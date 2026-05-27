Дорогое воспитание: за детское лихачество родителям придется платить больше

Общество

Родителям придется платить по счетам гораздо чаще. Правительство России утвердило стратегию, которая обязывает МВД и Минюст разработать закон о "повышенной ответственности" взрослых за лихачество детей на дорогах. Время на подготовку проекта — до 2027 года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ошибки начинающих мотоциклистов

Что изменится для родителей

Сейчас система работает как вялый шлагбаум. Родители несут административную ответственность за проделки чад. Если юный гонщик моложе 16 лет вылетел на красный, штраф летит в родительский карман. Старше 16 лет? Подросток сам отвечает перед законом, а маме с папой остается лишь покрывать материальный и моральный ущерб после страховых споров или судебных разбирательств.

"Закон сейчас часто бьет мимо цели. Штрафы по ст. 5.35 КоАП в размере пары сотен рублей — это смехотворный кнут, который не пугает ни родителей, ни детей", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Существующая практика ст. 5.35 КоАП РФ за "ненадлежащее воспитание" превратилась в формальность. Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) выписывает штрафы от 100 до 500 рублей. Это стоимость чашки кофе, а не мера воздействия на осознанность участников дорожного движения.

Статус-кво Перспектива 2027
Штрафы до 500 рублей Повышенная материальная ответственность
Ограниченная ответственность родителей Расширение норм воспитательного надзора

Власти намерены радикально пересмотреть "воспитательный" ценник. Законопроекты, которые готовят Минюст и МВД, должны сделать родительский кошелек главным стражем порядка на дороге.

"Любое ужесточение норм должно опираться на доказательную базу. Если мы говорим о росте выплат, то нужно понимать, как это снизит реальную аварийность, а не просто пополнит бюджет за счет семей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Разработчикам предстоит найти баланс между наказанием семьи и реальной профилактикой. Пока же финансовая нагрузка на семьи лишь растет, добавляя родителям поводов для головной боли.

"Вопрос не столько в сумме штрафа, сколько в неотвратимости последствий. Юридическая практика показывает, что только прямая финансовая брешь заставляет задуматься о культуре вождения раньше, чем случится трагедия", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о ПДД

Платят ли сейчас родители за нарушения детей до 16 лет?

Да. Административные штрафы за проступки таких детей полностью ложатся на плечи законных представителей.

Что происходит, если подросток старше 16 совершил ДТП?

Он признается субъектом административного права, но родители отвечают за возмещение причиненного материального и морального вреда.

За что еще привлекают родителей по КоАП?

По ст. 5.35 предусмотрена ответственность за ненадлежащее воспитание, однако текущие штрафы редко превышают 500 рублей.

Когда ждать новый закон?

Проект федерального закона МВД и Минюст обязаны разработать до 2027 года.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
