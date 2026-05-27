Новый закон в Подмосковье: АЗС будут наказывать за продажу топлива детям

Общество

Мособлдума готовит к рассмотрению законопроект, накладывающий административную ответственность на продавцов бензина при отпуске топлива несовершеннолетним. Размер штрафа может достичь 100 тысяч рублей. Инициатива носит прикладной характер: власти рассчитывают снизить число аварий с участием спортивной техники. Питбайки и квадроциклы часто оказываются в руках детей, не обладающих навыками вождения.

Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Регулирование направлено на устранение правового вакуума. Сейчас покупка топлива по сути доступна любому подростку, что провоцирует рост правонарушений на частных и общественных площадках. Установка жесткого барьера на уровне АЗС станет фильтром, ограничивающим доступ младшей возрастной группы к средствам повышенной опасности.

"Запрет — это превентивная мера, бьющая по источнику проблемы. Если ребенок не может заправиться, техника простаивает, что физически исключает риск ДТП с его участием", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Юридическая оценка инициативы

Система контроля требует четкой регламентации. Ответственность бизнеса должна быть соразмерна риску. Часто правовые коллизии возникают из-за размытости критериев "покупателя" в нормативной базе. Внедрение санкций вынудит операторов АЗС требовать документы, что станет привычной практикой.

Текущий статус Предлагаемые изменения
Отпуск топлива не ограничен возрастом Запрет продажи лицам до 18 лет
Отсутствие ответственности АЗС Штрафы до 100 000 рублей

Правовое администрирование таких норм требует подготовки персонала. Не каждый сотрудник заправки готов брать на себя функции инспектора. Потребуются внутренние регламенты и автоматизация контроля возраста на кассовых узлах.

"Механизм штрафов — это инструмент дисциплины для бизнеса. Если риск потери 100 тысяч рублей перевешивает выгоду от разовой продажи канистры бензина, владелец АЗС установит строгий контроль на каждой колонке", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Ответы на популярные вопросы о продаже топлива

Влияет ли законопроект на покупку бензина для бытовых нужд?

Запрет касается только прямой покупки несовершеннолетними. При наличии документа, подтверждающего совершеннолетие, ограничений не будет.

Как оператор АЗС определит возраст покупателя?

Метод идентификации — проверка паспорта, аналогичная процедуре при покупке алкогольной или табачной продукции.

Распространится ли норма на частные небольшие АЗС?

Ответственность предусмотрена для всех субъектов хозяйствования, реализующих топливо населению на территории региона.

Какова основная цель данных штрафов?

Минимизация аварийности среди молодежи, использующей несертифицированный мототранспорт без контроля взрослых.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, юрист по госзакупкам Алексей Никитин

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
