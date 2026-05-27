Новый закон: банковским работникам и инкассаторам разрешили сбивать дроны

Работники банковской сферы, инкассаторы и сотрудники служб специальной связи получили законные основания для противодействия беспилотным аппаратам. Депутаты Госдумы проголосовали за документ, позволяющий применять технические средства для нейтрализации угроз, исходящих от дронов.

Расширение полномочий по защите объектов

Статус защитников финансовой инфраструктуры изменился. Первоначальная редакция законопроекта касалась исключительно структур Банка России и "Росинкаса". Финальная версия документа включила в контур безопасности сотрудников Сбербанка и ФГУП "Главный центр специальной связи". Персонал этих организаций обрел право пресекать деятельность дронов — воздушных, наземных и водных.

Механика защиты допускает подавление каналов управления, изменение частот сигнала и физическое уничтожение аппаратов при выявлении признаков нападения. Аналогичными инструментами правового воздействия ранее обладали только военизированные структуры, например, сотрудники Росгвардии.

"Законодатель формирует контур защиты объектов, имеющих критическое значение для экономики. Передача полномочий по нейтрализации БПЛА работникам спецсвязи и банков — вынужденный шаг для обеспечения безопасности финансовых потоков в условиях диверсионных угроз", — объяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Регламент принятия решений и ответственность

Алгоритм действий сотрудников жестко регламентирован. Банк России самостоятельно определяет порядок реагирования для своего персонала и "Росинкаса". В отношении Сбербанка решение принимает правительство РФ, функции по регулированию действий "Спецсвязи России" возложены на органы Минцифры. Это исключает хаотичное применение средств радиоэлектронной борьбы и позволяет создать централизованный надзор за безопасностью.

Субъект полномочий Регулирующий орган Банк России, "Росинкас" Центральный банк РФ Сбербанк Правительство РФ "Спецсвязь России" Минцифры

"Юридическая чистота действий имеет решающее значение. Применение РЭБ-технологий в плотной городской застройке или на объектах с высокой концентрацией оборудования сопряжено с рисками. Новая система аккредитации должностных лиц снимает вопросы ответственности при инцидентах", — подчеркнул юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Меры реагирования носят превентивный характер. Цель закона — защита перемещаемых ценностей, драгметаллов и секретных документов, составляющих ядро финансовой устойчивости.

Ответы на популярные вопросы о защите от БПЛА

Кто именно получил право сбивать дроны?

Право предоставлено персоналу Банка России, "Росинкаса", Сбербанка и ФГУП "Главный центр специальной связи".

Какие виды техники могут нейтрализовать охранники?

Разрешено подавление любых автоматизированных комплексов: беспилотных летательных аппаратов, подводных и надводных судов.

Кто контролирует порядок применения техники?

В зависимости от организации контроль осуществляют Банк России, правительство РФ или Министерство цифрового развития.

Когда вступят в силу новые правила?

Нормы закона начинают действовать с момента его официальной публикации.

"Финмониторинг и физическая сохранность активов перестали быть раздельными процессами. Цифровизация угроз требует аналогичного ответа со стороны защиты. Интеграция спецсредств в штатные протоколы безопасности — закономерный финал трансформации отрасли", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

