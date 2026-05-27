Москва: 27 мая ограничат движение на десятках улиц из-за Курбан-байрама

Москва 27 мая превратится в зону тотального транспортного штиля. Столичный Дептранс выставил "кирпичи" на добром десятке улиц — от центральных артерий до окраинных проездов. Виной тому празднование Курбан-байрама. Городские службы переходят на осадное положение, а автомобилистам лучше сразу сдать права в бардачок и пересесть на метро.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

Ловушки для водителей

До 11 утра забудьте про поездки по улицам Дурова, Щепкина, Гиляровского и Мещанской. Под "метлой" также оказались Большая Татарская и Минская, не говоря уже о целом букете переулков: от Капельского до Малого Татарского. Это не простая корректировка кадровой логистики, а полноценный блокпост.

Проспект Генерала Дорохова лишится съездов в обе стороны — и в центр, и в сторону области. Дополнительный удар нанесен по северу: Хачатуряна и Каргопольскую перерезают бетонными блоками. Проспект Мира просядет — крайняя правая полоса от Капельского переулка до дома №41 превращается в парковку для спецтехники.

"Масштаб ограничений требует от водителей предельной концентрации внимания на дорожных знаках. Игнорирование временных схем движения ведет не только к хаосу, но и к неизбежным штрафам за нарушение ПДД", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Подземка на пределе

Метро в этот день — аттракцион для выносливых. Станция "Проспект Мира" с 5:45 работает исключительно на "выход" и пересадку. "Новокузнецкая" в утренний час пик — с 6:30 до 10:00 — закрывается на вход. "Рижская" БКЛ капитулирует перед потоком и пускает людей только на вход.

Станция Ограничение Проспект Мира Только выход/пересадка с 5:45 Новокузнецкая Только выход/пересадка 06:30-10:00 Рижская (БКЛ) Только вход/пересадка с 07:45

"В подобных условиях любая ошибка в маршрутизации приводит к коллапсу на пересадочных узлах. Инспекторы ЦОМП в усиленном режиме — это необходимость, чтобы купировать заторы среди пассажиров", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Пассажирам настоятельно советуют использовать соседние станции. Дептранс выводит на дежурство десятки инспекторов.

Мнение профи

Любые масштабные перекрытия — это проверка системы на прочность. Даже системные сбои в планировании, о которых говорят эксперты, меркнут перед наплывом людей на узких участках.

"Транспортная инфраструктура города спроектирована с учетом стандартного потока. В пиковые дни праздников любая стихийная активность на дорогах требует жесткого администрирования. Здесь нет места импровизации", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о проведении праздничных мероприятий

Когда откроют проезд?

Большинство ограничений снимаются ровно в 11:00 утра 27 мая.

Что делать, если станция метро закрыта на вход?

Ищите ближайшую открытую станцию. На месте будут дежурить сотрудники транспортного комплекса.

Будут ли работать перехватывающие парковки?

Часть парковок (например, на проспекте Генерала Дорохова) закрывается на время проведения мероприятий.

Стоит ли ехать в центр на своем авто?

Категорически не рекомендуется до 11:00 утра — риск застрять в глухой пробке равен 100%.

Читайте также