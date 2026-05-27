Курьерский стаж можно продать красиво: одна деталь в резюме меняет отношение работодателя

Опыт работы курьером в студенческие годы может стать преимуществом при поиске первой серьезной позиции, однако длительная задержка в сервисах доставки без профессионального развития рискует поставить крест на будущей карьере, заявил HR-эксперт и руководитель Международного кадрового агентства АМАЛКО Мурадян Гарри. В интервью Pravda.Ru он объяснил, как правильно упаковать непрофильный стаж в резюме и на каком этапе подработка превращается в репутационный балласт.

Ранее сообщалось, что представители поколения Z массово уходят в сервисы доставки. Курьерские платформы фиксируют приток сотрудников в возрасте от 17 до 25 лет, которые предпочитают гибкий график и моментальные выплаты традиционному офисному пути.

По словам Мурадяна, для кандидата в возрасте 14–19 лет работа в доставке не является стоп-сигналом. Рекрутеры воспринимают такой опыт как признак инициативности, дисциплинированности и готовности взаимодействовать с клиентами. Однако ситуация кардинально меняется, если человек задерживается в этой сфере на два-три года и не демонстрирует стремления к профессиональному росту. Такое отношение выпускников к карьере нередко вызывает у нанимателей вопросы о целеполагании соискателя.

"Для молодого специалиста работа курьером не считается негативным опытом. Напротив, для рекрутеров это часто сигнал о том, что человек инициативный, умеет работать с клиентами, соблюдает дисциплину и самодисциплину. Конечно, это актуально для возраста 14–19 лет. А дальше возникают вопросы: почему не работаешь по профессии и куда тратишь свою жизнь", — пояснил Мурадян.

Критическим минусом для рекрутера становится резюме, в котором отсутствуют стажировки, профильные проекты или курсы, а весь стаж ограничен платформенной занятостью. Ситуация усугубляется, если на собеседовании кандидат не способен аргументированно объяснить причины возвращения в специальность после работы курьером, где уровень дохода часто превышает стартовые оклады в офисе. Современные компании все чаще используют фильтрацию кандидатов через алгоритмы, которые могут отсеивать соискателей с длительными пропусками в профильной практике.

"Я бы подавал это в резюме так: курьер, Яндекс Еда или Delivery Club, 2024–2025, гибкий график, подработка во время учебы. Последнее важно, чтобы они понимали, что мы совмещали, и это круто. Нужно показать, что вы ориентированы на профессиональную реализацию по образованию, или даже если нет, то движетесь в эту сторону, а не просто меняете время на деньги", — отметил эксперт.

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, специалист рекомендует заменять общие фразы об "ответственности" конкретными показателями эффективности. Вместо абстрактных описаний стоит указывать среднее время доставки, опыт работы с кассовым оборудованием и отсутствие нарушений графика. Такая конкретика важна, учитывая, что нередко отклик на вакансию остается без ответа из-за неумения кандидата подсветить свои сильные стороны.

Проблема отказа молодежи от классических моделей успеха становится все более заметной на рынке. Сейчас многие зумеры предпочитают личную свободу карьере, выбирая микрозадачи вместо долгосрочных обязательств перед корпорациями. В то же время работодатели пересматривают требования к дипломам, делая ставку на прикладные навыки. Например, программа Профессионалитет трансформирует систему подготовки кадров, сокращая дистанцию между обучением и реальным производством.

Ирина Костина