Зарплаты медиков взлетят: новый закон установит минимум

Государственная Дума готовит законопроект, который меняет правила начисления зарплат медицинскому персоналу. В повестке — внедрение единого федерального стандарта выплат. Суть инициативы сводится к жесткой привязке окладов к средней региональной зарплате. Минимум составит 150% от регионального показателя.
Поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан" официально внесут в нижнюю палату парламента сегодня. Общий смысл документа — уйти от разброса в доходах врачей внутри одного региона и между субъектами. Финансовая дисциплина в этом вопросе требует контроля.
|Параметр
|Детализация
|База расчета
|Средняя зарплата по региону
|Минимальный коэффициент
|150% (1,5 от средней)
Статистика доходов — это не просто повод для иска, а маркер социального благополучия кадров. Стабильный доход — основа удержания специалистов в государственных учреждениях.
"Единый стандарт — это способ борьбы с дефицитом кадров. Когда врач в соседних областях получает разные суммы за идентичную нагрузку, это создает отток специалистов. Однако важно проследить, чтобы рост окладов не привел к сокращению других стимулирующих выплат", — отметила врач общей практики Елена Морозова.
Вопрос требует детальной проработки фондов обязательного медицинского страхования. Экономическая составляющая должна учитывать реальную нагрузку, а не только формальные коэффициенты.
"Фиксация уровня зарплаты на отметке 150% — это амбициозный шаг. При реализации мы столкнемся с вопросом эффективности бюджетных трат. Важно понимать, что качество лечения напрямую коррелирует с мотивацией персонала и отсутствием у них необходимости искать вторую работу", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.
"Мы часто видим, как опасные семьи без внимания остаются вне системы поддержки из-за нехватки кадров. Зарплата врача — ключевой фактор, который вернет специалистов в поликлиники и позволит заполнить вакантные ставки", — констатировала врач-терапевт Анна Кузнецова.
Рассмотрение инициативы запланировано после внесения проекта в парламент и прохождения всех этапов законодательного цикла.
Стандарт касается государственного сектора и системы обязательного медицинского страхования.
Необходимо обращаться в надзорные органы региона и трудовую инспекцию при наличии подтвержденных расчетных листков.
Законопроект направлен на оптимизацию доходов. Вопросы штатного расписания и нормативов рабочего времени регулируются отдельными приказами ведомства.
