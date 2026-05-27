Москва: 27 мая ограничат движение на десятках улиц из-за Курбан-байрама

Москва 27 мая превратится в зону тотального транспортного штиля. Столичный Дептранс выставил "кирпичи" на добром десятке улиц — от центральных артерий до окраинных проездов. Виной тому празднование Курбан-байрама. Городские службы переходят на осадное положение, а автомобилистам лучше сразу сдать права в бардачок и пересесть на метро.
До 11 утра забудьте про поездки по улицам Дурова, Щепкина, Гиляровского и Мещанской. Под "метлой" также оказались Большая Татарская и Минская, не говоря уже о целом букете переулков: от Капельского до Малого Татарского. Это не простая корректировка кадровой логистики, а полноценный блокпост.
Проспект Генерала Дорохова лишится съездов в обе стороны — и в центр, и в сторону области. Дополнительный удар нанесен по северу: Хачатуряна и Каргопольскую перерезают бетонными блоками. Проспект Мира просядет — крайняя правая полоса от Капельского переулка до дома №41 превращается в парковку для спецтехники.
"Масштаб ограничений требует от водителей предельной концентрации внимания на дорожных знаках. Игнорирование временных схем движения ведет не только к хаосу, но и к неизбежным штрафам за нарушение ПДД", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Метро в этот день — аттракцион для выносливых. Станция "Проспект Мира" с 5:45 работает исключительно на "выход" и пересадку. "Новокузнецкая" в утренний час пик — с 6:30 до 10:00 — закрывается на вход. "Рижская" БКЛ капитулирует перед потоком и пускает людей только на вход.
|Станция
|Ограничение
|Проспект Мира
|Только выход/пересадка с 5:45
|Новокузнецкая
|Только выход/пересадка 06:30-10:00
|Рижская (БКЛ)
|Только вход/пересадка с 07:45
"В подобных условиях любая ошибка в маршрутизации приводит к коллапсу на пересадочных узлах. Инспекторы ЦОМП в усиленном режиме — это необходимость, чтобы купировать заторы среди пассажиров", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Пассажирам настоятельно советуют использовать соседние станции. Дептранс выводит на дежурство десятки инспекторов.
Любые масштабные перекрытия — это проверка системы на прочность. Даже системные сбои в планировании, о которых говорят эксперты, меркнут перед наплывом людей на узких участках.
"Транспортная инфраструктура города спроектирована с учетом стандартного потока. В пиковые дни праздников любая стихийная активность на дорогах требует жесткого администрирования. Здесь нет места импровизации", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Большинство ограничений снимаются ровно в 11:00 утра 27 мая.
Ищите ближайшую открытую станцию. На месте будут дежурить сотрудники транспортного комплекса.
Часть парковок (например, на проспекте Генерала Дорохова) закрывается на время проведения мероприятий.
Категорически не рекомендуется до 11:00 утра — риск застрять в глухой пробке равен 100%.
