инвалидов и маломобильных категорий граждан. Парламентарий направил официальное обращение министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину, обосновав необходимость изменения текущих подходов к обеспечению таких людей жильём.

инвалидная коляска
Фото: Wikimedia Commons by https://pxhere.com/es/photo/732815, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
инвалидная коляска

Инициатива ориентирована на инвалидов I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, а также участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения при выполнении боевых задач. Аксёненко пояснил Om1 Новосибирск, что предоставление стандартных квартир зачастую не решает проблем доступности: узкие дверные проемы, отсутствие пандусов и неудобная планировка требуют серьезных переделок, которые не всегда осуществимы технически или финансово. Схожие вопросы контроля за собственностью и состоянием объектов нередко встают перед владельцами земельных наделов, когда требуется их целевое использование.

"Особое значение данный вопрос имеет для участников специальной военной операции, получивших ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении воинского долга", — говорится в письме депутата Аксёненко. По замыслу автора проекта, строительство домов должно изначально вестись с расчетом на создание безбарьерной среды: от беспрепятственного входа до размещения технических средств реабилитации внутри помещений.

"Строительство домов с уже заложенными параметрами доступности гораздо эффективнее, чем попытки адаптировать неприспособленные квартиры вторичного рынка под нужды людей с ограниченными возможностями", — отметил в беседе с Pravda.Ru урбанист Илья Варламов.

Для минимизации рисков при частном строительстве депутат предлагает внедрить механизм эскроу-счетов, который уже применяется в рамках законодательства о договорах подряда. Такая мера призвана защитить граждан от недобросовестных застройщиков и упорядочить расходование средств в социальных программах. Ожидается, что реализация идеи поможет не только повысить уровень комфорта для маломобильных граждан, но и выработать четкие государственные стандарты доступности индивидуальных жилых строений.

Ответы на популярные вопросы о строительстве для маломобильных граждан

На кого распространяется инициатива депутата?

Программа ориентирована на инвалидов I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, а также на ветеранов СВО, получивших увечья при исполнении долга.

Почему квартиры не подходят для инвалидов?

Жилой фонд не всегда учитывает потребности маломобильных людей: зачастую невозможно адаптировать подъезды, лифты и планировку внутри помещения.

Что дает использование эскроу-счетов в данном проекте?

Использование эскроу позволяет исключить риски мошенничества со стороны подрядчиков и обеспечивает сохранность денег до завершения строительства объекта.

В чем главный плюс частного дома перед квартирой?

Индивидуальный дом изначально проектируется с учетом всех требований по безбарьерной среде, что снимает необходимость в дорогостоящей переделке жилья.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Садоводство, цветоводство
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Тишина в доме наступила внезапно: Ирина Дубцова выставила за дверь своего избранника
Мир застыл на краю пропасти: фатальные ошибки элит привели к необратимому надлому глобального баланса
Искусственный интеллект добрался до вузов: дипломные работы могут исчезнуть навсегда
Ягодицы обретут дерзкую форму: переход на эти поверхности вынуждает мышцы гореть изнутри
Съедает четверть своего веса за день: какой морской левиафан живет на бешеных оборотах
Сотня дронов над Белоруссией: почему Минск отвечает ледяным молчанием вместо ударов
Прощай, привычная Турция: россияне массово ринулись осваивать новые и неожиданные горизонты
Громкие прогнозы не подтвердились: судьба бакалавриата в вузах России окончательно прояснилась
Яркий декор оказался токсичным: на популярных маршрутах Карелии высадили ядовитые кусты
Яблоки и гречка не спасут: нутрициологи объяснили, как на самом деле поднять упавший ферритин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.