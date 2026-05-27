Мигранты заплатят больше: пошлины на въезд и визы резко выросли

Общество

Федеральный бюджет России ожидает существенное пополнение за счет корректировки размеров государственных пошлин, связанных с миграционными процедурами. Соответствующее решение Государственной Думы направлено на усиление контроля и оптимизацию доходной части казны.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочие из дальнего зарубежья в российском производстве

Существенное увеличение пошлин

Гражданство Российской Федерации теперь обойдется в 50 тысяч рублей. Эта мера вводится для усиления порядка в миграционной сфере и аккумулирования средств в федеральном бюджете.

Изменения коснутся широкого спектра миграционных услуг:

  • Приглашение иностранного гражданина для въезда в РФ возрастет с 960 до 8000 рублей за каждого.
  • Стоимость однократной визы увеличится с 1,2 тыс. до 2 тыс. рублей.
  • Многократная виза обойдется в 6000 рублей, тогда как ранее она стоила 1920 рублей.
  • Въезд для получения образования потребует оплаты в 8000 рублей вместо прежних 1920 рублей.
  • Разрешение на привлечение иностранных работников подорожает с 12 тыс. до 15 тыс. рублей.

Общий объем дополнительных доходов бюджета, по предварительным оценкам, составит порядка 15 миллиардов рублей ежегодно.

Услуга Старый размер пошлины (руб.) Новый размер пошлины (руб.)
Прием в гражданство РФ - 50 000
Приглашение на въезд 960 (за каждого) 8 000 (за каждого)
Однократная виза 1 200 2 000
Многократная виза 1 920 6 000
Въезд для получения образования 1 920 8 000
Разрешение на привлечение иностранных работников 12 000 15 000

Анализ экспертов

Фискальная политика государства претерпевает системные изменения, отражая стремление к обеспечению макроэкономической стабильности и увеличению доходной базы бюджета. Такие меры нацелены на формирование управляемой среды.

"Увеличение пошлин — это сбалансированный шаг для укрепления федеральных доходов, приводящий фискальную политику в соответствие с текущими экономическими реалиями и стратегическими приоритетами", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Оптимизация административных процедур и доходов сопряжена с повышением эффективности государственного управления. Новые размеры пошлин отражают устремление к более рациональному распределению ресурсов.

"Повышение административных сборов свидетельствует о стремлении к более эффективному сбору доходов и усилению государственного экономического управляющего начала", — констатировала налоговый консультант Ирина Зайцева.

Изменение стоимости разрешительных документов влияет на экономический ландшафт, напрямую затрагивая затраты для определенных категорий бизнеса. Адаптация к новым условиям становится частью бизнес-стратегии.

"Корректировка платы за привлечение иностранной рабочей силы формирует новый параметр затрат для компаний, регулируя экономические аспекты найма и отражая позицию государства в сфере трудовой миграции", — разъяснил юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Зачем повышают государственные пошлины для мигрантов?

Повышение пошлин преследует двойную цель: увеличение поступлений в федеральный бюджет для обеспечения его стабильности и установление более строгого контроля в миграционной сфере.

Кто ощутит на себе эти изменения?

Новые размеры пошлин напрямую коснутся иностранных граждан, претендующих на получение гражданства, виз, образования, а также их работодателей и спонсоров, приглашающих специалистов.

Каков ожидаемый объем дополнительных доходов бюджета?

По предварительным прогнозам, ежегодные дополнительные поступления в федеральный бюджет от перечисленных мер составят около 15 миллиардов рублей.

Как эти изменения повлияют на бизнес?

Для компаний, привлекающих иностранных работников, возрастут издержки, связанные с оформлением разрешительной документации. Это требует пересмотра кадровой политики и экономических расчетов.

Экспертная проверка: Артём Логинов, макроэкономист, Денис Прохоров, юрист по налоговому праву, Ирина Зайцева, налоговый консультант.
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
